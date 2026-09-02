Un vicepresidente de la UIA apuntó contra Luis Caputo: "Estamos manejados por un trader que no sabe lo que es un torno”

Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, cuestionó la orientación económica del Gobierno durante el Día de la Industria

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El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, cuestionó al Gobierno por la situación de la industria manufacturera, denunció una política de desindustrialización y lanzó críticas contra el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la celebración del Día de la Industria.

Moretti afirmó que el sector atraviesa un momento “difícil” y sostuvo que las decisiones oficiales no contemplan las necesidades de la producción nacional. También dirigió sus cuestionamientos al presidente Javier Milei, a quien incluyó junto a Caputo entre los funcionarios que, según expresó, desconocen las características del país y del entramado industrial.

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En declaraciones a El Destape Radio, el dirigente industrial señaló: “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”. La referencia apuntó al titular del Palacio de Hacienda.

El vicepresidente de la UIA también se refirió a la evolución patrimonial del ministro. “Sí debe saber mucho de finanzas porque sus finanzas personales aumentaron en un año un 37% en dólares. Y a la Argentina en ese año la endeudó. ¿Por qué no usará lo mismo que usa para él para nuestro país?”, manifestó, sin mencionar a Caputo de forma directa en ese tramo.

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El industrial planteó que el Gobierno no desarrolla medidas específicas para proteger a la producción. “Todo lo que se está haciendo es una política de desindustrialización. No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI”, sostuvo.

El dirigente industrial vinculó el desarrollo fabril con las escuelas técnicas, las universidades, el CONICET y el INTI

En esa declaración, Moretti vinculó el presente del sector con el funcionamiento de las escuelas técnicas, las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). También incorporó al mercado interno como una condición para el desarrollo de la actividad fabril.

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El dirigente afirmó que la industria manufacturera, considerada en su conjunto, atraviesa una situación “muy precaria”. En ese sentido, diferenció el escenario de la producción fabril respecto de otras áreas de la economía que, según dijo, reciben una apuesta más marcada por parte de la administración nacional.

“Hay sectores en los que este Gobierno está apostando muy fuerte, el tema de la minería, energía y el petróleo. Esos sectores son los que en los distintos gráficos van levantando, pero la industria manufacturera en su conjunto está en una situación muy muy difícil”, expresó Moretti.

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El empresario integra la Federación Industrial de Santa Fe y desarrolla su actividad en el rubro de plásticos y químicos. Desde esa experiencia, relató que el sector registró cierres de compañías y advirtió que las consecuencias de esas decisiones exceden el corto plazo.

“Está pasando, lo vamos viendo constantemente, el cierre de empresas. Y no se recupera en el corto plazo todo lo que se cierra”, dijo. Luego remarcó: “La recuperación no es automática”.

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Hoy la UIA encabezó la celebración del Día de la Industria

Moretti informó que la UIA abrió conversaciones con representantes del trabajo para discutir alternativas ante el panorama que describió. Según indicó, la entidad busca exponer la posición industrial y explicar la importancia del valor agregado en la economía.

El dirigente señaló que, diez días antes de sus declaraciones, se realizó en Rosario una mesa de diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), gremios y trabajadores. El encuentro buscó abordar la situación de la industria y los reclamos que existen dentro de los distintos sectores laborales.

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“El tema es muy difícil, hay que ir buscando ejemplos para mostrar lo que queremos decir. El Estado no sirve para nada si le preguntás a cualquier chico joven y es muy complicado explicarles para que interpreten la importancia de tener un Estado”, afirmó el vicepresidente de la UIA.

También cuestionó la aceptación social de la consigna de déficit fiscal cero. “Es algo que también pasa en el sector del trabajo; hay grandes reclamos para que sean diferentes las actitudes que toman los gremialistas. Pasa en el periodismo también... Está aletargado... La Argentina compró esto del déficit fiscal cero, no saben lo que es, pero están todos con eso”, expresó.

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Moretti cerró con una crítica al efecto social que, según planteó, genera el modelo económico. “Quiero saber si con este modelo que a nosotros nos están llevando a esta precarización del trabajo, puede contener a 45 millones de habitantes. Hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”.