Con exportaciones en niveles récord, la balanza comercial marcó un superávit de USD 2.976 millones en septiembre

El comercio exterior de bienes acumuló un superávit de USD 21.198 millones en los primeros nueve meses del año. (AP)

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La balanza comercial argentina registró en septiembre un superávit de USD 2.976 millones, impulsado por un fuerte crecimiento de las exportaciones, que marcaron un nuevo récord, y una leve baja de las importaciones. El saldo fue USD 2.039 millones superior al de igual mes de 2025 y constituyó el resultado positivo número 34 consecutivo.

Según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y septiembre, las exportaciones argentinas sumaron USD 77.267 millones, un aumento de 21,6% frente al mismo período de 2025. Las importaciones alcanzaron USD 56.069 millones, con una baja de 2,5 por ciento.

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Así, el comercio exterior de bienes acumuló un superávit de USD 21.198 millones, frente a un saldo positivo de USD 6.046 millones durante los primeros nueve meses del año anterior.

En el período, combustibles y energía fue el rubro de mayor expansión exportadora, con un avance de 53,6 por ciento. Las manufacturas de origen industrial crecieron 23%, las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 14,3% y los productos primarios subieron 14,5 por ciento.

En el acumulado de los primeros nueve meses, se registró un saldo a favor de USD 21.198 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones alcanzaron USD 10.036 millones, con un alza interanual de 23,5% y tocaron un máximo en la serie histórica. El organismo atribuyó la suba a un incremento de 16,4% en los precios y de 6,1% en las cantidades vendidas. En términos desestacionalizados, los despachos al exterior crecieron 8,6% frente a agosto, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,6 por ciento.

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Las importaciones, en cambio, totalizaron USD 7.060 millones, un 1,8% menos que en septiembre del año pasado. La reducción respondió a una caída de 11,2% en las cantidades adquiridas, que no fue compensada por el aumento de 10,4% en los precios. Frente a agosto, las compras externas subieron 0,2% en la serie desestacionalizada y no mostraron cambios en la tendencia-ciclo.

Brasil fue el principal destino de las exportaciones argentinas acumuladas hasta septiembre, con 12,7% del total. Lo siguieron Estados Unidos, con 10%, y China, con 9,2 por ciento. Del lado de las importaciones, China concentró 23,3% de las compras, Brasil representó 21,4% y Estados Unidos, 9,2 por ciento.

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El intercambio total de bienes llegó a USD 17.095 millones, con una expansión interanual de 11,6 por ciento. El Indec indicó que el superávit de septiembre fue el resultado de exportaciones por USD 10.036 millones e importaciones por 7.060 millones de dólares.

Las ventas al exterior de combustibles y energía aumentaron 89,1% interanual. (Foto: Europa Press)

Combustibles y energía lideraron las exportaciones

El mayor aumento entre los grandes rubros de exportación correspondió a combustibles y energía, cuyas ventas crecieron 89,1% interanual. La suba combinó un avance de 33,4% en los precios y de 39,8% en las cantidades.

Dentro de ese segmento, la balanza comercial del capítulo de combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación dejó un superávit de USD 1.441 millones, más del doble que los USD 692 millones registrados en septiembre de 2025. Las exportaciones de ese capítulo subieron 88,4%, en especial por un incremento de USD 522 millones en las ventas de aceites crudos de petróleo.

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También crecieron las manufacturas de origen industrial, con una mejora de 17,5%; las manufacturas de origen agropecuario, que aumentaron 16,8%; y los productos primarios, con una suba de 9,2%. En este último caso, los precios aumentaron 13,9%, aunque las cantidades disminuyeron 3,4 por ciento.

La evolución de los precios favoreció el resultado comercial. El índice de términos del intercambio, que mide la relación entre los precios de exportación e importación, creció 5,4% interanual. El informe señaló que, si se hubieran mantenido los precios de septiembre de 2025, el superávit habría sido de 2.228 millones de dólares. La diferencia implicó una ganancia de USD 468 millones para el país.

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Brasil fue el principal destinatario de las exportaciones argentinas. (Reuters)

La evolución de las importaciones

En las compras externas, los bienes intermedios fueron el uso económico con mayor crecimiento: aumentaron 11,9% interanual, equivalente a USD 268 millones. El alza se explicó por una suba de 15,7% en los precios, mientras que las cantidades bajaron 3,2%. El principal incremento absoluto se concentró en alimentos y bebidas básicos destinados a la industria.

Las importaciones de combustibles y lubricantes avanzaron 3,5%, pese a que las cantidades descendieron 29,4%, debido a un incremento de 34,1% en los precios.

Las principales bajas se verificaron en vehículos automotores de pasajeros, con una caída de 27,2%; bienes de capital, que retrocedieron 10,4%; piezas y accesorios para bienes de capital, con una reducción de 3,5%; y bienes de consumo, que bajaron 2,5%.

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El sector automotor mantuvo un déficit de USD 450 millones en septiembre, aunque el rojo se redujo frente a los USD 817 millones de igual mes de 2025. Las exportaciones del complejo ascendieron a USD 910 millones, un 3,6% más, mientras que las importaciones descendieron 19,8%, hasta USD 1.360 millones.