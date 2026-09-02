La Serenísima multiplicó por cuatro sus pérdidas en un año por la fuerte caída del consumo y los costos logísticos

En el primer semestre del año La Serenísima logró ingresos por $908.674 millones, que fueron contrarrestados por el aumento de costos.

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La industria láctea atraviesa un momento exigente. La combinación de un consumo interno debilitado, un consumidor que busca precios más bajos y una estructura de costos logísticos que no cede, viene golpeando los balances de las principales compañías del sector. En ese escenario se inscribe el resultado del primer semestre de Mastellone Hermanos S.A., la sociedad dueña de La Serenísima, que volvió a cerrar en rojo un período de seis meses.

La compañía difundió sus estados financieros correspondientes al primer semestre de 2026, en la modalidad de presentación oficial de resultados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). A partir de esa información, el análisis de los números arroja un dato central: la pérdida neta del período llegó a $4.791 millones, un monto más de cuatro veces superior a los $1.161 millones negativos registrados en el primer semestre de 2025.

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Ese resultado surge de la combinación de una caída en las ventas, un deterioro en el margen bruto y un nivel de gastos comerciales que absorbió buena parte de lo que la compañía logró facturar. Los ingresos totales del semestre sumaron $908.674 millones, expresados en moneda homogénea al cierre del período, lo que representa una caída real de 6,7% frente a los $973.850 millones obtenidos un año antes.

Es importante aclarar que se trata del último balance que refleja los resultados de la conducción anterior de La Serenísima. En marzo de este año, el Grupo Arcor y la multinacional francesa Danone anunciaron la concreción de un acuerdo estratégico para adquirir la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A.. La operación se realizó a través de Bagley Argentina S.A., sociedad mediante la cual ambos grupos económicos tomaron el control del 51,32% que restaba del capital social y de los votos que permanecían en manos de la familia fundadora y del fondo de inversión Dallpoint Investments LLC. Tras varios meses de negociaciones y aprobaciones regulatorias, el 1° de agosto finalmente Arcor y Danone tomaron el control de La Serenísima.

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La caída del consumo de productos lácteos golpeó los balances de varias empresas del sector. (DYN)

Menos ventas y menor margen

La contracción de los ingresos estuvo explicada, de manera casi excluyente, por el desempeño del mercado argentino. Las ventas locales bajaron de $807.199 millones a $723.996 millones, una disminución real de 10,3%.

En sentido contrario, los ingresos por exportaciones crecieron 10,5%, hasta $172.242 millones, y pasaron de representar cerca de 16% de la facturación total en el primer semestre de 2025 a aproximadamente 19% un año después. El mercado externo funcionó así como un amortiguador parcial, aunque no alcanzó para compensar la caída de las ventas domésticas.

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A esa merma en la facturación se sumó un deterioro en la rentabilidad industrial. El costo de ventas bajó 4,1%, de $723.626 millones a $693.621 millones, pero lo hizo a un ritmo menor que los ingresos. Como consecuencia, la ganancia bruta cayó 14,1%, de $250.224 millones a $215.053 millones, y el margen bruto sobre ventas pasó de 25,7% a 23,7%. La pérdida de dos puntos porcentuales de margen en apenas doce meses es uno de los datos que explica por qué la compañía terminó el semestre con un resultado más negativo que el año anterior, pese a haber logrado bajar sus costos de producción en términos nominales.

Sobre esa ganancia bruta ya reducida incidieron los gastos de comercialización, que treparon 2,8% en moneda constante hasta $219.568 millones. Dentro de esa partida se encuentra la operación logística de la compañía, uno de los componentes que más presión ejerció sobre la estructura de costos del semestre. En los hechos, el total de gastos necesarios para colocar y distribuir los productos terminó superando la totalidad del margen bruto generado por la actividad, un desequilibrio que rara vez se observa en una empresa de consumo masivo con la escala de Mastellone.

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El peso de la logística

La estructura de costos de la compañía ayuda a entender por qué la variable logística ocupa un lugar tan relevante en la explicación del resultado. Según datos del sector, el sistema logístico constituye hoy el segundo rubro en peso dentro de la estructura de costos de la industria láctea, detrás de la materia prima. En ese contexto, el propio detalle de gastos que acompaña los estados financieros muestra que los fletes representaron $148.045 millones entre gastos de fabricación y de comercialización durante el semestre, frente a $137.510 millones un año atrás.

La logística constituye el segundo rubro en peso dentro de la estructura de costos de la industria láctea.

La combinación entre menores ventas, caída del margen bruto y gastos comerciales en alza llevó a que el resultado antes de impuestos pasara de una pérdida de $7.925 millones en el primer semestre de 2025 a una pérdida de $10.647 millones en el mismo período de este año. El beneficio por impuesto a las ganancias, que había atenuado el quebranto en 2025, achicó su aporte de $6.764 millones a $5.856 millones, lo que terminó de definir la pérdida neta de $4.791 millones.

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Una caída de consumo que lleva una década

El deterioro de las ventas locales de Mastellone no puede leerse de manera aislada del comportamiento general del consumo de lácteos en la Argentina. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados cayeron 10% en términos reales durante el primer semestre de 2026. El fenómeno, además, no es reciente: en la última década el consumo de leche acumula una caída de 15%.

El propio observatorio señala que la recuperación del consumo, cuando se produce, se concentra en productos básicos, en detrimento de las especialidades y de las categorías con mayor valor agregado. A eso se suma un desplazamiento del gasto hacia comercios de cercanía y circuitos que no siempre son capturados de manera plena por los relevamientos industriales tradicionales. El problema para una compañía como Mastellone no parece limitarse entonces a cuántos litros de leche consume la población, sino a qué productos elige, en qué canal compra y con qué frecuencia sigue accediendo a las primeras marcas.

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Una recuperación parcial en el segundo trimestre

Pese al resultado semestral negativo, la trayectoria dentro de esos seis meses no fue lineal. Durante el segundo trimestre, entre abril y junio, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7.405 millones, en contraste con una pérdida de $3.069 millones registrada en el mismo trimestre de 2025. Esa diferencia permite inferir que la pérdida del semestre se concentró de manera desproporcionada en los primeros tres meses del año, mientras que el segundo trimestre mostró una recuperación relevante.

En el segundo trimestre del año Mastellone obtuvo una ganancia neta de $7.405 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa mejora también se reflejó en la generación de caja. El flujo neto de efectivo proveniente de las actividades de operación llegó a $51.016 millones, más del doble de los $25.449 millones generados en el primer semestre de 2025. Al mismo tiempo, la compañía redujo su endeudamiento financiero de corto plazo, que pasó de $268.948 millones a fines de 2025 a $161.614 millones al cierre de junio, en un proceso de reperfilamiento hacia obligaciones de mayor plazo, que llevó la deuda financiera no corriente de $51.165 millones a $97.524 millones en el mismo lapso.

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El balance de Mastellone combina así dos lecturas distintas. Desde el plano estrictamente comercial, la compañía sufrió una caída considerable de sus ventas locales, perdió margen bruto y multiplicó por cuatro su pérdida semestral. Desde el plano financiero, en cambio, generó más efectivo, alivió su perfil de deuda de corto plazo y mostró señales de recuperación hacia el final del período. El patrimonio total de la sociedad, de todos modos, bajó de $401.449 millones a $393.307 millones entre diciembre y junio, como reflejo directo de la pérdida acumulada del semestre.