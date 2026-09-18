Economía

Warren Buffett dejó su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras casi seis décadas

La compañía anunció que el magnate, de 96 años, pasará a ser presidente emérito. Su hijo, Howard, será el nuevo titular del holding

Warren Buffett (AP Foto/Nati Harnik/Archivo)
Warren Buffett (AP Foto/Nati Harnik/Archivo)
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Warren Buffett deja su cargo como presidente de Berkshire Hathaway tras haberlo desempeñado durante casi 60 años.

La compañía anunció este viernes que Buffett, de 96 años, pasará a ser presidente emérito y asumirá su nuevo cargo de inmediato. Su hijo, Howard, será el nuevo presidente de Berkshire Hathaway. Howard Buffett ha sido miembro del consejo de administración de Berkshire Hathaway desde 1993.

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Warren Buffett seguirá siendo miembro del consejo de administración. Había ejercido como presidente de Berkshire Hathaway desde 1970.

Buffett dejó su cargo como director ejecutivo de la compañía a finales del año pasado. Fue sucedido por Greg Abel.

El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense”, declaró Abel en un comunicado.

“La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián”, agregó.

Warren Buffett asiste a la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway Inc. en Omaha, Nebraska (REUTERS/Scott Morgan/Archivo)
Warren Buffett asiste a la junta anual de accionistas de Berkshire Hathaway Inc. en Omaha, Nebraska (REUTERS/Scott Morgan/Archivo)

La transición de liderazgo, según la carta de Buffett a los accionistas

En una carta dirigida a los accionistas, Buffett señaló que el nombramiento marca la culminación del proceso de transición de liderazgo en Berkshire.

Indicó que Abel había asumido plenamente el cargo de director ejecutivo y que llevaba ya un tiempo tomando las decisiones clave de la compañía.

Buffett destacó que Howard Buffett, con 33 años de experiencia en el consejo antes de asumir la presidencia, seguía un camino similar al que él mismo recorrió como ejecutivo antes de tomar el control de Berkshire a los 34 años.

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Cómo quedan divididas las responsabilidades

El nombramiento otorga a Howard Buffett, de 71 años, la responsabilidad del liderazgo del consejo de administración y la supervisión de la cultura y los valores de la empresa, mientras que Abel se mantiene a cargo de la gestión del negocio como director ejecutivo.

Susan Decker continuará como directora independiente principal de la compañía.

Berkshire precisó que Warren Buffett seguirá aportando su perspectiva a la empresa como asesor, pese a dejar el rol formal de presidente.

En su carta, el fundador afirmó que nunca se había sentido más optimista respecto a las perspectivas de la compañía bajo la nueva estructura de liderazgo.

Howard Buffett (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)
Howard Buffett (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

El perfil de Howard Buffett y el alcance de Berkshire

Howard Buffett es presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett desde 1999. También formó parte de los consejos de administración de varias empresas públicas y privadas, entre ellas Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, Coca-Cola, Coca-Cola Enterprises y Lindsay Corporation.

Berkshire Hathaway opera negocios que abarcan seguros y reaseguros, servicios públicos y energía, transporte ferroviario de mercancías, manufactura, servicios y comercio minorista. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York.

El movimiento formaliza el proceso de sucesión en la compañía, con Abel a cargo de la gestión diaria y Warren Buffett todavía involucrado a través de su asiento en el consejo de administración.

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