Ecuador ofrece 3.200 becas universitarias de USD 569: estos son los requisitos para acceder

El presidente de la República, Daniel Noboa, inauguró de forma oficial la tercera fase del programa estatal “Jóvenes en Acción”, una iniciativa que en esta nueva edición incorporará a 150 000 jóvenes a la administración pública nacional.

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El Gobierno de Ecuador abrió una convocatoria para conceder 3.200 becas a estudiantes de universidades y escuelas politécnicas públicas, con un aporte individual de USD 569,23 que será entregado una sola vez. El programa, denominado Talento Joven, recibirá postulaciones hasta el 13 de septiembre de 2026 y dará prioridad a personas que atraviesen condiciones de vulnerabilidad.

La ayuda está destinada a cubrir parcialmente gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno durante un periodo académico. No se trata de una mensualidad ni del financiamiento integral de la carrera. El presupuesto previsto para distribuir los 3.200 beneficios supera los USD 1,8 millones.

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Pueden participar bachilleres que estén matriculados y continúen cursando una carrera de tercer nivel de grado en una universidad o escuela politécnica pública de Ecuador. La convocatoria admite todas las áreas del conocimiento y modalidades de estudio, incluidas la presencial, semipresencial, en línea, a distancia, dual e híbrida.

Las bases no establecen un límite de edad ni exigen un promedio académico mínimo, pese a que la iniciativa se denomina Talento Joven. En cambio, excluyen a quienes ya poseen un título del mismo nivel, estudian en universidades privadas o cursan programas técnicos, tecnológicos o de posgrado.

Un collage muestra a varios jóvenes universitarios estudiando, leyendo libros en aulas y bibliotecas, y trabajando en sus escritorios con diligencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aspirantes tampoco pueden recibir actualmente otra beca o ayuda económica del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura ni mantener una beca vigente otorgada por su propia institución. También deben encontrarse habilitados para realizar trámites públicos y no constar como beneficiarios incumplidos de créditos educativos.

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La postulación se efectúa mediante la plataforma Pusak y requiere el número de cédula. El correo electrónico registrado será considerado el canal oficial para recibir notificaciones durante todo el procedimiento, por lo que los interesados deberán revisar también las bandejas de mensajes no deseados.

El documento central de la solicitud es un certificado emitido por la universidad en papel membretado. Este deberá confirmar que el estudiante continúa matriculado e incluir sus nombres completos, número de cédula, carrera, periodo académico, fechas de inicio y finalización, modalidad de estudios y una declaración sobre la inexistencia de una beca universitaria vigente.

La firma de la autoridad institucional puede ser manual o electrónica. En el primer caso, el certificado debe llevar sello y presentarse escaneado; en el segundo, la firma tiene que ser verificable. Los documentos ilegibles, sin firma o con firmas y sellos incorporados como imágenes serán rechazados.

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Un equipo de jóvenes colaborando en proyectos de robótica, inteligencia artificial y análisis de datos, trabajando en un entorno tecnológico avanzado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa priorizará primero a quienes acumulen varias condiciones de vulnerabilidad, después a quienes acrediten al menos una y finalmente a la población general. Entre los grupos contemplados están las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con discapacidad permanente igual o superior al 30%, los deportistas de alto rendimiento y quienes figuren en el Registro Social en situación de pobreza o pobreza extrema.

También recibirán trato prioritario los ecuatorianos retornados que acrediten vulnerabilidad y los integrantes de pueblos y nacionalidades que presenten el certificado de autoidentificación correspondiente. Quienes no pertenezcan a estos grupos podrán competir por los cupos del componente general.

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La selección no dependerá solamente de las acciones afirmativas. Dentro de cada categoría se considerará la fecha y hora de envío bajo el principio de “primero en el tiempo, mejor en el derecho”. El Ministerio podrá dejar de revisar nuevas solicitudes cuando se completen los cupos o se agote el presupuesto, incluso si la convocatoria todavía no ha llegado a su fecha de cierre.

Estudiantes argentinos de secundaria, vestidos casualmente, participan activamente en pasantías laborales y programas de formación profesional, trabajando en computadoras en un entorno de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si durante la evaluación se encuentran errores materiales, la institución podrá solicitar su corrección. El postulante tendrá tres días hábiles desde la notificación para subsanarlos; de no hacerlo, quedará fuera del proceso.

Los resultados deberán adjudicarse hasta el 8 de octubre. Entre el 19 de octubre y el 19 de noviembre, los seleccionados tendrán que presentar su cédula y un certificado de una cuenta bancaria personal activa, además de comparecer con una persona responsable solidaria para suscribir el contrato.

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Tras recibir el dinero, el estudiante deberá destinarlo a manutención y posteriormente acreditar que aprobó al menos el 60% de las materias o créditos del periodo financiado. El incumplimiento puede provocar la terminación del contrato y la obligación de devolver los recursos.