Economía

Crisis de contrabando: a que se comprometió el Gobierno con los industriales y cuál es el nuevo sistema de control que prepara

En una reunión con la UIA, las autoridades aduaneras reconocieron dificultades para combatir el comercio ilegal y anticiparon avances en una herramienta tecnológica con inteligencia artificial para detectar irregularidades en las importaciones

Agentes de Aduanas con chalecos negros inspeccionan un contenedor de carga abierto. Dentro se ven miles de cartones de cigarrillos. Grúas y otros contenedores en el fondo.
La UIA se reunió con las autoridades de Aduana para plantear su preocupación por el contrabando, la subfacturación y el comercio ilegal (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El avance del comercio ilegal y las irregularidades en el ingreso de mercadería importada volvió a ocupar esta semana un lugar central en la agenda de los empresarios industriales. Esta vez, los reclamos llegaron directamente a las autoridades de la Aduana, que visitaron la sede de la UIA para escuchar de primera mano cómo el contrabando y la subfacturación de importaciones está afectando cada vez a más sectores, en un contexto de fuerte caída de la demanda.

Una reciente encuesta realizada por la institución reflejó el problema y mostró que 6 de cada 10 empresas considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad. Las autoridades reconocieron las limitaciones en materia de infraestructura que existen para realizar los controles, pero a la vez explicaron las medidas que están desarrollando para mejorar la fiscalización. Entre ellas, se destaca un nuevo sistema que utilizará inteligencia artificial para detectar posibles maniobras de subfacturación, a partir del análisis de precios, cantidades y referencias internacionales.

PUBLICIDAD

El tema se abordó el martes pasado durante una reunión del comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA) con el director general de Aduanas, Andrés Velis, quien asistió acompañado por María Eugenia Rodríguez Campos, directora adjunta del organismo, y Samanta Franco, subdirectora de Control Aduanero. Los industriales llevaron sus preocupaciones por el crecimiento del comercio ilegal y buscaron conocer qué herramientas prepara el organismo para enfrentar una problemática que afecta especialmente a determinados sectores productivos.

Según explicaron a Infobae fuentes de la UIA que participaron del encuentro, uno de los principales asuntos fue la subfacturación de importaciones, una práctica que consiste en declarar valores inferiores a los reales para reducir el pago de tributos. Los empresarios advirtieron que, desde la eliminación de los valores de referencia, detectan situaciones que generan preocupación por sus efectos sobre la competencia con la producción nacional.

PUBLICIDAD

Frente a ese planteo, las autoridades aduaneras explicaron que trabajan en el desarrollo de una herramienta tecnológica destinada a identificar operaciones con precios que se aparten de los valores internacionales. El proyecto contempla un acuerdo con Microsoft para utilizar infraestructura en la nube y procesar información vinculada con los volúmenes y los precios de las mercaderías que ingresan al país.

Aduana
La Aduana trabaja en un sistema con inteligencia artificial para detectar posibles irregularidades en los precios declarados de las importaciones

El mecanismo permitiría cruzar las cantidades importadas con los valores declarados y compararlos con referencias internacionales, con el objetivo de detectar posibles irregularidades de manera sistemática. Actualmente, según explicaron los empresarios, los controles no funcionan bajo esa modalidad. “Nos dijeron que el desarrollo está avanzando. En breve debería estar implementado”, señaló una fuente de la entidad fabril. Sin embargo, durante el encuentro no se precisó una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento. En la Secretaría de Comercio hablan de “fin de año”.

Para los industriales, la herramienta podría contribuir a resolver uno de los principales problemas que identifican en el comercio exterior. La subfacturación no sólo altera las condiciones de competencia, sino que también implica una posible evasión de impuestos, al reducir artificialmente el valor sobre el cual se calculan los tributos correspondientes.

Falta de infraestructura

El otro gran eje del encuentro fue el contrabando, una problemática que, según señalaron los empresarios, requiere medidas que exceden el control de los precios declarados en las operaciones de importación.

En este punto, las autoridades de Aduana reconocieron dificultades vinculadas con la infraestructura, el equipamiento y la tecnología disponible para fiscalizar el ingreso de mercadería. Según relataron fuentes industriales, Velis explicó las limitaciones que enfrenta el organismo y mencionó un posible préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco de las necesidades de infraestructura.

Los empresarios plantearon la necesidad de reforzar los controles en los pasos fronterizos, ampliar la cobertura horaria de las aduanas e incorporar escáneres y otros equipos que permitan mejorar la detección de mercadería irregular. También propusieron avanzar en mecanismos de declaración electrónica anticipada, controles basados en perfiles de riesgo y auditorías posteriores a las operaciones. Otro punto fue la posibilidad de contar con veedores sectoriales que aporten conocimientos técnicos sobre determinados productos, sus características, valores y países de origen.

Durante la reunión se habló, además, de la capacitación de los agentes que participan en los controles fronterizos, incluidos los efectivos de Gendarmería. Según explicaron los empresarios, no siempre cuentan con los conocimientos específicos necesarios para identificar determinados productos que ingresan de manera irregular.

Plataformas digitales y mercadería decomisada

La comercialización de productos irregulares a través de internet ocupó parte de la conversación. Según relataron fuentes de la UIA, las autoridades aduaneras explicaron que avanzaron en acuerdos con Meta y Mercado Libre para facilitar las denuncias de publicaciones vinculadas con mercadería ilegal y permitir que sean retiradas de las plataformas.

