2023 vs 2026: cómo les fue a la industria, la construcción y el empleo en lo que va del Gobierno de Milei

En medio de las quejas de los industriales, un informe analizó la marcha del sector y el empleo desde que asumió Javier Milei (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los resultados de la industria, la construcción, el comercio y el empleo privado registrado en lo que va del Gobierno de Javier Milei volvieron al centro de la discusión como resultado de las quejas de los industriales durante la celebración del Día de la Industria y reabrieron el debate sobre la reonversión económica que empuja el Gobierno Nacional. En ese contexto, un análisis de la Fundación Encuentro -un think tank ligado al peronismo- se sumó a la polémica con números que muestran resultados pobres en el sector y otras variables relacionadas.

El documento, titulado Día de la Industria 2026. ¿Estamos mejor? Industria, actividad y empleo en Argentina, 2023-2026, utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La comparación tomó los promedios de enero a junio de ambos años para casi todos los indicadores. En empleo, contrastó diciembre de 2023 con mayo de 2026, debido a que ese fue el último dato disponible de la serie.

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El relevamiento partió de una aclaración sobre el punto de comparación. En 2023, la economía argentina atravesó una sequía que afectó al sector agropecuario. Según el informe, el Estado declaró la emergencia agropecuaria nacional a través del Decreto 193/2023, con 173 millones de hectáreas afectadas, 11,4 millones de hectáreas de cultivos perdidos y 24,3 millones de cabezas de ganado comprometidas.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó entonces una producción de soja de 20 millones de toneladas, la menor desde 1999, con una caída interanual de 54,3%. El maíz registró una baja de 39% y el trigo, de 48%. El producto bruto interno cayó 1,6% durante ese año, mientras la actividad agropecuaria retrocedió 27,1% interanual en agosto, de acuerdo con las cifras citadas por Fundación Encuentro.

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La capacidad instalada industrial bajó de 66,6% a 57,6%

El indicador de utilización de la capacidad instalada, que mide el nivel de uso de la infraestructura productiva, promedió 66,6% durante el primer semestre de 2023. En igual lapso de 2026, alcanzó 57,6%. La diferencia fue de nueve puntos porcentuales, equivalente a una reducción de 13,5% en el uso relativo de la capacidad industrial.

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El informe señaló que la baja atravesó casi todo el entramado manufacturero. De los 12 bloques sectoriales que relevó el INDEC, 11 operaron en 2026 con una utilización menor que la registrada tres años antes. “La caída es prácticamente generalizada”, afirmó Fundación Encuentro en el trabajo.

La industria automotriz mostró una de las diferencias más marcadas. Su utilización de capacidad instalada pasó de 59,6% en el primer semestre de 2023 a 41,7% en el mismo período de 2026. La metalmecánica, excluida la producción automotriz, descendió de 55,4% a 38%. En productos textiles, el indicador bajó de 53,7% a 39,2%.

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La refinación de petróleo fue el único bloque que mejoró en esa medición. El sector pasó de utilizar 84,6% de su capacidad instalada en el primer semestre de 2023 a 87,3% tres años después. Fundación Encuentro definió a esa rama como una actividad intensiva en capital y con una participación comparativamente menor de mano de obra.

El índice de producción industrial manufacturero presentó una variación en la misma dirección. El promedio de enero a junio pasó de 129,7 puntos en 2023 a 114,1 puntos en 2026. Eso representó una baja de 12% en el volumen físico producido, según el informe elaborado sobre la base de datos del INDEC.

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Trece de los 14 bloques que integran el índice quedaron en terreno negativo. Los descensos más pronunciados correspondieron a productos textiles, con 34%; maquinaria y equipo, con 33,4%; y otros equipos, aparatos e instrumentos, con 30%. La refinación de petróleo fue la única actividad que mostró una suba, de 2,7 puntos porcentuales, dentro de la comparación sectorial presentada en el documento.

La construcción registró una baja de 13,4% y el cemento cayó 24,2%

La actividad de la construcción promedió 153,1 puntos en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) durante el primer semestre de 2023. Entre enero y junio de 2026, ese indicador se ubicó en 132,6 puntos. La diferencia marcó una disminución de 13,4%, que el estudio identificó como la contracción más amplia entre los sectores incluidos en el índice.

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“La construcción sigue el mismo patrón”, indicó Fundación Encuentro al presentar la comparación entre los dos semestres. El trabajo sumó una segunda variable física para evaluar el sector: los despachos de cemento. El promedio mensual fue de 1.029.965 toneladas en el primer semestre de 2023 y de 780.201 toneladas en el mismo período de 2026.

