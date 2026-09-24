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Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev: al menos dos muertos y seis heridos

Las autoridades de la capital ucraniana reportaron más de 20 detonaciones durante la madrugada y ordenaron a los residentes permanecer bajo resguardo. Moscú bombardeó edificios residenciales e instalaciones energéticas, entre otras infraestructuras

Agentes de policía trabajan cerca del cuerpo de un residente fallecido, cubierto con una bolsa de plástico, en el lugar de un ataque con misiles rusos cerca de una maternidad, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)
Agentes de policía trabajan cerca del cuerpo de un residente fallecido, cubierto con una bolsa de plástico, en el lugar de un ataque con misiles rusos cerca de una maternidad, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)
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Al menos dos personas murieron y otras seis resultaron heridas este jueves tras un ataque ruso con misiles balísticos contra Kiev, donde se registraron más de 20 explosiones y las autoridades ordenaron a la población permanecer en los refugios.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que los objetivos principales fueron zonas civiles e infraestructuras de la capital. “Una vez más, los principales objetivos del ataque ruso fueron Kiev e infraestructura civil: edificios residenciales, una maternidad, instalaciones energéticas y logística. Ya se sabe que dos personas han muerto”, escribió vía Telegram.

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El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó durante la madrugada que seis personas sufrieron heridas y agregó: “Explosiones en Kiev. La capital está bajo ataque de misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!”. La Fuerza Aérea ucraniana había alertado poco antes de que misiles balísticos rusos se dirigían hacia Kiev, sus alrededores y la región de Chernígov, al norte de la capital.

Parte de un misil balístico ruso clavada en el suelo tras un impacto, en el marco del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Parte de un misil balístico ruso clavada en el suelo tras un impacto, en el marco del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

En Odesa, las autoridades comunicaron daños en un centro médico, un establecimiento educativo y edificios residenciales a causa de otros ataques rusos.

La ofensiva ocurrió mientras Zelensky mantenía reuniones con integrantes del Congreso de Estados Unidos, en el marco de su visita al país para solicitar nuevas sanciones contra Moscú y más apoyo militar. “Cada ataque de este tipo ocurre porque la presión sobre el agresor todavía no ha llegado a ser total, y Rusia cree que puede continuar su terror balístico”, afirmó el mandatario ucraniano, quien pidió a Washington más misiles interceptores y un endurecimiento de las sanciones.

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Los bombardeos siguieron a una jornada en la que ataques rusos dejaron al menos siete muertos en Ucrania y provocaron incendios en Kiev. La capital, donde viven cerca de tres millones de personas, afrontó en los últimos días una sucesión de ataques con drones.

Trabajadores de servicios municipales laboran en el lugar donde impactó un misil ruso cerca de una maternidad, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)
Trabajadores de servicios municipales laboran en el lugar donde impactó un misil ruso cerca de una maternidad, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 24 de septiembre de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Un análisis de datos del monitor de conflictos armados ACLED indicó que Rusia lanzó más ataques contra la región de Kiev en los primeros 18 días de septiembre que en cualquier mes completo desde el inicio de la guerra, salvo marzo de 2022.

La escalada coincide con mensajes de endurecimiento de ambas partes ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó el miércoles ante el Consejo de Seguridad que Moscú “no va a hacer una pausa” en la guerra. Zelensky, por su parte, declaró ante la Asamblea General de la ONU que sus fuerzas atacarán instalaciones rusas de calefacción y energía durante el invierno. “Los ucranianos entienden que este invierno podría ser muy duro para nosotros, pero en respuesta no tendremos más remedio que hacerlo doloroso también para Rusia”, señaló.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó el miércoles que las elecciones legislativas concluidas el domingo reflejaron el respaldo de la población a la guerra en Ucrania, pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.

El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con miembros del gobierno por videoconferencia en Moscú, Rusia, el 23 de septiembre de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)
El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una reunión con miembros del gobierno por videoconferencia en Moscú, Rusia, el 23 de septiembre de 2026 (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/REUTERS)

Durante una reunión con miembros de su gobierno, Putin dirigió un mensaje a los militares desplegados en el frente y vinculó el resultado electoral con su actuación en la guerra. “Quiero dirigirme a nuestros soldados y comandantes en el frente. Quiero que sepan, camaradas, que esta votación va por vosotros. La gente cree en vosotros, en nuestra victoria, en vuestro heroísmo y vuestra lealtad a la patria”, declaró.

El mandatario reiteró que Rusia mantendrá sus objetivos en Ucrania. “Alcanzaremos todos los objetivos que nos marcamos en el marco de la operación militar especial”, afirmó. La oposición denunció irregularidades durante los comicios legislativos, cuya votación concluyó el pasado domingo.

(Con información de AFP)

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