Las exportaciones de petróleo saltaron 144% en julio y el superávit energético acumuló USD 6.853 millones en el año

Los pozos de Vaca Muerta impulsaron un alza de 30,3% en los volúmenes exportados de combustibles y energía en los primeros siete meses del año

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Las exportaciones de combustibles y energía casi duplicaron su valor en julio contra el año pasado. Solo durante el séptimo mes del año, las ventas al exterior alcanzaron los USD 1.506 millones, con una variación interanual de 97,8%, mientras que las importaciones del sector cayeron 7,3% hasta los 614 millones de dólares. El saldo del mes fue de USD 892 millones, frente a apenas USD 12 millones en julio de 2025.

Los datos surgen del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Si se toma el acumulado de los primeros siete meses del año, las exportaciones del sector ya superaron los USD 9.000 millones, mientras que la balanza comercial energética registró un superávit de USD 6.853 millones en el período enero-julio de 2026.

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El resultado representa una mejora de 84% frente al saldo positivo de USD 3.669 millones del mismo período del año anterior, y consolida al sector energético como uno de los principales motores del comercio exterior del país.

El componente central de ese crecimiento fue el petróleo crudo. Los despachos de aceites crudos de petróleo alcanzaron USD 1.020 millones en julio, con un alza de 144,4% respecto al mismo mes del año anterior, y sumaron USD 5.722 millones en el acumulado de siete meses, un 59,2% más que en igual período de 2025.

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La cuenca neuquina consolidó al crudo argentino como el principal producto de exportación del país en 2026

El crudo neuquino, extraído principalmente en Vaca Muerta, fue el producto de exportación más vendido por la Argentina en lo que va del año, por encima de la harina y los pellets de soja, que habían liderado el ranking un año antes. Le siguieron en el acumulado las naftas, con USD 401 millones (+37,7%); los butanos licuados, con USD 255 millones (+36,1%); y el propano licuado, con USD 187 millones (+14,7%).

El salto exportador no responde únicamente a la suba de precios internacionales -consecuencia del conflicto en Medio Oriente, que mantiene al barril del petróleo internacional en torno a los USD 93,25-, sino al aumento sostenido de la producción, principalmente en la cuenca neuquina. De hecho, del total del crecimiento en las cantidades exportadas de combustibles y energía en el acumulado, el volumen creció 30,3% mientras que los precios subieron 15 por ciento.

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Las importaciones y la presión del invierno

Del lado de las compras al exterior, las importaciones energéticas acumuladas entre enero y julio totalizaron USD 2.298 millones, con un leve incremento de 1,5% respecto al mismo período de 2025. En julio puntualmente, las importaciones del sector cayeron 7,3% hasta los USD 614 millones. Los principales productos adquiridos en el mes fueron gas natural licuado (USD 264 millones), energía eléctrica (USD 136 millones) y gasóleo (USD 99 millones).

El conflicto en Medio Oriente mantiene al barril del petróleo internacional en torno a los USD 93,25 y convirtió al Estrecho de Ormuz en uno de los puntos más sensibles para la navegación comercial global REUTERS/Stringer

La demanda de gas natural licuado (GNL) responde a una limitación estructural del sistema energético argentino: el país produce alrededor de 140 millones de metros cúbicos diarios de gas, pero la demanda invernal supera los 180 millones de metros cúbicos diarios. La red de transporte no tiene capacidad suficiente para trasladar todo el volumen desde las cuencas productoras hasta los centros de consumo en los picos estacionales, por lo que el GNL importado opera como un complemento para cubrir esos faltantes.

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Este invierno, hubo, además, una particularidad. Por decisión del Gobierno, el costo de ese complemento recayó íntegramente sobre la industria, sin subsidios del Tesoro, en línea con la política oficial de que los usuarios abonen el precio real de la energía.

La proyección para el cierre del año

La trayectoria del acumulado anticipa un cierre de año con números inéditos para el sector. Las proyecciones apuntan a exportaciones de combustibles y energía en torno a los USD 11.300 millones al cierre de 2026, con un precio promedio del barril de Brent estimado en 82 dólares. De concretarse ese escenario, la balanza energética anual podría superar los USD 12.000 millones, muy por encima del récord de USD 7.815 millones registrado en 2025.

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Las dos monoboyas del oleoducto VMOS cruzaron el Estrecho de Ormuz y se estima que llegarán a Punta Colorada, Río Negro, a finales de octubre

Un factor adicional podría acelerar ese crecimiento en los próximos meses. El oleoducto VMOS —que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro, desde Allen hasta Punta Colorada, a lo largo de casi 600 kilómetros— prevé su puesta en marcha para fines de este año. El proyecto generaría una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, con capacidad para llegar a 550.000. Para mediados de 2027, esa capacidad podría ubicarse en torno a los 390.000 barriles por día, lo que proyectaría las exportaciones de energía de ese año por encima de los 18.500 millones de dólares.

De hecho, este jueves hubo una novedad importante en esta materia. VMOS informó que las dos monoboyas que formarán parte del sistema de exportación offshore del oleoducto completaron con éxito el cruce del Estrecho de Ormuz, un pasaje que el conflicto en Medio Oriente convirtió en uno de los puntos más sensibles para la navegación comercial internacional y que representaba la etapa más crítica del traslado: si las estructuras no lograban atravesarlo en tiempo y forma, el cronograma de puesta en marcha del oleoducto corría riesgo.

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Se estima que las estructuras lleguen a la Argentina a finales de octubre para completar la obra marina en Punta Colorada y habilitar la exportación de petróleo de Vaca Muerta a gran escala.