Las pymes perdieron 181.000 puestos de trabajo desde noviembre de 2023: desaparecen casi 200 empleos por día

El universo de trabajadores de las pymes pasó de 5.074.200 en noviembre de 2023 a 4.892.658 en junio de 2026

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En un contexto de caída de ventas y de la producción, se perdieron 181.542 puestos de trabajo en las pequeñas y medianas empresas (pymes) entre noviembre de 2023 y junio pasado. La caída implica una reducción del 3,6% del empleo registrado en empresas de hasta 500 trabajadores y equivale a un promedio de 193 puestos de trabajo menos por día.

El dato surge de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado en base a información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El relevamiento muestra que el universo de trabajadores de las pymes pasó de 5.074.200 en noviembre de 2023 a 4.892.658 en junio de 2026.

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El impacto no fue homogéneo según el tamaño de las empresas. Las microempresas, de hasta cinco trabajadores, perdieron 44.748 puestos, mientras que las pequeñas empresas, de entre 6 y 40 empleados, redujeron 61.144. En las medianas, de entre 41 y 500 trabajadores, la pérdida alcanzó los 75.650 puestos.

Evolución de los puestos de trabajo en las pymes entre 2023 y 2026

En términos porcentuales, las microempresas fueron las más afectadas, con una baja del 6,1% de su plantilla, seguidas por las pequeñas (-3,7%) y las medianas (-2,8%).

La pérdida de empleo se produjo en paralelo con una fuerte reducción de la cantidad de empresas. Desde el inicio de la actual gestión, cerraron 31.268 pymes, lo que representa un promedio de 33 empresas menos por día. El universo pasó de 510.552 unidades productivas a 479.284.

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Los cierres se concentraron especialmente entre las empresas de menor tamaño. Del total de unidades productivas que dejaron de operar, 26.066 fueron microempresas, el 83,4%; otras 4.784 fueron pequeñas empresas y 418 correspondieron a medianas.

Así, el número de microempresas cayó 7,1%, frente a una reducción del 4% en las pequeñas y del 1,7% en las medianas.

Evolución de la cantidad de pymes

Menos ventas y mayor competencia importada

El deterioro del empleo y la cantidad de empresas se da en un contexto de menor actividad. Las ventas minoristas de las pymes registraron en agosto una caída del 12,9% respecto del mismo mes de 2023.

La retracción alcanza a todos los rubros. Los mayores descensos se observaron en alimentos y bebidas (-42%), ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (-37%) y textil e indumentaria (-25,7%).

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En la comparación interanual, solo perfumería y calzado y marroquinería mostraron aumentos, de 16,4% y 8,9%, respectivamente.

A la menor demanda interna se suma el incremento de las importaciones de bienes de consumo. En agosto de 2026 alcanzaron los USD 941 millones, un 28,1% más que en el mismo mes de 2023.

En el acumulado de los doce meses hasta agosto, llegaron a USD 11.376 millones, un aumento del 39,4% interanual y el máximo histórico señalado en el informe.

El avance de los productos importados también impactó sobre la producción local. Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de las pymes industriales cayó 26,9% frente al mismo período de 2023. A su vez, el nivel de actividad industrial de este segmento mostró una disminución anualizada del 22,9%.

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Costos en alza y crédito más caro

El escenario se completa con una fuerte presión sobre los costos operativos. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada fue del 336%, mientras que las tarifas de electricidad, gas y otros combustibles aumentaron 853%. En el mismo período, las naftas y combustibles registraron una suba acumulada del 631%.

Durante el segundo trimestre de 2026, la producción de las pymes industriales cayó 26,9% frente al mismo período de 2023

El financiamiento también se convirtió en un factor de presión para las empresas. Según el CEPA, las tasas de los créditos para pymes se ubicaron por encima de la inflación a partir de octubre de 2024 y, salvo en marzo de 2025, se mantuvieron sistemáticamente por encima de la variación mensual de los precios hasta agosto de 2026.

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“Esta dinámica revirtió la tendencia observada entre enero de 2021 y septiembre de 2024, eliminando el crédito licuable e imponiendo una pesada carga financiera en un escenario de costos operativos tensionados”, remarcó el informe.