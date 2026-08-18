Ya se pueden comprar acciones de YPF desde la app de la petrolera: cómo se hace la operación

La petrolera de mayoría estatal se convirtió en la primera empresa del mundo en habilitar la compra y venta de sus propias acciones dentro de su aplicación

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A partir de este martes está habilitada la compra y venta de acciones de la petrolera de mayoría estatal YPF dentro de su propia aplicación. Es la primera compañía del mundo en ofrecer esa operatoria en su aplicación, una decisión que busca ampliar el acceso de pequeños inversores al capital de la petrolera después del split accionario 10 a 1 aplicado dos semanas atrás.

La medida llega después de que la empresa redujera el precio unitario de cada papel a una décima parte sin alterar el valor total de cada tenencia, lo que se conoce como split de acciones. Según informó la compañía, el cambio multiplicó por 10 la cantidad de acciones en manos de cada inversor y apuntó a mejorar la liquidez del papel en el mercado local.

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La nueva función de la app opera durante el horario de mercado (de 10:30 a 17 horas) y se incorporó a partir de una alianza entre YPF y el banco Santander, que administra los fondos de los usuarios de la aplicación. La herramienta se suma a otras opciones ya disponibles en la plataforma, como fondear saldos, obtener remuneración sobre ese dinero, pagar en estaciones de servicio, hacer transferencias, pagar servicios y recargar.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó el presidente de la firma energética Horacio Marín.

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El split 10 a 1 redujo el precio unitario del papel y multiplicó por 10 la cantidad de acciones disponibles, con el objetivo de facilitar el acceso de inversores minoristas

El split multiplicó por 10 la cantidad de acciones

El desdoblamiento accionario se aplicó sobre el papel local identificado con el ticker $YPFD. Por cada acción que un inversor tenía en cartera, pasó a tener 10, con un precio ajustado en la misma proporción. Ese mecanismo no modificó el dinero invertido, el porcentaje de participación en la empresa ni los derechos políticos asociados a cada tenencia. Cada acción mantuvo un voto y la compañía indicó que la medida tampoco alteró el patrimonio de los accionistas.

De acuerdo con la nota presentada ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos y A3 Mercados S.A., la operación implicó pasar de 393.312.793 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $10 cada una a 3.933.127.930 acciones ordinarias de $1. El capital social se mantuvo en 3.933.127.930 de pesos.

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La empresa también aclaró que no correspondía liquidar fracciones de acciones, de acuerdo con el reglamento de listado de ByMA. El objetivo formal del cambio fue mejorar la liquidez bursátil y facilitar la entrada de inversores minoristas.

Resultados récord

Días antes del lanzamiento del split, YPF informó que cerró el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, el más alto de su historia, y una utilidad neta de USD 1.205 millones, la segunda mayor de sus registros. Los ingresos trimestrales fueron de USD 6.574 millones, un 33% más que en el trimestre anterior, con un margen operativo del 43% sobre ventas.

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Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, impulsó el desdoblamiento accionario y la habilitación de la operatoria bursátil dentro de la app de la compañía

La deuda neta cayó a USD 7.654 millones y el ratio de apalancamiento bajó a 1,09 veces, el nivel más bajo en 11 años. Durante el trimestre, Fitch, S&P y Moody’s elevaron la calificación crediticia de la compañía. El flujo de caja libre fue de USD 824 millones. Sin el pago por los activos de Equinor en Vaca Muerta, habría alcanzado los USD 1.000 millones.

De cara al final de este año y con un precio proyectado del Brent de USD 82 por barril, la petrolera elevó su guía anual y ahora espera para 2026 un EBITDA ajustado en el área de USD 8.000 millones, casi el doble del de 2025 al mismo nivel de precios. El CAPEX subió a un rango de entre USD 5.800 y USD 6.200 millones, con cerca del 70% destinado a actividad no convencional, y la meta de producción shale para fin de año es de 250.000 barriles diarios. “Los pozos ya están perforados, solo falta fracturarlos”, dijo Marín en la conferencia de resultados.

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La semana pasada, además, la compañía presentó su proyecto Argentina LNG, que impulsa junto con la italiana Eni y la emiratí ADNOC, al RIGI. Con una inversión estimada de USD 51.000 millones y una capacidad prevista de entre 12 y 18 millones de toneladas anuales, Marín aseguró que “sin RIGI hoy no hay LNG”. Se trata de la iniciativa más importante presentada en el marco del régimen así como del desembolso privado más grande en la historia del país.