Un carrito de compras metálico en miniatura con cajas envueltas en papel kraft encima de un teclado de computadora retroiluminado.
Los industriales reclamaron reforzar los controles fronterizos, revisar el régimen de courier y mejorar la fiscalización de los productos comercializados por plataformas digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los industriales valoraron esa iniciativa, aunque advirtieron que el mecanismo presenta limitaciones. Una de ellas es que, después de la eliminación de una publicación, el mismo producto puede volver a ofrecerse desde otra cuenta.

Otro punto que generó preocupación fue el destino de la mercadería decomisada por las autoridades. Los empresarios plantearon que algunos productos secuestrados vuelven al circuito comercial mediante subastas, una situación que consideran necesario revisar.

Una fuente industrial mencionó específicamente casos de subastas de cerveza. A partir de esa situación, la UIA propuso revisar los protocolos de verificación, subasta, destrucción y disposición final de los productos incautados.

Una preocupación que crece en la industria

Los planteos realizados durante la reunión se apoyaron en los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios de la UIA, que los empresarios presentaron a las autoridades aduaneras.

El relevamiento de septiembre, realizado entre 628 empresas, mostró que el 59,7% considera alto o muy alto el impacto del comercio ilegal y el contrabando sobre su actividad.

La incidencia resulta especialmente elevada en algunos sectores industriales. Entre las empresas textiles, el 84,6% identificó un impacto alto o muy alto, mientras que en confecciones, cuero y calzado la proporción alcanzó el 76,2%. En metales comunes llegó al 88,2%.

Entre las principales consecuencias aparecen la caída de las ventas, la presión para reducir precios y la pérdida de rentabilidad. La encuesta también identificó a los canales mayoristas y de distribución, los comercios minoristas y las plataformas digitales entre las vías de comercialización de productos presuntamente irregulares.

El informe, cuyos resultados ya se conocían antes de la reunión, mostró además que el 33,2% de las empresas reclamó fortalecer los controles aduaneros, mientras que otras señalaron la necesidad de mejorar la fiscalización de la facturación y del comercio electrónico.

Según fuentes de la UIA, Velis planteó la posibilidad de establecer un canal de diálogo directo con los empresarios para agilizar el intercambio de información y mejorar la coordinación de las acciones. Los representantes industriales también solicitaron reuniones técnicas específicas para conocer los avances de las herramientas de control y aportar información sobre productos, valores y operaciones que consideran de mayor riesgo.

Temas Relacionados

AduanaUIAcontrabandosubfacturaciónindustrialesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La cartera de créditos al sector privado del Banco Nación creció casi 40% en lo que va del año

La cuota de mercado de la entidad ascendió a 21,2%, tres puntos frente a diciembre, luego de aportar 73,4% de la expansión hipotecaria y 22,7% en empresas del sistema financiero local

La cartera de créditos al sector privado del Banco Nación creció casi 40% en lo que va del año

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

El billete al público sigue a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue también es ofrecido a $1.540. El BCRA compró ayer USD 43 millones en el mercado

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

Solo tres provincias en todo el país lograron aumentar el empleo industrial en los últimos dos años

La industria manufacturera perdió 66.262 puestos de trabajo en dos años, con las mayores bajas en el Gran Buenos Aires y La Rioja. La excepción fueron tres distritos petroleros

Solo tres provincias en todo el país lograron aumentar el empleo industrial en los últimos dos años

¿La inflación encontró un nuevo piso?: las proyecciones privadas alejan la meta de perforar el 1% mensual en el corto plazo

Los privados marcaron en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que se va a mantener por arriba del 1,6% hasta marzo. Identifican presiones de costos, estacionalidad y expectativas cambiarias

¿La inflación encontró un nuevo piso?: las proyecciones privadas alejan la meta de perforar el 1% mensual en el corto plazo

El costo de tener un auto supera el salario mínimo: cuánto se necesita por mes para mantenerlo

El monto puede aumentar si se necesita pagar una cochera o afrontar gastos imprevistos

El costo de tener un auto supera el salario mínimo: cuánto se necesita por mes para mantenerlo

DEPORTES

Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Mario Ledesma y Shaun Edwards se suman al staff de Los Pumas hasta el Mundial de Australia 2027

Franco Colapinto quedó detrás de su compañero Gasly por un margen mínimo, fue eliminado en SQ2 y largará 11° la Sprint del GP de Singapur de la F1

Masters 1000 de Shanghai: Novak Djokovic sufrió una sorpresiva eliminación y el argentino Francisco Cerúndolo debutó con un triunfo

El Cholo Simeone se emocionó al hablar sobre la enseñanza que le dejó Lionel Messi al mundo tras su retiro de la selección argentina

Franco Colapinto detalló los problemas que tuvo para controlar su Alpine y aclaró tras clasificar 11°: “Hay bastante para mejorar”

TELESHOW

Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

Las claves de Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli: humor, actualidad y un guiño a la nostalgia

La entrevista retro de Nicolás Repetto a Mario Pergolini: una frase premonitoria y una apuesta sin pagar

Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

Quiénes son los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

INFOBAE AMÉRICA

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

60 jóvenes mediarán conflictos en sus barrios dominicanos como medida de prevención de violencia nacional

Congreso de Costa Rica investigará posibles nexos del narcotráfico con partidos políticos y donaciones electorales de 2022 y 2026

Panamá persiste en su tarea de conservar las tortugas marinas

Disturbios en Bruselas: jóvenes y policías se enfrentan en la jornada de huelga nacional contra el ajuste

Roger Mariaca suma un tercer proceso en Bolivia y el Gobierno lo tilda de “narcofiscal”