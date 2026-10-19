El Banco Central ya compró más de USD 1.000 millones en lo que va de octubre

Un hombre anda en bicicleta frente al banco central de Argentina, el 27 de octubre de 2025. Foto de archivo. REUTERS/Irina Dambrauskas

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adquirió USD 18 millones este lunes y acumula compras por más de USD 1.000 millones en lo que va de octubre.

Desde enero de 2026, cuando comenzó la cuarta etapa del programa monetario, el Banco Central compró USD 15.569 millones en el mercado. El volumen ya excede en más de la mitad la meta anual de USD 10.000 millones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno proyecta que las adquisiciones alcancen los USD 20.000 millones antes de fin de año.

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La entidad que conduce Santiago Bausili había incrementado el ritmo de las compras desde los últimos días de septiembre. En la última semana adquirió USD 642 millones, el mayor registro semanal desde mediados de julio. En lo que va del mes, las operaciones suman 1.001 millones de dólares.

El resultado contrasta con septiembre, cuando el Banco Central acumuló compras por USD 473 millones, el menor nivel mensual de 2026. En agosto había adquirido USD 768 millones y en julio, USD 2.162 millones. La serie previa muestra compras por USD 1.418 millones en junio, USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

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La disponibilidad de divisas estuvo sostenida, en parte, por las liquidaciones del sector agroexportador, que superaron los USD 22.000 millones durante el año. A ese flujo se sumaron las exportaciones del sector energético, favorecidas por la suba del precio internacional del petróleo en el contexto de la guerra en Medio Oriente.

Las colocaciones de deuda externa de provincias y empresas argentinas también aportaron dólares al mercado. Según cálculos oficiales, esas emisiones superaron los USD 20.000 millones desde las elecciones legislativas de medio término. Los recursos se canalizaron a través del Mercado Libre de Cambios (MLC), con lo que aumentó la oferta disponible para las compras de la autoridad monetaria.

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Las reservas internacionales brutas del Banco Central cerraron el lunes en 50.152 millones de dólares. El saldo cayó USD 84 millones durante la jornada.

La “bazuca” de dólares

Más allá de la desaceleración puntual de este lunes, el Central busca fortalecer la “bazuca” de divisas que anunció el presidente Javier Milei para evitar tensiones cambiarias en la previa de las elecciones de 2027.

Durante su paso por Argentina Week París, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno contaría con una capacidad de respuesta de hasta USD 75.000 millones ante eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

De acuerdo con la explicación oficial, el cálculo incluye USD 20.000 millones que el Banco Central habría acumulado a partir de compras de reservas posteriores a las elecciones de 2025. También contempla USD 20.000 millones correspondientes a un eventual swap con Estados Unidos y otros USD 20.000 millones asociados a un acuerdo de características similares con China.

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El esquema se completa con USD 15.000 millones vinculados a operaciones de dólar futuro. Este tipo de intervención puede influir sobre las expectativas y sobre los precios del mercado cambiario.

La discusión no se limita al volumen total de los fondos mencionados, sino que abarca la posibilidad efectiva de utilizarlos en el corto plazo. Una parte de las reservas compradas pudo haberse destinado al pago de vencimientos o a intervenciones previas.

Los swaps, que consisten en acuerdos de intercambio de monedas entre bancos centrales, requieren condiciones operativas y políticas para su activación. Las operaciones con contratos de futuros, a su vez, deben ajustarse a las restricciones acordadas con el FMI.

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El anuncio se produce mientras el Gobierno intenta sostener el sistema de bandas cambiarias sin ventas directas de divisas por parte del Banco Central. A la vez, busca recomponer las reservas para afrontar los próximos pagos de deuda.

El dólar volvió a subir

El mercado mayorista registró operaciones por USD 605,2 millones este lunes. El dólar mayorista avanzó 6,50 pesos, equivalente a 0,4%, y cerró en 1.524,50 pesos. En lo que va de octubre acumula una suba de siete pesos, o 0,5 por ciento.

Frente a los 1.475 pesos del 20 de octubre de 2025, la cotización mayorista aumentó 49,50 pesos en los últimos 12 meses. Esa variación representa un 3,4%, cerca de 30 puntos porcentuales menos que la inflación interanual de 33,4% que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para septiembre.

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El Banco Central estableció en 1.939,33 pesos el límite superior de las bandas cambiarias. De este modo, el tipo de cambio mayorista se ubicó 414,83 pesos —un 27,2%— por debajo de ese nivel, a partir del cual se habilita la libre flotación. Ese techo había quedado bajo presión hace un año, durante la dolarización que acompañó las elecciones legislativas de medio término.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista sumó cinco pesos, o 0,3%, y se ofreció a 1.540 pesos para la venta. En el mercado informal, el dólar blue también subió cinco pesos y terminó la rueda en 1.560 pesos.

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