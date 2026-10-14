El Banco Central aceleró la compra de reservas, pero el riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos

Unos peatones pasan junto al Banco Central de Argentina, en el distrito financiero de Buenos Aires, Argentina, el 8 de enero de 2018. REUTERS/Agustín Marcarian

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Las compras del Banco Central sorprendieron a los inversores. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) y con compras en bloque, por fuera de pantalla, la autoridad monetaria se alzó con USD 291 millones que hicieron que sus reservas suban USD 138 millones a USD 49.839 millones, acercándose nuevamente a los 50.000 millones de dólares.

Según el jefe de Research de la consultora Romano Group, Salvador Vitelli, las compras en bloque “pueden venir por bonos corporativos o sub-soberanos (provinciales). El 9 de octubre liquidó la Obligación Negociable de VISTA y el 1 de octubre la SJO35 (San Juan). Según el BCRA quedaban unos USD 4.600 millones por liquidar al 30 de septiembre”.

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El escenario internacional no lo favoreció, pero la moneda estadounidense cayó en el mundo. En el MLC, donde se operaron USD 537 millones, el dólar mayorista bajó $4,50 (-0,3%) a 1.512,50 pesos. En la plaza financiera, el MEP siguió en $1.540 y el contado con liquidación (CCL) subió $11 (+0,8%) a 1.615 pesos. El “blue” cerró con un alza de $10 (+0,7%) a 1.550 pesos.

El otro dato que esperaba el mercado no sorprendió. La inflación de septiembre fue de 1,9%; es la más baja para el mes desde 2017. Según la consultora F2 de Andrés Reschini, “los productos estacionales jugaron en contra. Por ejemplo, Vestimenta sumó en lugar de restar, lo mismo que Recreación y Cultura a diferencia de agosto. La núcleo fue de 1,7%, el segundo mejor registro de 2026 y esto es un dato alentador, de todas maneras, el mercado espera que se mantenga en este nivel algunos meses más”.

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El escenario internacional sigue dominado por el precio del petróleo. Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, “a pesar de los últimos eventos en el mercado, desde un recrudecimiento de ataques en el estrecho de Ormuz, el conflicto en Arabia Saudita que escala día a día y Trump intentando cualquier truco posible con tal de bajar el precio del diésel, el barril de Brent parece cómodo apenas por encima de los 100 dólares”.

“La explicación inmediata es que, a pesar del riesgo, los barriles desde el Golfo Pérsico están casi en niveles de febrero, distinto es el caso de productos refinados como el gasoil y en menor medida la gasolina, todavía están un 30% debajo. Muchos analistas están confundidos por la apatía reflejada en los futuros incluso con la amenaza de que el conflicto vuelva a explotar luego de las elecciones de medio termino en Estados Unidos, pero si hacemos un análisis profundo, esto nunca fue una crisis del petróleo, es una crisis logística y encima de eso se monta una crisis de capacidad de refinación. Mientras el petróleo subió un 70% en lo que va del año, los precios de los fletes se multiplicaron por 20 y es ahí donde hay que hacer foco”, sumó Togni.

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Europa es una de las grandes víctimas de esta escalada de precios y se prepara para un invierno frío, con escases de gasoil y mayor inflación. Hay salida de los bonos europeos y esta vez el dinero fue a los también vapuleados bonos del Tesoro de Estados Unidos, que subieron de precio y bajaron su rendimiento a 5,21 por ciento.

Los bonos argentinos con ley de Nueva York y vencimientos más largos, que tienen una fuerte incidencia en la elaboración del índice de riesgo país, registraron leves bajas. Como resultado, el indicador subió ocho unidades (+1,4%) hasta los 597 puntos básicos. El desempeño no fue negativo en una rueda en la que los bonos europeos y japoneses también cayeron, con el consiguiente aumento de sus rendimientos.

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Habrá que acostumbrarse a una era signada por la inteligencia artificial que compite con los bonos soberanos. Las Obligaciones Negociables emitidas por las empresas de la IA son billonarias y pagan tasas más altas que los bonos soberanos (entre 6% y 12%). Los inversores reemplazan en sus carteras los títulos soberanos por obligaciones negociables vinculadas a la inteligencia artificial, el nuevo actor dominante del mercado financiero. Este sector, junto con el petróleo, contribuyó al alza de las tasas de interés a nivel global.

La Bolsa, en tanto, tuvo una rueda positiva. El índice Merval de las acciones líderes subió 1,5% en pesos y 0,7% en dólares. Los ganadores fueron Ternium con 4,7% e IRSA con 4,2 por ciento.

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Anoche en el mercado overnite, los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York no fijaban tendencia porque los inversores estaban en pausa por la reanudación de los enfrentamientos entre los Hutíes de Yemen y Arabia Saudita. El petróleo subía aceleradamente y el Brent acumulaba más de 1% de alza y cotizaba por encima de los USD 107 por barril. El gasoil aumentaba 2 por ciento. La soja mantenía una leve suba y el trigo y el maíz no parecían afectados.

El panorama para los bonos locales parece haber mejorado. Pero los inversores locales siguen cautos porque los activos de riesgo no les fueron favorables este año. Solo YPF, con un alza de 52%, le ganó a la inflación. Telecom, que le sigue en el ranking, está 11,8% arriba. El resto directamente marca pérdidas para todos los inversores.

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