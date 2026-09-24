Flávio Bolsonaro prometió sumar a Brasil al Escudo de las Américas si gana las elecciones presidenciales

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), interactúa con simpatizantes durante un mitin con motivo del Día de la Independencia en la Avenida Paulista, en São Paulo, Brasil, el 7 de septiembre de 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

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El senador y candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro prometió que incorporará a Brasil al Escudo de las Américas, una iniciativa de seguridad impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, si gana las elecciones presidenciales de octubre.

“Brasil formará parte del Escudo de las Américas a partir del año que viene. Yo voy a colocarlo para que así se una a esos países que combaten el narcoterrorismo”, afirmó el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro durante una transmisión en redes sociales.

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El aspirante del Partido Liberal (PL) sostuvo que el mecanismo permitirá cooperar, intercambiar información y reforzar las fronteras frente al tráfico de drogas y armas. También señaló que contribuirá a “asfixiar financieramente” a las organizaciones criminales en territorio brasileño como el Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC).

Flávio Bolsonaro criticó que Brasil no integre la iniciativa, que reúne hasta ahora a gobiernos de derecha y extrema derecha de la región. “¿Por qué Brasil no está? Porque hay un presidente de la República (Lula da Silva) que es condescendiente con los bandidos, que considera que todo está bien”, declaró.

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El senador se pronunció un día después de la reunión de Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, con aliados latinoamericanos en los márgenes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre los participantes figuraron Javier Milei, José Antonio Kast, Daniel Noboa, Nasry Asfura, Santiago Peña y Keiko Fujimori.

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo mientras participa en un evento de Escudo de las Américas al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Brasil atraviesa una crisis diplomática y comercial con Estados Unidos y no forma parte de esa iniciativa de cooperación regional.

Según los sondeos, Flávio Bolsonaro disputa en un empate técnico una eventual segunda vuelta con el presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva. El senador aseguró que el país “está aislado” y “no tiene condiciones de garantizar su soberanía” ante el avance de PCC y el CV.

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El candidato prometió además declarar a esas organizaciones como “narcoterroristas”, una clasificación adoptada por Estados Unidos y algunos países sudamericanos. Bajo su eventual Gobierno, dijo, los delincuentes solo tendrán dos salidas: “Cementerio o cárcel”.

La seguridad también ocupó parte del discurso de Lula ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En una alusión a Estados Unidos, el presidente brasileño afirmó que su Gobierno no “tercerizará” la responsabilidad de defender las fronteras nacionales.

“No necesitamos portaviones vigilando nuestras aguas. Necesitamos cooperación para atajar el flujo de armas y de dinero que nutre al crimen organizado. Ese es el espíritu de la propuesta que le entregué personalmente al presidente de Estados Unidos”, sostuvo Lula.

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El presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla en el evento 'Cultura con Lula' en la Fundación Progreso, en Rio de Janeiro (Brasil) (EFE/ Andre Coelho)

El mandatario brasileño afirmó que Brasil ganó relevancia internacional por su “autoridad moral” y pidió a referentes de la cultura que defiendan la democracia y la soberanía del país frente a la desinformación. “Brasil es una de las voces que se ha ganado el respeto del planeta”, declaró Lula durante un encuentro con cerca de 100 figuras de la cultura brasileña en Río de Janeiro tras su paso por la ONU.

El presidente sostuvo que Brasil no dispone del poderío militar de Estados Unidos, del desarrollo tecnológico de China ni de la fuerza económica de otras potencias, pero afirmó que posee una autoridad moral que le permite participar en los debates internacionales. Por este motivo, vinculó esa posición con la defensa de la democracia y de la soberanía nacional, y asignó a los artistas un papel en la disputa contra la circulación de contenidos falsos.

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“Estamos en la era de los algoritmos, en la era de la mentira”, afirmó. El jefe de Estado advirtió que las falsedades circulan con mayor rapidez que las rectificaciones y sostuvo que “el argumento vale muy poco” en el actual escenario comunicacional. El presidente brasileño también insistió en que las elecciones deben definir un respaldo a quienes priorizan los símbolos nacionales. “Eso es lo que está en juego”, señaló y pidió votar por quien prefiere besar la bandera de Brasil antes que la de Estados Unidos en la playa de Copacabana, en referencia a su principal rival en los próximos comicios, Flavio Bolsonaro.

(Con información de EFE)