Se amplía la estacionalidad de la liquidación del agro y podrían ingresar dólares extra en lo que resta del año

Varios billetes de cien dólares estadounidenses cubren una superficie de granos de soja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La evolución del tipo de cambio es materia de análisis permanente en la Argentina y, con la mirada ya puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el flujo de divisas para los próximos meses se posiciona como el fundamento principal para defender a la economía de un shock devaluatorio.

Las exportaciones del agro alcanzaron a USD 19.000 millones en los primeros ocho meses de 2026. Si bien esta cifra es 12% inferior a la del mismo período del año anterior, se mantiene en un nivel alto en la comparación histórica.

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A la vez, un crecimiento sostenido de las cotizaciones internacionales en las últimas semanas mejora la proyección del ingreso de divisas en el corto plazo.

Las ventas de soja en lo que va del año alcanzaron 53,5% de la producción estimada, unos 5 puntos porcentuales debajo del promedio reciente

La soja en grano anota un alza de 27% en 2026, en los USD 487 la tonelada (USD 13,26 por bushel) en el Mercado de Chicago, el precio más alto desde diciembre de 2023, un incremento que también se traslada a productos derivados como el aceite, harina y pellets de la oleaginosa. El maíz registra una suba de 21%, a USD 209 la tonelada -máximo desde julio de 2023-. El trigo -que en la Argentina concentra la cosecha en el verano- avanza 45% en el año, hasta USD 270 la tonelada, el nivel más alto desde junio de 2023.

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Frente a un escenario de cotizaciones en alza, se dio en simultáneo que las ventas tuvieran un ritmo más lento en comparación al promedio de los últimos años.

La soja en grano anota un alza de 27% en 2026, en los USD 487 la tonelada (USD 13,26 por bushel) en el Mercado de Chicago, el precio más alto desde diciembre de 2023

Según datos publicados por la Secretaría de Agricultura, las exportaciones totales de soja alcanzaron 27,5 millones de toneladas al 2 de septiembre, de las cuales 20,6 millones correspondieron a ventas a precio fijado y 6,9 millones, con valor a fijar.

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“Utilizando la estimación de producción de 51,5 millones de toneladas de la Bolsa de Comercio de Rosario, las ventas totales alcanzaron 53,5% de la producción esperada, 5,3 puntos porcentuales por debajo del promedio de los últimos seis años de 58,8% para el mismo momento de la campaña. La brecha continúa explicándose por las ventas a precio fijado, que representan 40% de la producción esperada, frente a un promedio de seis años de 45%. Observamos pocos cambios en la dinámica respecto de los datos anteriores, aunque la tendencia parece haberse normalizado y se mantiene relativamente en línea con el promedio”, destacó un informe de Max Capital.

Las ventas de soja a precio fijado representan 40% de la producción esperado. Fuente: Max Capital

Las entidades agroexportadoras asociadas a Ciara (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y el CEC (Centro de Exportadores de Cereales), informaron que la liquidación de divisas del complejo agroexportador alcanzó USD 2.751 millones en agosto, el tercer agosto más alto en 25 años de serie y 51,3% por encima del mismo mes de 2025, aunque 7% menos que en julio. Se trata de una cifra relevante si se considera que las ventas del agro al exterior se concentran en el segundo trimestre.

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“La liquidación de dólares del agro, particularmente de soja, todavía tiene margen para mantenerse firme. Pese al fuerte volumen de agosto, queda un caudal relevante por comercializar. La soja lleva comercializada 53,6% de la estimación de la cosecha, por debajo del promedio de 60,1% registrado desde la campaña 2017/18 para la semana 22 -contando abril como mes de arranque-”, indicó Portfolio Personal Inversiones (PPI).

La liquidación de dólares del agro, particularmente de soja, todavía tiene margen para mantenerse firme

“En la Argentina se aceleró la recolección, que ya está terminando, acompañada de un buen arribo de camiones sobre Rosario, y buenas ventas a precio. Quedaría poca presión de cosecha sobre los puertos de up river (”río arriba", la zona fluvial portuaria del río Paraná que concentra los principales puertos agroexportadores del país) en las próximas semanas. El programa de embarque sigue siendo muy demandante, lo que podría llevar a que los valores sigan elevados. Al mismo tiempo, se inició la siembra de la campaña nueva, y ante los buenos precios la comercialización del nuevo ciclo inició anticipada", precisó Dante Romano, profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

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La liquidación de dólares del agro, particularmente de soja, tiene margen para mantenerse firme. Pese al fuerte volumen de agosto, queda un caudal relevante por comercializar (PPI)

“Para lo que resta del año esperamos un comportamiento similar al evidenciado hasta el momento: una Cuenta Corriente positiva gracias al abultado superávit de bienes -términos de intercambio récord, un buen desempeño exportador en materia de cantidades, e importaciones que todavía no despegan- y una Cuenta Financiera también en terreno positivo, sostenida por el apoyo de Organismos Internacionales y también por el acompañamiento del sector privado”, evaluó Invecq Consultora Económica.

Un informe de PwC Argentina destaca en el presente una matriz más diversificada para las exportaciones argentinas, con un rol más activo de los sectores energía y minería. No obstante, “en el primer semestre de 2026 varios segmentos superaron máximos previos. Las cantidades de productos primarios quedaron por encima de los picos de 2019 y 2020, y las manufacturas de origen agropecuario superaron el máximo de 2007″, subrayó.

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"Para lo que resta del año esperamos un comportamiento similar al evidenciado hasta el momento: una Cuenta Corriente positiva gracias al abultado superávit de bienes -términos de intercambio récord, un buen desempeño exportador en materia de cantidades, e importaciones que todavía no despegan!, prevé Invecq consultores (Foto: Reuters)

“En definitiva, el frente externo mantiene por ahora un equilibrio favorable, pero su sostenibilidad hacia 2027 dependerá tanto del cumplimiento de los supuestos del programa financiero como de la respuesta del sector privado en un año marcado por el calendario electoral”, añadió Invecq.

“Los sectores más intensivos en mano de obra continúan rezagados, con la producción industrial y la construcción muy por debajo de sus niveles de noviembre de 2023 (9% y 24,5% por debajo, respectivamente). La economía continúa mostrando una divergencia entre energía, minería y agricultura, por un lado, y los sectores más intensivos en mano de obra, por otro, impulsada en parte por la liberalización comercial, la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias y una moneda más fuerte, factores que deberían continuar favoreciendo a los sectores más competitivos”, resaltó el informe de Max Capital.

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