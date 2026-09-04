América Latina

Ecuador ofrece 3.200 becas universitarias de USD 569: estos son los requisitos para acceder

La convocatoria Talento Joven estará abierta hasta el 13 de septiembre y contempla un único desembolso para gastos de manutención

El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró de forma oficial la tercera fase del programa estatal “Jóvenes en Acción”, una iniciativa que en esta nueva edición incorporará a 150 000 jóvenes a la administración pública nacional.
El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró de forma oficial la tercera fase del programa estatal “Jóvenes en Acción”, una iniciativa que en esta nueva edición incorporará a 150 000 jóvenes a la administración pública nacional.
Guardar

El Gobierno de Ecuador abrió una convocatoria para conceder 3.200 becas a estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas, con un aporte individual de USD 569,23 que será entregado una sola vez. El programa, denominado Talento Joven, recibirá postulaciones hasta el 13 de septiembre de 2026 y dará prioridad a personas que atraviesen condiciones de vulnerabilidad.

La ayuda está destinada a cubrir parcialmente gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno durante un periodo académico. No se trata de una mensualidad ni del financiamiento integral de la carrera. El presupuesto previsto para distribuir los 3.200 beneficios supera los USD 1,8 millones.

PUBLICIDAD

Pueden participar bachilleres que estén matriculados y continúen cursando una carrera de tercer nivel de grado en una universidad o escuela politécnica pública de Ecuador. La convocatoria admite todas las áreas del conocimiento y modalidades de estudio, incluidas la presencial, semipresencial, en línea, a distancia, dual e híbrida.

Las bases no establecen un límite de edad ni exigen un promedio académico mínimo, pese a que la iniciativa se denomina Talento Joven. En cambio, excluyen a quienes ya poseen un título del mismo nivel, estudian en universidades privadas o cursan programas técnicos, tecnológicos o de posgrado.

Collage de cuatro imágenes con jóvenes universitarios. Estudiantes escribiendo, leyendo libros y usando portátiles en aulas y bibliotecas universitarias.
Un collage muestra a varios jóvenes universitarios estudiando, leyendo libros en aulas y bibliotecas, y trabajando en sus escritorios con diligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aspirantes tampoco pueden recibir actualmente otra beca o ayuda económica del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ni mantener una beca vigente otorgada por su propia institución. También deben encontrarse habilitados para realizar trámites públicos y no constar como beneficiarios incumplidos de créditos educativos.

PUBLICIDAD

La postulación se efectúa mediante la plataforma Pusak y requiere el número de cédula. El correo electrónico registrado será considerado el canal oficial para recibir notificaciones durante todo el procedimiento, por lo que los interesados deberán revisar también las bandejas de mensajes no deseados.

El documento central de la solicitud es un certificado emitido por la universidad en papel membretado. Este deberá confirmar que el estudiante continúa matriculado e incluir sus nombres completos, número de cédula, carrera, periodo académico, fechas de inicio y finalización, modalidad de estudios y una declaración sobre la inexistencia de una beca universitaria vigente.

La firma de la autoridad institucional puede ser manual o electrónica. En el primer caso, el certificado debe llevar sello y presentarse escaneado; en el segundo, la firma tiene que ser verificable. Los documentos ilegibles, sin firma o con firmas y sellos incorporados como imágenes serán rechazados.

Innovación tecnológica, desarrollo de IA, análisis masivo, robótica moderna, plataformas digitales, equipo joven, colaboración creativa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un equipo de jóvenes colaborando en proyectos de robótica, inteligencia artificial y análisis de datos, trabajando en un entorno tecnológico avanzado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa priorizará primero a quienes acumulen varias condiciones de vulnerabilidad, después a quienes acrediten al menos una y finalmente a la población general. Entre los grupos contemplados están las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad permanente igual o superior al 30%, los deportistas de alto rendimiento y quienes figuren en el Registro Social en situación de pobreza o pobreza extrema.

También recibirán trato prioritario los ecuatorianos retornados que acrediten vulnerabilidad y los integrantes de pueblos y nacionalidades que presenten el certificado de autoidentificación correspondiente. Quienes no pertenezcan a estos grupos podrán competir por los cupos del componente general.

La selección no dependerá solamente de las acciones afirmativas. Dentro de cada categoría se considerará la fecha y hora de envío bajo el principio de “primero en el tiempo, mejor en el derecho”. El Ministerio podrá dejar de revisar nuevas solicitudes cuando se completen los cupos o se agote el presupuesto, incluso si la convocatoria todavía no ha llegado a su fecha de cierre.

