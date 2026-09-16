Desde que asumió el Gobierno se perdieron más de 31.300 empresas, un 6,1% del total

Un comerciante asegura el candado de la persiana metálica de su negocio como medida de resguardo y protección al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caída de empresas en Argentina continuó en junio de 2026: se registraron 709 firmas menos que en mayo, 16.386 menos que un año antes y 31.342 menos que en noviembre de 2023, según Fundar. El monitor ubicó en 481.015 el total de empresas del país.

El informe señala que en junio cerraron 709 empresas, con una baja intermensual de 0,15%, una caída interanual de 3,3% y un retroceso acumulado de 6,1% desde noviembre de 2023. La medición, elaborada con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), indicó además 17 caídas mensuales consecutivas y 28 bajas interanuales seguidas.

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La serie difundida muestra que el número de empresas pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 481.015 en junio de 2026. El informe sostuvo que se trata de la peor caída para los primeros 31 meses de un gobierno en su serie.

La comparación con junio de 2025 arrojó 16.386 empresas menos. Frente a mayo de 2026, la baja fue de 709 firmas.

Qué sectores muestran las mayores caídas

El panorama sectorial dejó un reparto parejo en la comparación intermensual: nueve de 18 sectores subieron y otros nueve bajaron. En la comparación interanual, 14 de 18 registraron caídas, y ese mismo número retrocedió desde noviembre de 2023.

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Según Fundar, los mayores aumentos intermensuales se dieron en servicios administrativos y asociaciones y servicios personales. Alojamiento y gastronomía apareció como el sector más afectado.

Algunas ramas mostraron mejoras acumuladas desde noviembre de 2023. Petróleo y minería avanzó 8,47%, mientras electricidad y gas subió 4,97% e inmobiliarios, 2,14%.

Cómo se distribuye la caída por provincias

El mapa provincial mostró una tendencia más extendida: 17 de 24 jurisdicciones cayeron en la comparación intermensual, 23 de 24 retrocedieron frente a un año antes y 23 de 24 también quedaron por debajo de noviembre de 2023.

Misiones encabezó la suba mensual con 0,4%. Desde noviembre de 2023, Neuquén fue la única provincia con crecimiento, con 1,6%.

En el extremo opuesto, La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego figuraron como las provincias más afectadas en la medición acumulada. También se observaron bajas importantes en Chaco, Corrientes, Formosa y Córdoba, de acuerdo con el informe.

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Los cierres y las inversiones que marcaron el mes

El relevamiento incluyó casos empresariales que ilustran esa tendencia. DIN S.A., del Grupo Govan cerró su planta de Escobar tras 56 años de actividad, luego de participar en más de 600 proyectos, entre ellos el Hangar 5 de Aerolíneas en Ezeiza, la terminal Zeppelin, Pascua Lama y Veladero.

Musimundo cerró 20 sucursales en el noreste argentino, en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en el marco del concurso preventivo que Carsa pidió en julio

El grupo enmarcó la decisión en una “reorganización estratégica” por bajos niveles de actividad, según Fundar. En el sector textil, Clan Issime cerró de forma definitiva tras 53 años; en su mayor etapa tuvo 129 empleados, 14 locales propios y más de 100 puntos de venta tercerizados, y al momento del cierre quedaban nueve trabajadores en la fábrica.

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En comercio, Musimundo cerró 20 sucursales en el noreste argentino, en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en el marco del concurso preventivo que Carsa pidió en julio. En calzado deportivo, Coopershoes dejó de producir en su planta del Parque Industrial de Las Flores y avanzó hacia el cierre definitivo tras haber llegado a emplear a más de 350 personas.

A comienzos de agosto, la firma mantenía unos 30 operarios en producción, que después fueron desvinculados. En metalmecánica, Metalfor cerró sin acuerdo el procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba y propuso reducir cerca de 70% de su plantel de 600 personas, una iniciativa rechazada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

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Ese proceso dejó paralizada la planta de Noetinger y con actividad parcial la de Marcos Juárez. Como contrapunto, el monitor también sumó anuncios de inversión y compras de activos en agroindustria y lácteos.

En cuanto a las inversiones y movimiento de fusiones y adquisiciones, Grupo Elementa compró a Molinos Río de la Plata el acopio de cereales y las plantas de molienda y refinación del complejo Santa Clara, en avenida Uriburu, Rosario. Además, anunció una inversión de USD 100 millones para poner en valor las instalaciones, reactivar la molienda y elevar la capacidad a 465.000 toneladas anuales en molienda y 170.000 toneladas anuales en refinación de aceites.

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Biofarma presentó en Córdoba una nueva planta de producción de insumos para nutrición animal, con una inversión de USD 20 millones ejecutada durante el último año y medio. Cremigal, por su parte, ingresó al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones de Entre Ríos tras ejecutar durante 2025 una inversión superior a $2.800 millones y duplicar su capacidad de leche UAT hasta unos 240.000 litros diarios, además de ampliar la elaboración de yogures e instalar 1.000 paneles solares.

Para Fundar, el cuadro general de junio consolidó una baja prolongada en la cantidad de empresas, con retrocesos en la mayoría de los sectores y en casi todas las provincias. En esa serie, la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 llegó a 31.342 firmas.

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