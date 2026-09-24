Mercados volátiles: la suba de tasas enciende alarmas y la Argentina siente el golpe en los bonos y el riesgo país

La suba de la tasa de los bonos del Tesoro de EEUU a niveles no vistos en casi 20 años complican a los activos locales. (Foto: EFE)

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El escenario fue aplastante. Los bonos del Tesoro norteamericano ahora rinden 5,11% a 10 años, el nivel más alto desde abril de 2007. El anuncio de triplicar las recompras de estos títulos a USD 6.000 millones por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, exacerbó el alza.

El funcionario estadounidense intentó impulsar una baja de precios para que cedieran los rendimientos, pero el mercado respondió con desconfianza. Los inversores dejaron en claro que exigen tasas elevadas para mantener esos títulos en cartera. Parte de los fondos que estaban invertidos en bonos del Tesoro se trasladó a Obligaciones Negociables de empresas de inteligencia artificial, que ofrecen rendimientos atractivos.

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A los inversores les preocupa que Estados Unidos tenga un déficit fiscal de 6% y una deuda de USD 40 billones que bajó de calificación. Los bonos de hoy son más riesgosos que los del pasado.

Por supuesto, los títulos no cayeron en soledad. El rendimiento de los bonos españoles se ubicó por encima de 4%; el de los alemanes en 3,55% y los de Francia en 4,69 por ciento. Los argentinos ahora rinden hasta 12% y explican la suba del riesgo país.

Lo curioso es que los bonos del Tesoro cayeron después de la difusión de indicadores mejores de lo esperado sobre la economía de Estados Unidos. El índice de actividad manufacturera subió a 57 puntos, por encima de los 53 que preveían los analistas. El dato reforzó la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) deberá enfriar la economía con otra suba de tasas, prevista para octubre, para contener la inflación.

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La estrategia no difiere de la aplicada en la Argentina: resignar actividad para moderar las expectativas de inflación. Al menos el 70% de los analistas apuesta por ese escenario. También lo sugieren algunos integrantes de la Junta de Gobernadores de la Fed, que sostienen que el plan antiinflacionario requiere un nuevo aumento de tasas.

El alza del precio del petróleo, el récord del gasoil y la decisión de prohibir las exportaciones de ese combustible fueron otros factores que presionaron a los bonos. El mercado teme que esas medidas impulsen una nueva suba de la inflación.

El resultado fue una caída de las bolsas y los bonos de la región. Los títulos argentinos bajo ley extranjera retrocedieron hasta 1,7%, mientras que el riesgo país subió 11 unidades, o 2%, hasta los 566 puntos básicos.

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El escenario complica a la Argentina, cuyas reservas cayeron USD 481 millones hasta USD 48.933 millones, pese a que en lo que va del mes acumulan una suba de 676 millones de dólares. Más allá de los pagos de deuda al exterior, la baja respondió a la menor compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios y a la caída de las cotizaciones del oro, el euro, la libra esterlina y el yuan, que también integran las reservas.

Ayer el dólar subió 0,51% frente a las seis principales divisas del mundo y en el mes se fortaleció 2,61% a favor de la suba de tasas de interés. Hoy, la moneda norteamericana se encuentra en su nivel más alto desde el 12 de julio pasado.

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Con su volatilidad, las Bolsas de Nueva York exhibieron incomodidad con la situación después de una buena rueda el lunes y otra aceptable al día siguiente. Ayer, el Nasdaq perdió 1,6% después de haber alcanzado su nivel récord en la rueda anterior. El S&P 500 cedió 0,70% y el Dow Jones 0,60 por ciento.

La Bolsa local padeció el movimiento y el Merval de las acciones líderes bajó 0,9% en pesos y 1,3% en dólares. Los bancos estuvieron afectados y los de mejor comportamiento fueron Cresud (+2,1%) e YPF (1,6%).

En el MLC se operaron USD 481 millones, el movimiento más bajo en dos semanas y el Central compró apenas 6 millones de dólares. El manejo del tipo de cambio se hace con cautela para no complicar los pagos de 2027. El dólar mayorista aumentó $2 (0,13%) a 1.516 pesos.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que en el mercado de futuros “el volumen de operaciones se elevó desde 724.429 previos a 1.367.895 con ajustes positivos en línea con el spot e implícitas a la baja”.

Y sumó: “El interés abierto registró un incremento de USD 198,8 millones que es el mayor para una rueda desde el 14 de julio principalmente por una fuerte demanda en la posición que vence a fin de octubre mientras que en la rueda de soberanos dollar linked (DL) en BYMA, t+1 el volumen se elevó a USD 321 millones desde los 145 millones promedio por rueda de las de 5 anteriores. De modo que podría estar adelantándose el rolleo ante la cercanía al fixing de la letra D30S6 de este viernes”.

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En paralelo, mañana se define el precio del dólar al que se pagará el bono D30S6, atado a la evolución del tipo de cambio. A partir de esa premisa es que se anticipa que será una rueda con un alto nivel de especulación para inflar al tipo de cambio.

En la plaza financiera el MEP y el contado con liquidación (CCL) subieron 0,4% a $1.542 y $1.613, respectivamente. El “blue” avanzó $5 (+0,30%) a 1.560 pesos.

En el overnite, anoche continuaba la baja de los principales indicadores de las Bolsas de Nueva York, mientras el oro recuperaba 0,4% de su valor y el petróleo bajaba 1 por ciento. El Brent cotizaba a 102,30 dólares. El dólar seguía en alza frente a las monedas del mundo y la tasa de los Bonos del Tesoro se operaba a 5,12% a 10 años y a 5,40% a 30 años. No son datos positivos para los bonos de la deuda argentina.

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El día a día se impone sobre las buenas noticias del futuro. La Argentina está informando importantes convenios de inversión en Estados Unidos que contemplan un cambio drástico en la producción. Por caso, el Corredor Andes-Atlántico que conectará la minería del nordeste con los puertos, la ampliación de la red ferroviaria de carga y el desarrollo de Vaca Muerta. Las tierras raras del nordeste incrementarán las exportaciones. Los celulares llevan hasta cinco minerales distintos de esta minería al igual que los autos eléctricos o los procesadores que alimenta la inteligencia artificial.