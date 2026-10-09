Economía

Cruje la industria en la provincia de Buenos Aires: los sectores más afectados y el rubro que perdió el 75% del empleo

Un informe de la UIPBA revela que la provincia concentra la mayor proporción de cierres de fábricas y despidos industriales del país, con el calzado deportivo y el caucho como los rubros más golpeados por la caída del consumo

Una fábrica de calzado en la provincia de Buenos Aires, uno de los rubros con mayor pérdida de empleo industrial en los últimos tres años
Una fábrica de calzado en la provincia de Buenos Aires, uno de los rubros con mayor pérdida de empleo industrial en los últimos tres años
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Cuatro de cada diez fábricas industriales están ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, distrito que concentra, a su vez, el 43,3% del empleo industrial del país. Sin embargo, la provincia es también la más afectada por el ajuste en marcha: allí se produjeron el 34,7% de los cierres de fábricas a nivel nacional y el 45,2% de los puestos de trabajo perdidos en todo el país, según un informe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) a junio de 2026. El distrito más industrializado de la Argentina es, también, el que más sufre el cambio de modelo económico.

De acuerdo con esos datos, desde junio de 2023 cerraron 1.374 fábricas bonaerenses (−6,3%) y se perdieron 45.115 puestos de trabajo (−8,6%). Hoy quedan 20.329 unidades productivas con personal declarado y 480.821 trabajadores, el nivel más bajo de toda la serie.

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El deterioro lleva 19 meses consecutivos de cierre de unidades, ya que desde noviembre de 2024 no hubo un mes con saldo positivo. A eso se suma, además, que no solo cierran plantas, sino que las que sobreviven también se achican, con un tamaño medio que bajó de 24,2 a 23,7 trabajadores por establecimiento.

Al segmentar por división industrial, 20 de las 24 ramas que componen la industria bonaerense perdieron empleo entre 2023 y 2026. La que encabeza la caída es cuero y calzado, con una merma cercana al 38%, casi el doble que la segunda, textiles, con una baja de alrededor del 20%. Detrás aparecen tabaco, prendas de vestir, minerales no metálicos y caucho y plástico, todos con retrocesos de entre 15% y 18%. Solo tres divisiones grandes crecen en el período: alimentos (+4,2%), hoy el mayor empleador industrial de la Provincia, farmacéuticos y otros equipos de transporte.

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Carrocerías de automóviles metálicas cuelgan de rieles superiores junto a brazos robóticos de soldadura en una nave industrial.
La industria automotriz también fue uno de los sectores que redujo su dotación de personal en el último trienio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El combo textil, indumentaria y calzado concentra buena parte del derrumbe: entre las tres divisiones perdieron 13.166 puestos de trabajo, una caída de 24,3 por ciento.

El calzado deportivo perdió tres de cada cuatro puestos

Dentro del cuero y calzado, el informe de la UIPBA detalló que la Provincia concentra el 51,5% del empleo y el 53,9% de las fábricas de calzado de todo el país. Son 372 fábricas, con un promedio de 18 puestos cada una, más establecimientos que los que tienen los sectores automotor, de bebidas, de papel o farmacéutico en territorio bonaerense.

El empleo total del calzado en la Provincia cayó de 9.674 a 5.486 puestos entre mayo de 2023 y mayo de 2026, una baja de 43,3%, mientras que las fábricas pasaron de 519 a 372 (−28,3%).

Pero el dato más extremo está en uno de los cuatro rubros que componen el sector: el calzado deportivo pasó de 1.621 a 387 puestos de trabajo, una pérdida del 76,1%, muy por encima del calzado de cuero (−33,1%), el de otros materiales (−38,2%) y las partes de calzado (−42,2%). En producción, el calzado tiene el peor desempeño de toda la industria argentina: el índice del Indec muestra una caída acumulada de 38,8% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2023, por encima de textiles, maquinaria y cualquier otra rama fabril del país.

Caen las importaciones, pero las ventas no recuperan

El deterioro del segmento del calzado no se explica solo por una mayor competencia importada. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras la importación de calzado cayó 31,3%, el sector perdió 3.273 puestos de trabajo y cerraron 146 fábricas en el mismo período. Los datos explican que menos producto extranjero no se tradujo en más producción local, sino en una caída del consumo.

El calzado deportivo fue el segmento más afectado del sector, con una caída del empleo que superó el 75% desde 2023
El calzado deportivo fue el segmento más afectado del sector, con una caída del empleo que superó el 75% desde 2023

Un fabricante de calzado con plantas en la Provincia y locales propios en la ciudad de Buenos Aires describió a Infobae ese retroceso del consumo con un ejemplo cotidiano: el año pasado, sus clientes compraban zapatillas hasta el día 17 o 18 de cada mes, una vez cubiertos los gastos fijos. Este año, ese margen se corta el día 10, lo que ilustra la reducción del poder de compra de los argentinos.

El empresario, que pidió no ser identificado, calculó que el mercado argentino de calzado pasó de vender cerca de 100 millones de pares por año a unos 70 millones en el último ejercicio. El número de 2025 equivalía a un promedio de dos pares por habitante si se lo dividía por toda la población del país. De las 243 fábricas de calzado que cerraron en todo el país, 147 eran bonaerenses, el 60,5% del total. Uno de cada diez puestos industriales perdidos en la Provincia pertenecía al calzado.

El caucho, la caída proporcional más fuerte de toda la industria

Mientras el calzado deportivo es el extremo dentro de un rubro, el caucho es el caso más severo al medir divisiones completas: con una baja de 44,4% en el empleo, es el sector que más puestos de trabajo perdió en términos proporcionales de toda la industria bonaerense, por delante incluso del calzado (−43,3%) y cuatro veces más que el promedio del resto del país, donde el caucho cayó 10,7% en el mismo período.

Vista cercana de un vasto montón de neumáticos de vehículos usados y desgastados, con diversos patrones de banda de rodadura y suciedad visible.
La producción de neumáticos cayó más de 60% en tres años, la segunda baja más pronunciada de toda la industria argentina

Los puestos de trabajo del sector en la Provincia bajaron de 9.124 a 5.077 entre mayo de 2023 y mayo de 2026, mientras que las plantas se redujeron un 7,5%, de 227 a 210.

El tamaño promedio de cada fábrica cayó de 40,2 a 24,2 puestos; esto significa que no se trata de una ola de cierres de fábricas, sino una reducción del personal en las plantas que siguen abiertas. El fenómeno es exclusivamente bonaerense, ya que en el mismo período, la planta promedio creció 11,2% en Córdoba, cayó 3,2% en Santa Fe y permaneció igual en la ciudad de Buenos Aires.

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