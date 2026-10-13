El Banco Central realizó la mayor compra de dólares desde julio y ya acumula más de USD 15.000 millones en 2026

Unos peatones pasan junto al Banco Central de Argentina, en el distrito financiero de Buenos Aires, el 2 de octubre de 2014. REUTERS/Marcos Brindicci

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó la mayor compra de divisas desde fines de julio al adquirir USD 291 millones este martes. En el transcurso de 2026, la autoridad monetaria ya acumuló adquisiciones por más de 15.000 millones de dólares.

Desde el inicio de la cuarta etapa del esquema monetario, el Banco Central acumuló compras por 15.200 millones de dólares. El monto supera el objetivo anual de USD 10.000 millones establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Con la operación de esta jornada, el BCRA totaliza USD 632 millones en lo que va de octubre. De esta manera, ya superó la cantidad de divisas que había adquirido el mes previo.

En septiembre, las compras del Central totalizaron USD 473 millones, el menor resultado mensual de 2026. El volumen representó una baja frente a los USD 768 millones registrados en agosto y los USD 2.162 millones de julio. Durante junio, la entidad había adquirido USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones, y en enero, 1.158 millones de dólares.

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A propósito de las reservas internacionales brutas, experimentaron un salto diario de USD 138 millones y cerraron la rueda en 49.839 millones de dólares.

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