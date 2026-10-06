Guatemala

Vivienda, movilidad y oportunidad: el desafío de Guatemala para convertir la infraestructura en desarrollo territorial real

Hábitat para la Humanidad Guatemala advierte que las inversiones en carreteras y servicios elevan el valor del suelo sin garantizar opciones asequibles, profundizando la brecha entre los proyectos habitacionales y los centros de empleo y educación

Edificios residenciales, una escuela, un centro de salud, una tienda, un autobús en la calle, un ciclista en una ciclovía y un parque infantil.
Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda para impulsar una planificación territorial integrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda, denominado “Movilidad, infraestructura y vivienda”, con el objetivo de promover una planificación territorial que conecte la vivienda con servicios, transporte y oportunidades de desarrollo.

La actividad se realizó en la ciudad de Guatemala y reunió a representantes del Gobierno central, municipalidades, sector privado, academia, cooperación internacional y organizaciones sociales.

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El encuentro plantea una interrogante central: cómo garantizar que las inversiones en infraestructura y movilidad contribuyan a generar vivienda adecuada, accesible y bien localizada.

La organización destacó que una vivienda no debe evaluarse únicamente por sus condiciones físicas o por su precio, sino también por su cercanía a empleo, educación, salud, cuidado, transporte público y servicios básicos.

Según el planteamiento del Foro, en Guatemala las inversiones en vivienda, carreteras, transporte, servicios y equipamientos suelen desarrollarse de manera sectorial. Esta fragmentación puede provocar que los proyectos habitacionales se ubiquen lejos de las fuentes de trabajo y de los servicios esenciales.

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Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda para impulsar una planificación territorial integrada.
El encuentro planteó la necesidad de conectar los proyectos habitacionales con el transporte público y las oportunidades de empleo. (Hábitat para la Humanidad Guatemala)

Asimismo, las inversiones en infraestructura pueden elevar el valor del suelo sin asegurar opciones de vivienda asequible para las familias.

Impacto en las familias

Las consecuencias de esta falta de articulación se reflejan en trayectos largos, mayores gastos de transporte, dificultades para acceder a servicios y menos posibilidades de aprovechar oportunidades laborales y educativas.

Para Hábitat para la Humanidad Guatemala, la vivienda debe entenderse como una pieza de la infraestructura económica y social del país.

“La vivienda es infraestructura económica y social. Sostiene la salud, el aprendizaje, el trabajo y el cuidado. Invertir en ella, junto con servicios y movilidad, fortalece a las familias y la capacidad de desarrollo del país”, afirmó Álvaro Herrera, presidente del Consejo Directivo Nacional de la organización.

La agenda del Foro se organiza en cinco ejes: vivienda, accesibilidad y movilidad cotidiana; vivienda e infraestructura básica; infraestructura, suelo y vivienda asequible; comercio, logística y desarrollo territorial; y gobernanza, financiamiento y resiliencia.

Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda para impulsar una planificación territorial integrada.
El programa analizó experiencias regionales de regeneración urbana implementadas en las localidades salvadoreñas de Santa Tecla y La Libertad. (Hábitat para la Humanidad Guatemala)

Radiografía de la situación habitacional

Uno de los principales aportes de la jornada es la presentación de una radiografía de la vivienda en Guatemala mediante el Continuum global de vivienda, a cargo de María Carrizosa, directora asociada de Política Global de Vivienda de Hábitat para la Humanidad Internacional.

Esta herramienta busca ampliar la discusión sobre el desafío habitacional, al considerar no solo la necesidad de construir nuevas viviendas, sino también las condiciones de los hogares existentes y las distintas soluciones requeridas por las familias.

La información busca orientar decisiones de planificación, inversión y financiamiento hacia soluciones de vivienda adecuada.

La programación también incluyó los resultados de la Primera Encuesta Ciudadana del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo, presentada por el investigador Luis Diego Dávila Migoya.

Además, se abordaron temas como la vivienda, movilidad e infraestructura como motores del desarrollo nacional; la relación entre vivienda, movilidad y proximidad; y experiencias regionales de regeneración urbana y revitalización sostenible en Santa Tecla y La Libertad, El Salvador.

Hábitat para la Humanidad Guatemala inauguró el XVIII Foro Nacional de Vivienda para impulsar una planificación territorial integrada.
La especialista María Carrizosa expuso el Continuum global de vivienda para evaluar el desafío habitacional en sus distintas dimensiones. (Hábitat para la Humanidad Guatemala)

Compromisos para reducir desigualdades

Los paneles analizarán dónde debe crecer Guatemala, el papel de los proyectos habitacionales en el futuro urbano y las alianzas financieras necesarias para desarrollar comunidades conectadas.

Hábitat para la Humanidad Guatemala busca fortalecer la coordinación entre instituciones, municipalidades y actores privados y sociales para reducir las desigualdades territoriales.

Durante la inauguración, Herrera convocó a convertir el diálogo en compromisos concretos durante los próximos doce meses. “Que nuestra medida de éxito sea una familia que vive mejor: con servicios, con oportunidades cercanas y con más tiempo para estar junta”, expresó.

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