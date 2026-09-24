Cambios en el e-commerce: la billetera de los bancos se integra con ChatGPT para elegir, comprar y pagar un producto con IA

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La incorporación de la inteligencia artificial a la vida cotidiana modifica parámetros del comercio electrónico, que se transforma en comercio agéntico. Todavía hay que esperar para que las plataformas de IA decidan compras por sí solas. Pero ya es posible en la Argentina elegir un producto, comprarlo y pagarlo dentro de la misma conversación de ChatGPT, con un grado de personalización muy superior a lo que suele brindar el e-commerce tal como se lo conoce.

Modo, la billetera electrónica de los bancos, se integró a ChatGPT para lanzar el Comercio Agéntico Abierto, que consiste en completar la compra, desde el comienzo hasta el pago, sin salir de la conversación. ChatGPT tiene integradas distintas aplicaciones: así como se le puede pedir que se conecte a Spotify para escuchar música, también se le podrá solicitar que se conecte a Modo para hacer un pago.

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En la app explican que “Modo es la primera empresa en Latinoamérica en llevar el comercio agéntico fuera de un entorno de prueba: una transacción real, en un comercio real, con llegada directa al usuario”. La iniciativa también es un punto central en la competencia con su archirrival, Mercado Pago, el gigante del comercio electrónico, al ofrecer una herramienta de IA aún no explorada por la empresa fundada por Marcos Galperin.

El arranque de Modo se dará con Frávega, el primer comercio en sumarse a la movida. Pero el plan consiste en un ecosistema abierto, en el que se sumen nuevos rubros y comercios de manera gradual. En el futuro, el cliente que vaya a comprar un electrodoméstico elegirá entre Frávega y otros comercios que le sugiera la IA y también entre otros medios de pago que sigan el camino de Modo. Esa conversación con ChatGPT le podrá sugerir también al cliente comprar en Mercado Libre.

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Allí también habrá un foco crítico de competencia: los asistentes de IA priorizan el mejor precio y el medio de pago más conveniente, sin importar el tamaño de la empresa que lo ofrece, a diferencia de los buscadores que priorizan contenidos promocionados. Y además, la IA lo hace con la personalización que implica conocer al cliente al que se le dan cientos de respuestas y búsquedas en forma cotidiana.

Una mujer trabaja desde su escritorio interactuando con una plataforma de inteligencia artificial en su tableta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando un usuario quiere hacer una compra, en la mayoría de los casos primero entra a ChatGPT o similar, tiene una conversación y busca recomendaciones. Después, tiene que salir de ahí y meterse en la web del comercio para hacer la compra. Lo que buscamos es integrar ambas cosas en una misma conversación”, señaló Rafael Soto, CEO de Modo, la billetera que ya fue utilizada por más de 25 millones de usuarios (de 35 bancos diferentes) y 1 millón de comercios.

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Tener esa única interacción es la clave del asunto: la búsqueda tradicional obliga luego a recorrer otras páginas para comprobar si el producto está disponible. La IA se encarga de todo eso sin necesidad de salir a otras apps o plataformas y, gracias a Modo, “cierra” la operación sugiriendo medios de pago y concretándola. “Pasamos de facilitar el momento del pago a formar parte de una experiencia donde decisión, compra y pago se integran en una misma conversación”, aseguró Soto.

La compañía asegura que el comercio agéntico abierto es un estándar que no se define por un solo jugador, sino que se construye de manera colaborativa entre comercios, adquirentes, bancos y marcas. El principal desafío no es tecnológico, sino de confianza: garantizar que el agente que compra en nombre de un usuario esté debidamente autorizado.

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Juan Martín Romero, director de Negocios y Tecnología de Frávega, sostuvo que la decisión se alinea con la búsqueda de la empresa por incorporar innovaciones en el comercio y los medios de pago. “Que un cliente pueda encontrar y comprar un producto de Frávega a través de una conversación con un agente de IA es un salto enorme en la experiencia de compra”, afirmó Romero. El ejecutivo señaló que la cadena busca participar de ese cambio desde el inicio.

La competencia que viene

Aún cuando Modo pegó primero al integrarse a ChatGPT, la utilización de asistentes de IA bajo diferentes formatos ya está en los planes de la industria de los medios de pago. Mercado Pago incorporó a comienzos de 2026 un Asistente Financiero Personal dentro de su aplicación, con más de 100 funciones para gestionar operaciones por voz o texto. La herramienta permite, entre otras acciones, pagar servicios con una foto, hacer transferencias a partir de capturas de chats, crear recordatorios, revisar saldos y consultar gastos. La empresa indicó que las operaciones sensibles requieren una confirmación del usuario.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

También hay avances por el lado de las tarjetas. Mastercard lanzó el programa de pagos agénticos Mastercard Agent Pay, que habilita transacciones iniciadas por asistentes de inteligencia artificial mediante tarjetas de débito y crédito, bajo consentimiento del titular. El Banco Nación participó de experiencias piloto en Argentina. El modelo contempla protección de las credenciales de pago, autenticación biométrica y mecanismos para verificar que la orden impartida por el usuario sea legítima.

Por su parte, Visa desarrolló un programa de alcance regional de comercio mediante agentes de IA junto con Santander, con alcance en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Según la compañía, en Visa Intelligent Commerce los usuarios delegan el proceso de compra en el asistente, aunque las operaciones mantienen requisitos de seguridad y consentimiento. Visa aseguró además que más del 70% de los consumidores latinoamericanos ya utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial en sus decisiones de compra.

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