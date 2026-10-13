El dólar volvió a caer y tocó su valor más bajo en cuatro semanas

El dólar mayorista mantiene una suba de 4% en 2026.

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Con una oferta que se sostiene en buen nivel, por USD 537,5 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista bajó 4,50 pesos o 0,3%, a $1.512,50, su precio más bajo desde el 17 de septiembre.

En lo que va de octubre el tipo de cambio oficial también recorta 4,50 pesos, mientras que en el transcurso de 2026 sube 57,50 pesos o 4%, en contraste con una inflación estimada en 24 por ciento.

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El BCRA estableció un techo para su esquema de bandas cambiarias en los 1.933,02 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 27,8% de esa marca máxima para la flotación administrada, la brecha más amplia desde el 21 de abril de 2025 (28,4%), casi 18 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del 2025.

Este martes, el dólar en Brasil se fortaleció un 0,4% a 5,01 reales por unidad, un movimiento que esta vez no ejerció su influencia en la plaza cambiaria doméstica, debido al peso relativo de la relación comercial con el país vecino.

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El dólar al público permaneció ofrecido sin variantes a $1.535 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue rebotó diez pesos o 0,7%, a 1.550 pesos.

“Lo que más entusiasma a los operadores es la reciente aceleración de las compras del BCRA. La principal duda pasa por el destino de los pesos emitidos y por la respuesta de la demanda de dinero, ya que una eventual recomposición contribuiría a mejorar la actividad económica y el consumo” describió Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

Los expertos de Puente señalaron que la dinámica financiera “refleja una creciente divergencia entre la estabilidad nominal y el deterioro de la economía real. El BCRA logró sostener las compras de reservas y contener el tipo de cambio, pese a una demanda privada de dólares todavía elevada. Más aún, el ritmo de compra de reservas se aceleró en octubre, alcanzando un promedio de casi USD 50 millones diarios”.

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“En el frente fundamental interno, la moneda local se ve influenciada por un conjunto de medidas estructurales, monetarias y de negociación multilateral. Por un lado, la acumulación de reservas internacionales y las herramientas ‘anticorrida’ puestas en marcha por la administración nacional refuerzan el blindaje cambiario al alcanzar niveles significativos de liquidez en dólares, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, llega a Bangkok para avanzar en la revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional, poniendo en juego el desembolso de USD 869 millones para reforzar el balance del Banco Central”, puntualizó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

“Paralelamente, las proyecciones de BBVA subrayan que la tríada de exportaciones, atracción de inversiones y un proceso continuo de desinflación constituirán los pilares macroeconómicos hacia 2027, todo ello apalancado por reformas desreguladoras mediante decretos ejecutivos sobre alquileres, salud privada y comercio exterior, y una acelerada transformación digital del sistema financiero a través del aumento sostenido en transferencias y pagos QR”, continuó Mendoza.

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Tras una pausa, el Tesoro vuelve a ofrecer instrumentos con vencimiento durante la próxima administración, aprovechando el monto relativamente bajo de vencimientos, por 4,9 billones de pesos.

“La oferta incluye un instrumento de corto plazo, la reapertura de la Lecap con vencimiento a fines de enero, junto con tres instrumentos que vencen durante la próxima administración: el bono a tasa variable de agosto 2028, el bono dual ajustado por inflación/TAMAR de diciembre 2029 y el bono dual TAMAR/dólar linked de enero de 2028″, precisó Max Capital.

“Dado el monto relativamente bajo de vencimientos, el Gobierno pudo apartarse de la estrategia adoptada en las cuatro licitaciones anteriores, cuando ofreció únicamente bonos con vencimiento durante la actual administración y limitó la emisión de instrumentos en pesos de mayor plazo para evitar exigir una prima por plazo más elevada en un contexto de aparente exceso de oferta. Con un instrumento de corto plazo incluido en la oferta y una parte larga de la curva ligeramente más atractiva, esperamos una demanda suficiente para alcanzar un rollover cercano al 100% a tasas de mercado, aunque concentrado principalmente en la Lecap de enero”, indicaron los analistas de Max Capital.

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En una entrevista radial, el presidente Javier Milei respaldó al ministro de Economia, Luis Caputo, expresó confianza en la reelección el próximo año y afirmó que el Gobierno cuenta con USD 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria en la previa electoral.