Economía

Un gigante de Wall Street asegura que el 41% de los inversores espera una suba en el precio de los activos argentinos

El mercado sigue de cerca el riesgo país, la “bazooka” de dólares del Gobierno y las proyecciones de dólar, inflación y crecimiento para 2027. Qué factores externos entran en juego

Los inversores siguen de cerca la evolución de los activos argentinos.
Los inversores siguen de cerca la evolución de los activos argentinos.
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Un informe de Bank of America (BofA) reveló que el 41% de los inversores espera una mejora en el precio de los activos argentinos en los próximos seis meses, un horizonte que ya incluye el comienzo de 2027. La proporción subió desde el 27% registrado en septiembre, según la encuesta a gestores de fondos de América Latina que el banco difundió el 13 de octubre.

La misma consulta mostró que otro 25% mantiene una visión neutra sobre los activos locales, frente al 30% del mes anterior. Participaron 32 gestores y las respuestas se recogieron después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, el 4 de octubre.

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El dato se da en un contexto de mayor apetito por riesgo. Según BofA, el nivel de efectivo en las carteras cayó a 4,4%, por debajo del promedio histórico de 5,5% y el más bajo desde febrero de 2025, mientras que la toma de riesgo llegó a su máximo desde febrero de 2026. Al mismo tiempo, el 59% de los encuestados señaló que las tasas más altas en Estados Unidos son el principal riesgo externo para América Latina.

La mejora de las expectativas sobre la Argentina contrasta con el desempeño de los activos en lo que va del año. Entre los activos de riesgo sólo YPF, con una suba de 52%, le ganó a la inflación, mientras que Telecom acumula 11,8% y el resto registra pérdidas. El riesgo país, por su parte, cerró ayer en 611 puntos básicos.

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La “bazooka” de dólares y la defensa cambiaria en 2027

La capacidad para sostener la estabilidad cambiaria en un año electoral es una de las variables que mira el mercado. El Gobierno sostiene que dispone de una “bazooka” de unos USD 75.000 millones, compuesta por USD 20.000 millones de compras acumuladas por el BCRA, USD 20.000 millones del swap con Estados Unidos, otros USD 20.000 millones del acuerdo con China y USD 15.000 millones de capacidad de intervención en futuros.

Milei aseguró que cuenta con USD 75.000 millnoes para enfrentar eventuales turbulencias por las elecciones. (AP)
Milei aseguró que cuenta con USD 75.000 millnoes para enfrentar eventuales turbulencias por las elecciones. (AP)

El presidente Milei sostuvo que, si el oficialismo gana en 2027, la Argentina alcanzará el grado de inversión. “Ya lo dijo JP Morgan: si ganamos vamos a conseguir el investment grade”, dijo, y aseguró que eso bajaría la tasa de interés y daría lugar a un proceso de crecimiento. En ese contexto, Milei invitó a los inversores a “entrar ahora”, porque “después de que Argentina sea investment grade quizás ya sea tarde”.

Los vencimientos y el financiamiento

El programa financiero presentado por el Gobierno en julio detalla fuente por fuente cómo cubrir USD 19.200 millones de vencimientos en 2026 y USD 24.900 millones en 2027, sin contemplar emisión en mercados internacionales. La consultora Abeceb sostuvo que “este esquema permite transitar un 2027 sin necesidades de acceso al mercado internacional y constituye un soporte relevante para la estabilidad financiera”.

La suba del riesgo país, sin embargo, cambia la ecuación. El analista José Bano indicó que, con los niveles actuales de tasa, el Bonar 2029 previsto en el programa “no se están emitiendo”. Entonces, el Tesoro podría apoyarse más en los dólares que compra el Banco Central. “El Banco Central compra, pero el Tesoro se lo tiene que comprar”, explicó Bano, lo que obligaría a captar pesos en las licitaciones.

Rodrigo Benítez, economista jefe de Grupo ST, anticipó las consecuencias de ese escenario. “No habría problemas de deuda, pero sí pediría una tasa real un poco más alta para el año que viene”. También prevé presión estacional sobre las tasas hacia diciembre y niveles más altos durante el segundo trimestre de 2027, en la antesala electoral.

Qué esperan las empresas y el mercado para 2027

Un relevamiento de Abeceb entre empresas, ubicó el tipo de cambio en $1.900/$1.950 para diciembre de 2027, frente a $1.594 estimados para el cierre de 2026. El Presupuesto 2027 proyecta $1.847,6 y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA, $2.009, según la última edición.

Salud, dinero y amor, un análisis revela cuál nos hace más felices Créditos: Freepik
La empresas esperan un tipo de cambio cercano a $1.950 en diciembre de 2027. (Iakov Filimonov)

En lo que respecta a la inflación, las empresas estiman una cifra ligeramente inferior a 30% para 2026 y cerca de 19% para 2027. El Presupuesto estima 29% y 18% respectivamente. En actividad, las empresas esperan un crecimiento de 2,6% este año y similar en 2027, por debajo del 3% y el 4% que proyecta el Gobierno.

De todas formas, el frente político es el que más pesa en las lecturas de los inversores. Delphos Investment advirtió que “la volatilidad electoral se adelantó un año” y aseguró que “el mercado va a seguir castigando el tramo largo de la curva” hasta que haya mayor claridad. “Esa señal hoy no existe porque no hay un opositor definido”, indicaron los analistas.

Antes de fin de año, el calendario externo incluye el balotaje de Brasil del 25 de octubre y las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre. En la encuesta de BofA, más de la mitad de los gestores dijo que sumaría acciones brasileñas a los niveles actuales antes de la segunda vuelta. Delhon identificó cuatro condiciones para que mejore la confianza en la Argentina: una señal de pausa en la suba de tasas de la Reserva Federal, un ritmo consistente de compras del BCRA, más visibilidad sobre el financiamiento de 2027 y claridad en el escenario electoral.

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