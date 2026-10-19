Vaca Muerta, cabeza del récord: más de la mitad del superávit comercial del país ya se explica por las exportaciones de energía

Una de las torres de fractura en Vaca Muerta

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La balanza comercial energética de la Argentina acumuló entre enero y septiembre de este año un superávit de USD 9.427 millones, según los datos del Indec. La cifra supera en más de 20% los USD 7.815 millones que el sector había registrado en la totalidad de 2025, que hasta entonces constituía el máximo histórico, y todavía restan tres meses para el cierre del año.

En eso contexto, resulta más que evidente el peso cada vez mayor de la energía en el contexto exportador del país, y sobre todo de Vaca Muerta, el yacimiento de hidrocarburos shale que se concentra mayormente en Neuquén, que que también llega a otras provincias.

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Solo en septiembre, las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron los USD 1.781 millones —un 89,1% más que en el mismo mes de 2025—, mientras que las importaciones del rubro se ubicaron en USD 181 millones.

El saldo positivo resultante fue de USD 1.600 millones, según informó la Secretaría de Energía. La energía explicó así el 53% del superávit comercial total del mes: de cada 100 dólares de saldo favorable, 53 provinieron de combustibles.

El superávit acumulado ya supera en USD 1.612 millones el récord de 2025

En los primeros ocho meses de 2026, el saldo energético acumulado había sido de USD 7.834 millones, apenas por encima de lo generado en todo el año anterior. Con el resultado de septiembre, la brecha se amplió hasta los USD 1.612 millones y el ritmo de crecimiento sugiere que el cierre del año podría duplicar el registro de 2025.

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Las exportaciones del sector sumaron USD 12.452 millones en nueve meses, un 56,6% más que en igual período del año previo, y representaron el 16,1% de todas las ventas externas del país. Las importaciones energéticas, en tanto, totalizaron USD 3.025 millones, con un alza de 10,1% (5,4% del total de importaciones del país).

Los aceites crudos de petróleo lideran las ventas externas

La balanza comercial total de la Argentina registró en septiembre un superávit de USD 2.976 millones, con un salto interanual de 217%, impulsado por exportaciones récord de USD 10.036 millones. Dentro de ese resultado, combustibles y energía fue el rubro que más creció. Las ventas del sector representaron el 17,7% del total exportado en el mes, y los aceites crudos de petróleo fueron el producto más destacado, con USD 1.127 millones y una participación de 11,2% sobre el total de las exportaciones argentinas.

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En el acumulado de nueve meses, el comercio exterior de bienes arrojó un saldo positivo de USD 21.198 millones, frente a los USD 6.046 millones del mismo período de 2025. Las exportaciones totales sumaron USD 77.267 millones (+21,6% interanual) y las importaciones, USD 56.069 millones (-2,5%). Con este resultado, el país encadenó 34 meses consecutivos con superávit.

La energía ya explica el 44% del superávit comercial acumulado

El superávit energético de USD 9.427 millones representó el 44% del saldo comercial total de bienes en los primeros nueve meses del año. Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones de combustibles argentinas entre enero y septiembre, con compras por USD 3.046 millones (+16,4% interanual), seguido por Chile, con USD 2.304 millones (+5,4%).

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El complejo donde se desarrollará el puerto de YPF para la exportación de gas GNL en Sierra Grande, en Rio Negro (EFE/ Juan Macri)

El peso del sector en las cuentas externas no tiene precedentes en la serie histórica que publica el Indec desde 2004. Según un informe de la Fundación Libertad, en los últimos doce meses móviles el superávit de combustibles alcanzó los USD 11.071 millones y representó el 45,3% de todo el saldo positivo de bienes del país, que ascendió a USD 24.460 millones en ese período.

Vaca Muerta se acerca al millón de barriles diarios

El salto exportador tiene como principal motor la expansión de Vaca Muerta. La producción de petróleo del país alcanzó en septiembre un promedio de 939.422 barriles diarios, un récord que implicó un alza de 14% interanual, según datos oficiales. La formación neuquina aportó unos 670.000 de esos barriles —el 71% del total— y multiplicó por 11 su volumen respecto de 2018.

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Según la consultora Montamat & Asociados, la producción se perfila a alcanzar el millón de barriles diarios hacia el último trimestre de 2026. Las etapas de fractura realizadas en Vaca Muerta entre enero y septiembre sumaron 22.484, un 18,4% más que en igual lapso de 2025.

Nuevos compradores y más capacidad de transporte

El cierre del estrecho de Ormuz tras la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán a fines de febrero provocó la mayor interrupción de suministro petrolero de la historia, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). La paralización obligó a refinadores de Japón, Corea del Sur, China y el Sudeste Asiático a buscar proveedores alternativos, y la Argentina apareció como una opción competitiva.

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Tailandia se ubicó como tercer comprador de crudo argentino en lo que va del año, con USD 602 millones acumulados entre enero y agosto, seguida por Australia (6,2% de las ventas) y Uruguay (4,9%). Mercados como Singapur, Malasia y Vietnam, que durante 2025 no habían registrado compras de petróleo argentino, concentraron operaciones por cerca de USD 900 millones.

La puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), prevista para comienzos de 2027, promete destrabar uno de los principales cuellos de botella. El sistema conectará Neuquén con la terminal de Punta Colorada en Río Negro y tendrá una capacidad inicial de 190.000 barriles diarios, ampliable hasta 700.000. Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectan que, con esa infraestructura operativa, las exportaciones energéticas de 2027 podrían superar los USD 18.500 millones.

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