Grupo de jóvenes estudiantes sentados en escritorios individuales con computadoras en un espacio de oficina moderno, enfocados en sus pantallas.
Estudiantes argentinos de secundaria, vestidos casualmente, participan activamente en pasantías laborales y programas de formación profesional, trabajando en computadoras en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si durante la evaluación se encuentran errores materiales, la institución podrá solicitar su corrección. El postulante tendrá tres días hábiles desde la notificación para subsanarlos; de no hacerlo, quedará fuera del proceso.

Los resultados deberán adjudicarse hasta el 8 de octubre. Entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre, los seleccionados tendrán que presentar su cédula y un certificado de una cuenta bancaria personal activa, además de comparecer con una persona responsable solidaria para suscribir el contrato.

Tras recibir el dinero, el estudiante deberá destinarlo a manutención y posteriormente acreditar que aprobó al menos el 60% de las materias o créditos del periodo financiado. El incumplimiento puede provocar la terminación del contrato y la obligación de devolver los recursos.

Temas Relacionados

Talento JovenBecas universitarias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

El fuego se desató la noche del miércoles en el pasaje Soler, dejó daños materiales y movilizó a equipos de emergencia sin registrar heridos

En imágenes, el incendio que afectó cinco viviendas en Santiago de Cuba

Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

“Esta candidatura fue más bien un gusto personal del expresidente Boric”, criticó la jefa de la bancada de la UDI, Flor Weisse

Chile: Michelle Bachelet admitió que no llegará a la ONU y parlamentarios le pidieron bajar su postulación

Revelan que un teléfono de Fernando Cerimedo está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia en Bolivia

Uno de los teléfonos que aparece en las tarjetas de presentación del estratega político tiene un registro institucional, pese a que no ocupa oficialmente un cargo público

Revelan que un teléfono de Fernando Cerimedo está registrado a nombre del Ministerio de la Presidencia en Bolivia

La fiscalía costarricense detuvo a una agente del Organismo de Inteligencia Judicial y a dos jueces por una presunta red de corrupción en Pococí

La FAPTA ordenó los arrestos junto con la captura de una hermana de alias Diablo, en una pesquisa por posibles delitos entre 2023 y 2026, que incluye levantar el secreto bancario desde enero de 2021

La fiscalía costarricense detuvo a una agente del Organismo de Inteligencia Judicial y a dos jueces por una presunta red de corrupción en Pococí

Chile abrirá una nueva ruta comercial marítima hacia las islas Malvinas

El primer viaje entre Punta Arenas y Puerto Argentino está planificado para noviembre y un excomandante de la Armada chilena ya advirtió que “habrá problemas” con el país vecino

Chile abrirá una nueva ruta comercial marítima hacia las islas Malvinas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Universidad Autónoma de Tamaulipas abre investigación por presunta novatada a estudiante de Medicina Veterinaria

Universidad Autónoma de Tamaulipas abre investigación por presunta novatada a estudiante de Medicina Veterinaria

Ingrid Sartiau, la supuesta hija de Juan Carlos I, decide tomar acciones legales para conseguir una prueba de paternidad

Cruz Azul vs Santos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 7 del Apertura 2026

Pese a explosión de coche bomba en Zacatecas, Gobierno presume acciones de paz: suman 23 agresiones, seis con vehículos

García Harfuch reiteró el posible móvil del asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, familia, niñera y mascota

DEPORTES

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Se conoció un increíble video inédito de Lionel Messi haciendo malabares con la pelota durante una concentración del Mundial 2010: “Tiene un imán en los pies”

Tras debutar con el 26, Dibu Martínez cambiará el número y Chelsea tomó una curiosa medida con los fanáticos que habían comprado su camiseta

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica

AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

Jennifer Lawrence se confiesa sobre el Botox, las cirugías y su rutina facial

George Clooney reveló por qué dejó atrás la dirección de cine

Evan, exmiembro de ENHYPEN, revela que sufrió cáncer infantil: “Mis amigos morían y yo seguía pensando que quería vivir, quería volver a casa”

La última decisión de Dolly Parton: mantener en secreto su lucha contra el cáncer

Katy Perry habló por primera vez de su separación con Orlando Bloom: "Lloraba y me sentía lejos de casa hasta que mis ángeles aparecieron"