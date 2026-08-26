Economía

La venta de combustibles cayó por sexto mes consecutivo y julio marcó el mayor retroceso en dos años

El volumen actual se ubica casi 10% por debajo del registrado en el mismo período de 2023. En qué producto hubo mayor contracción

Todas las grandes petroleras vendieron menos que un año atrás (FOTO: El Heraldo)
Todas las grandes petroleras vendieron menos que un año atrás (FOTO: El Heraldo)
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Las estaciones de servicio argentinas despacharon en julio su peor resultado interanual en dos años. Con 1.368.722 metros cúbicos (m³) comercializados frente a los 1.462.232 m³ del mismo mes de 2025, la caída del 6,4% superó incluso el retroceso de noviembre de 2025 (-5,95%), que hasta entonces era el registro más bajo del período. Los datos surgen del informe mensual del medio especializado Surtidores, elaborado en base a cifras de la Secretaría de Energía de la Nación.

La contracción se expresó también en términos mensuales: respecto de junio de 2026, la demanda cayó un 0,51%, aunque la comparación debe leerse con cautela dado que julio tiene 31 días y junio 30.

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El resultado de julio extiende a seis la racha de meses consecutivos con ventas por debajo del mismo período del año anterior. La secuencia arrancó en febrero con una baja del 1,67%, continuó en marzo (-1,05%), abril (-2,38%), mayo (-0,20%) y junio (-2,92%). Enero había sido el único mes del año con variación positiva, posiblemente impulsado por temporada de verano, con un alza del 0,11 por ciento.

La acumulación del período enero-julio refleja ese deterioro sostenido. En los primeros siete meses de 2026 se comercializaron 9,58 millones de m³, frente a los 9,79 millones del mismo lapso de 2025, una diferencia de aproximadamente 204.000 m³ equivalente a una reducción del 2,1%. La brecha se amplía aún más si se compara con 2023: en los primeros siete meses de ese año se habían vendido cerca de 10,64 millones de m³, lo que implica que el volumen actual se ubica casi un 10% por debajo de ese registro.

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Un SUV Ford oscuro en movimiento pasa un cartel digital de YPF con precios de combustible. Un camión Mercedes-Benz blanco está estacionado en la estación de servicio
En julio se vendieron 93.500 metros cúbicos menos que un año atrás, la mayor diferencia interanual en dos años (Maximiliano Luna)

La nafta Súper encabezó las bajas

El retroceso de julio alcanzó a todos los combustibles principales. La nafta Súper registró la mayor caída, con un descenso interanual del 7,8%, mientras que el gasoil G2 retrocedió 7,04%. La nafta Premium acumuló su tercer mes consecutivo en baja, con una contracción del 6,4%. El gasoil G3 fue el producto con menor impacto, aunque también cayó: -1,89% respecto de julio de 2025.

El retroceso no tuvo la misma intensidad en todo el país. Tucumán encabezó las bajas con una contracción del 22,41% interanual, al pasar de 41.042 a 31.844 m³. Le siguieron Jujuy (-16,42%), Salta (-15,86%), Santa Cruz (-14,49%), Misiones (-13,84%) y La Rioja (-13,73%). El informe de Surtidores aclara que las cifras de Refinor —empresa con fuerte presencia en el noroeste del país— no fueron informadas para julio, lo que incide directamente en los registros de Tucumán, Jujuy y Salta y puede distorsionar la magnitud real de esas caídas.

Entre las provincias con retrocesos significativos también figuraron Corrientes (-12,24%), Mendoza (-10,25%), CABA (-9,54%), Río Negro (-8,25%), San Luis (-7,83%), Formosa (-7,51%), Tierra del Fuego (-6,47%), Chubut (-5,71%), Entre Ríos (-4,70%), San Juan (-4,39%), Catamarca (-3,86%), Córdoba (-1,57%), Santa Fe (-1,60%) y Chaco (-0,26%).

Frente a ese panorama, solo tres jurisdicciones cerraron julio con variación positiva. La Pampa creció 0,68%, Neuquén 0,49% y Santiago del Estero 0,18%. Las alzas, sin embargo, son de escasa magnitud y no alcanzan para compensar el volumen perdido en el resto del país. En el caso de Neuquén, la actividad vinculada a Vaca Muerta explica el comportamiento diferenciado de la provincia, que ya había liderado el crecimiento en junio con un alza del 7,69 por ciento.

Un empleado de gasolinera con chaqueta rosa y gorra está repostando un SUV Jeep Compass gris en un surtidor con señales de Castrol y Quantum
Solo Neuquén, La Pampa y Santiago del Estero escaparon a la tendencia (Maximiliano Luna)

Por caso, Buenos Aires continuó como el mayor mercado del país, con 476.124 m³ vendidos en julio, pero registró una baja del 5,8% respecto del mismo mes de 2025. Córdoba se ubicó en segundo lugar, con 157.212 m³ y una caída del 1,57%, seguida por Santa Fe, con 114.513 m³ y un retroceso del 1,6%. CABA comercializó 82.778 m³, un 9,54% menos que un año atrás.

A nivel de compañías, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con 762.779 m³ despachados, aunque registró una baja interanual del 5,18%. Shell comercializó 311.193 m³ (-6,95%), AXION energy alcanzó 166.111 m³ (-3,75%) y Puma Energy llegó a 77.301 m³ (-3,15%). DAPSA y Gulf encabezaron las caídas entre las empresas más pequeñas, con descensos del 8,70% y 10,10%, respectivamente.

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