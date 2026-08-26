Licitación clave: el Tesoro quiere evitar una suba de tasas y ofrecerá solo bonos de plazos muy cortos

Economía cambió de estrategia: buscará colocar deuda a corto plazo para lograr un roll over de, al menos, el 100%. (Jaime Olivos)

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El menú de bonos que ofrecerá mañana el Tesoro en una licitación clave no sorprendió al mercado. Los plazos de la nueva deuda son muy cortos, buscando asegurar dos cuestiones: la refinanciación del 100% de los vencimientos y, al mismo tiempo, no convalidar suba tasas en moneda local.

Esta licitación tiene un alto volumen de vencimientos, que suman 12,6 billones de pesos. Se trata de un monto muy alto que obligó al Gobierno a manejarse en forma muy cautelosa. Por eso, el equipo económico no insistió con la postura de colocar deuda en moneda local más allá del actual mandato presidencial, como lo venía haciendo en los últimos meses.

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En los últimos meses la estrategia pasó por despejar en la medida de lo posible los vencimientos en pesos del 2027 para evitar sorpresas durante la previa a las elecciones presidenciales. Todavía está fresca en la memoria la decisión del gobierno de Mauricio Macri de “reperfilar” la deuda en moneda local luego de la victoria kirchnerista en las PASO.

Para despejar el horizonte la única manera es colocar deuda que venza más allá del 2027. Hasta ahora se logró patear para después de las elecciones aproximadamente un 45% del total de vencimientos acumulados en pesos. Pero esa estrategia parece haber encontrado un límite, al menos temporario.

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El menú de bonos incluye tasa fija en pesos, a través de la emisión de LECAP, y también deuda que ajusta por CER. Al mismo tiempo, también se ofrece un bono que ajusta según la evolución del dólar oficial, que vence el 30 de octubre próximo, o sea la posibilidad de tener cobertura cambiaria por los próximos 60 días.

En el caso de los títulos en pesos se ofrecen distintos plazos, pero el más largo en esta oportunidad es el 29 de enero próximo. Estas emisiones muy cortas estarían mostrando la voluntad de conseguir la refinanciación de los $12,6 billones de deuda que vencen esta semana. El peligro es que se acumularán sumas cada vez mayores para principios de 2027 si no se logra extender plazos.

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Durante agosto no solo se registró mayor cobertura cambiaria y suba del riesgo país. Además, las tasas en pesos, sobre todo de largo plazo, sufrieron aumentos, lo que reflejó la decisión de muchos inversores de desprenderse de activos en moneda local. El bono favorito del mercado en los últimos tiempos había sido el bono dual, que permitió extender los plazos de vencimiento hasta 2029. Pero ahora tampoco hay margen para lograrlo, ni siquiera con un título que ofrece una doble garantía de rentabilidad a los tenedores.

El Tesoro puso en pausa la emisión de bonos en dólares. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Otra de las novedades es que esta emisión no incluyó la colocación de un bono en dólares, como se venía haciendo con el Bonar 2029. El aumento del riesgo país también impactó en la deuda en moneda dura, que pasó a rendir cerca del 10% anual.

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Para no convalidar la colocación a tasas tan altas, el Tesoro optó por no salir a buscar nuevo fondeo en dólares, ni siquiera por montos menores como ya había hecho en la última emisión.

Por lo pronto, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos y no se ven en el corto plazo compradores firmes que tengan intención de aumentar su exposición en activos argentinos.

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La mejora en el apoyo a Javier Milei del último Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella junto con Poliarquía fue bien recibido por el mercado, pero no llega a ser un dato contundente. Las encuestas siguen mostrando más del 60% de rechazo a la política oficial.