La caída de los despachos alcanzó 24,2%. El informe remarcó que esa medición no depende de una variación de precios, ya que contabiliza toneladas comercializadas. La producción de minerales no metálicos destinados a la construcción también mostró una baja: el índice de ese rubro descendió 25,7% entre ambos períodos.

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El documento incluyó indicadores vinculados al consumo interno. El comercio mayorista, minorista y de reparaciones cayó 5,6% según el EMAE. Las ventas minoristas que releva CAME, concentradas en comercios de cercanía, retrocedieron 11,9% al comparar el promedio de 2023 con el de 2026.

“El consumo interno también retrocede”, sostuvo el informe. Fundación Encuentro señaló que ninguno de los dos indicadores comerciales incorpora un componente agropecuario relevante, por lo que la sequía de 2023 no alteró de manera directa esa comparación.

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El empleo asalariado privado registrado cayó en 274.600 puestos

El empleo asalariado privado registrado pasó de 6.382.700 puestos en diciembre de 2023 a 6.108.100 en mayo de 2026, según la serie SIPA citada por Fundación Encuentro. La diferencia fue de 274.600 empleos formales menos, una contracción de 4,3% durante 30 meses.

La pérdida de puestos no mostró una distribución uniforme entre las 24 jurisdicciones del país. Cinco provincias sumaron empleo privado registrado: Tucumán, con una suba de 8,3%; Neuquén, con 6,8%; La Rioja, con 1,2%; San Juan, con 0,7%; y Río Negro, con 0,5%.

Las otras 19 jurisdicciones redujeron su cantidad de asalariados privados registrados. Santa Cruz mostró una caída de 18,7%; Tierra del Fuego, de 17,4%; y Chubut, de 14,6%. En la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción con mayor peso relativo en el empleo privado, la reducción alcanzó 100.900 puestos.

El informe presentó esa dinámica como uno de los ejes de su análisis sobre el desempeño de la economía real. “Detrás de los números que vamos a repasar hay puestos de trabajo y familias que ya no llegan a fin de mes”, expresó Fundación Encuentro en la sección dedicada al mercado laboral.

Agro, minería, finanzas e impuestos mostraron números positivos

El trabajo identificó cuatro rubros con resultados positivos entre 2023 y 2026: agricultura, ganadería, caza y silvicultura; minería y petróleo; intermediación financiera; e impuestos netos de subsidios. El estudio diferenció esos avances de los resultados observados en industria, construcción, comercio y empleo formal.

El EMAE del sector agropecuario pasó de 106,8 puntos en 2023 a 185,3 en 2026, un aumento de 73,5%. Fundación Encuentro vinculó ese incremento con la comparación frente a un semestre marcado por la sequía. El documento consignó que las campañas de 2024, 2025 y 2026 no registraron el mismo impacto climático sobre la cosecha gruesa de soja y maíz.

El informe citó una estimación de Ficonomics que ajustó el crecimiento agropecuario por la base afectada por la sequía. Con ese cálculo, la expansión bajó de 51,7% a 11% frente a una base sin sequía, o a 9,8% frente al promedio de 2015 a 2022. “El crecimiento del agro no es señal de una economía en mejor forma, sino la salida de un desastre climático”, señaló el documento.

La minería y el petróleo crecieron 31,2%, al pasar de 103,6 a 135,9 puntos. Según Fundación Encuentro, ese movimiento respondió casi por completo a Vaca Muerta, un desarrollo iniciado en 2014. El informe mencionó como factores los precios internacionales del petróleo y la puesta en marcha de infraestructura de transporte, entre ella oleoductos y gasoductos, durante 2023 y los primeros meses de 2024.

La intermediación financiera aumentó 19,7%, desde 163,5 puntos hasta 195,7. El documento vinculó esa variación con la diferencia entre tasas activas de hasta 120% nominal anual y una tasa BADLAR de bancos privados de 21% nominal anual en junio de 2026. La inflación interanual de ese mes fue de 34%, según los datos incluidos en el relevamiento.

Los impuestos netos de subsidios subieron 6,9%, de 167,5 a 179 puntos. Fundación Encuentro asoció ese movimiento con la quita de subsidios a tarifas de servicios públicos y con nuevos tributos aplicados a los combustibles. El informe tomó como fuentes a INDEC, SIPA, AFCP, CAME, el Banco Central de la República Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina y Ficonomics.