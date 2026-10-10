Economía

Caputo volverá a reunirse en Tailandia con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional

Junto con el viceministro José Luis Daza participará desde el martes en la  Asamblea anual FMI-Banco Mundial. El titular de Hacienda mantendrá una intensa actividad, incluidas reuniones con los presidente de los bancos de desarrollo y participará en reuniones del G20  

Un hombre con saco oscuro, camisa clara y un broche de la bandera de Argentina habla ante un micrófono delante de una pantalla
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ofrece un discurso durante el encuentro empresarial CFO Summit frente a una pantalla con información financiera.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza, partirán en las próximas horas y participarán desde el martes en Bangkok, la capital de Tailandia, de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Un comunicado del Palacio de Hacienda señaló que el ministro tiene previsto mantener distintos encuentros bilaterales y participar en los paneles de discusión organizados por los organismos internacionales.

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Durante las jornadas de trabajo en Bangkok, Caputo y Daza tiene previsto mantener encuentros con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga; y también con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el brasileño Ilan Goldfajn.

Además, Caputo y Daza participarán en una reunión junto a sus pares de Latinoamérica con representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Como parte de sus actividades en la Asamblea de las dos instituciones “mellizas” creadas hacia el fin de la segunda Guerra Mundial participará en la Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 y en los encuentros del Comité de Desarrollo del Banco Mundial.

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Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Luis Caputo mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (@LuisCaputoAR)

Además, será orador en el panel organizado por el Banco acerca de “El dividendo del crecimiento de las reformas en América Latina y el Caribe”.

G20 y jefatura política del FMI y el Banco Mundial

El ministro también participará en un desayuno de trabajo junto a los representantes del G20 para debatir sobre los desarrollos económicos actuales y estará presente en la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional (CMFI), el organismo “político” que decide la orientación política que deben seguir el directorio, la gerencia y el staff técnico tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial.

Uno de los desafíos de la política económica oficial, en la que organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID y contactos bilaterales que en reuniones de este tipo ministros y gobiernos establecen con sus pares de otros países pueden servir de ayuda es el programa financiero para lo que queda de 2026 y para todo 2027, un año que estará muy marcado por las elecciones presidenciales

El programa financiero para 2026 y 2027 quedó bajo la lupa por la suba de las tasas en los mercados globales y la interrupción de las emisiones de bonos en el mercado local. La incógnita es si Economía podrá completar las colocaciones previstas: USD 6.000 millones este año y USD 5.000 millones en 2027. El equipo que encabeza Caputo evalúa dos alternativas y asegura contar con buffers (amortiguadores) en caso de que no prospere la primera opción.

El principal punto en en discusión es el freno a las licitaciones de Bonar2029 (AO 2029), un bono en dólares cuyo vencimiento excede el actual mandato presidencial. Este título es importante porque a través de él Economía pensaba conseguir USD 2.000 millones de emisión este año, pero la secretaría de Finanzas pausó las colocaciones debido a la suba de las tasas internacionales.

El Tesoro necesitaba colocar USD 800 millones adicionales para alcanzar el excedente de caja que proyectó para este año. Fuentes internas de Economía aseguraron a Infobae que ese faltante no altera por sí solo el esquema financiero de 2026, dado que consideran que puede prescindir de esos fondos si no encuentra condiciones convenientes en el mercado.

En 2026 faltarían colocar USD 800 millones para llegar al sobrante de caja proyectado (unos USD 3.700 millones al inicio de 2027) “pero si no lo hacemos, no hay problema”, dijeron desde Hacienda. No está claro si el equipo económico espera una baja de tasas internacionales para retomar las licitaciones de Bonar. Lo que sí está claro es que las reuniones que Caputo y Daza tendrán en Washington son importantes para medir la temperatura financiera internacional y evaluar alternativas de crédito, como los entes multilaterales, si es necesario revisar el programa revisar el programa financiero en vista de un contexto ya no solo de política interna, sino también internacional, más desafiante.

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