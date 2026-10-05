El dólar operó sin cambios y quedó a más de 400 pesos del techo de las bandas cambiarias

La apreciación del real contribuye a la estabilización cambiaria en Argentina.

Guardar

Con un monto operado de USD 412,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista finalizó sin variantes este lunes, a 1.520 pesos.

“Desde el 27 de julio pasado que un inicio de semana comenzaba sin cambios respecto al viernes anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

PUBLICIDAD

El BCRA amplió el techo de las bandas cambiarias a 1.924,62 pesos. Así, el tipo de cambio oficial quedó a 404,62 pesos o 26,6% de ese límite teórico para la libre flotación, la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025 (27%), unos 17 meses atrás, dentro de un esquema que comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.

El dólar al público se sostuvo a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.540,24 para la venta y $1.487,15 para la compra. El dólar blue cayó 15 pesos o 1% en el día, a 1.545 pesos.

PUBLICIDAD

Los analistas asocian además la estabilización cambiaria doméstico con el avance de 2,5% del real brasileño respecto del dólar norteamericano, que este lunes se operó a 5 reales por unidad luego de las elecciones presidenciales en el país vecino, un piso desde mayo.

“La fuerte apreciación del real brasileño también parece favorecer al dólar mayorista, que cede con moderación hasta los 1.520, ante una oferta más activa a partir de la expectativa de mayores ingresos de capitales a la región”, indicó el economista Gustavo Ber.

“Asimismo, se aproxima una etapa de mayor demanda de dinero, que los operadores esperan que las autoridades aprovechen tanto para acelerar las compras del BCRA como para retomar una remonetización gradual de la economía, con potencial para impulsar la actividad y el crédito”, añadió el titular del Estudio Ber.

PUBLICIDAD

“Consideramos que el resultado electoral de ayer en Brasil es favorable para Argentina. La ventaja de dos puntos de Bolsonaro lo deja al borde de una victoria, y creemos que un real brasileño más fuerte, tasas más bajas y la presencia de un aliado natural dentro del Mercosur juegan a favor de los planes del presidente Milei. Se espera que el real se aprecie alrededor de 5%, mientras que las tasas deberían bajar entre 20 y 30 puntos básicos. Para el Mercosur, esto probablemente implique mayores probabilidades de una integración global como bloque”, evaluó Max Capital.

“La atención se traslada directamente al plano geopolítico y comercial tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el presidente Javier Milei siguió de cerca los resultados expresando su firme respaldo en redes a la candidatura de la derecha encarnada por Flávio Bolsonaro. Las dinámicas en el principal socio comercial de la Argentina abren un canal de expectativa sobre el futuro flujo del comercio bilateral”, analizó Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group.

PUBLICIDAD

“A partir del martes, el Central puso el pie en el acelerador. Compró USD 358 millones en los último cuatro días de la semana, equivalente a comprar USD 90 millones en promedio por día. Algo así no se veía desde hace dos meses, cuando en julio terminó con compras excepcionales que superaron los USD 100 millones por rueda en un promedio de cuatro días”, señaló Portfolio Personal Inversiones.

“Creemos que liquidaciones de emisiones corporativas -aunque todavía no provinciales- pudieron darse la semana pasada y agregar oferta al mercado de cambios. En este sentido, recordemos que septiembre fue el segundo mejor mes de colocaciones desde que se destrabaron estas operaciones luego de las elecciones legislativas nacionales del año pasado, pisándole los talones a noviembre de 2025. En particular, se colocaron USD 3.411 millones, de los cuales USD 600 millones correspondieron a la emisión de San Juan y el resto a colocaciones corporativas, entre las que se destacaron compañías del sector energético como YPF, Tecpetrol y Vista”, añadieron los analistas de Portfolio Personal.

PUBLICIDAD

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, explicó que “la entidad interviene para absorber el excedente de divisas sin fijar el tipo de cambio, sustentada en un flujo de ingreso genuino. Tras cerrar un septiembre de menor ritmo acumulativo con USD 473 millones, las compras anuales alcanzan los USD 14.568 millones y superan la meta inicial de USD 10.000 millones”.

“Con esta dinámica, el Gobierno proyecta llegar a los USD 20.000 millones impulsado por la cosecha de trigo y el flujo exportador de energía y minería. La Casa Rosada atribuye este proceso a la solidez de Vaca Muerta y el agro, proyectando un marco de mayor estabilidad cambiaria, menor inflación y más previsibilidad financiera para la economía”, añadió Morales.

PUBLICIDAD