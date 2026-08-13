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El riesgo país superó los 470 puntos, pero los inversores bajaron su cobertura en dólares

El salto del riesgo país y la suba de tasas complican el escenario financiero local, mientras los impuestos profundizan la carga sobre los deudores. El Gobierno busca reforzar reservas y contener las presiones cambiarias, adelantándose a la incertidumbre electoral

El riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos.
El riesgo país volvió a acercarse a los 500 puntos.
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El Gobierno tiene una película donde puede ver el futuro. Brasil sigue complicado y siguieron bajando sus bonos y acciones ante la proximidad de las elecciones en la primera semana de octubre. El dato que los iguala es que el país tiene el récord en morosidad, que alcanzó a 5,6% en mayo y se complica por la reciente suba de las tasas de interés para calmar la inflación y la suba del dólar.

Quizás pensando en el riesgo electoral es que el oficialismo comenzó un acercamiento con el Pro y anunció que piensa comprar USD 10.000 millones extra antes de las elecciones de 2027 para reforzar sus reservas y tener tranquilidad cambiaria. Esta decisión la defiende de los últimos gobiernos no relectos.

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La morosidad en la Argentina tiene otro responsable, además de los bancos: el Estado y los gobiernos provinciales. Las tasas de interés están gravadas con IVA y hay provincias que agregan sus propios costos. Los impuestos representan 12 puntos de la tasa activa. Es decir, una tasa que debería ser de 50% efectivo anual, es de 62 por ciento.

Al calcular la progresión, el 23% de la tasa que abonan los deudores no se destina a cancelar la deuda, sino que es absorbido por el Estado. A esto se suma el costo de los encajes, que en un contexto de alta morosidad resultan problemáticos, ya que retiran fondos de los bancos a cambio de una rentabilidad baja. Una parte de ese dinero podría aumentar la capacidad prestable y contribuir a la baja de tasas. Además, los deudores tienen la competencia del Tesoro que en cada licitación se esmera por pagar tasas elevadas para que los pesos no vayan al dólar ni a consumo que alientan la inflación.

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Los emergentes, en cambio, no padecen ese problema y el índice que los representa subió 1,4 por ciento. Además, la Argentina y Brasil siguen padeciendo las altas tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que ayer se ubicaban cerca de 4,70 por ciento. La caída de los títulos norteamericanos hace que aumente el retorno de los bonos y agiganta el riesgo país. Al mismo tiempo, el dólar subió ante las principales monedas del mundo tras conocerse el índice inflación de julio de tan solo 0,1%, la mitad de lo que estimaban los analistas. Si bien no aleja el riesgo de una suba de tasas en Estados Unidos, lo disminuye.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía. señaló que “la inflación minorista de Estados Unidos dio en línea con el consenso. El dato es positivo, y reduce la presión para que la Reserva Federal suba la tasa en la próxima reunión de setiembre, sumándose al débil dato de empleo de la semana pasada. El mercado seguirá monitoreando de cerca los próximos datos de inflación y crecimiento para calibrar sus expectativas de trayectoria de tasas”.

Los bonos soberanos tuvieron caídas de hasta 0,6% que hicieron subir al riesgo país en 5 unidades (+1,1%) a 471 puntos básicos. Preocupa que el país esté más cerca de los 500 puntos que de los 400 enteros.

El dato positivo fue la licitación del Tesoro que captó $4,5 billones y el cupo de USD 50 millones para el bono AO29 que cotiza en dólares “crocantes”, según la jerga del mercado. El Tesoro no alargó los vencimientos y se concentró en no secar la plaza de pesos. Ahora el promedio de vencimientos bajó a 111 días.

Pero hubo un detalle en la licitación que resulta optimista para el comportamiento del dólar. La consultora F2 de Andrés Reschini advirtió que “el volumen de pesos que fueron adjudicados en instrumentos de cobertura cambiaria (bonos dollar linked) mostró una abrupta caída desde los $6,73 billones de la licitación anterior a $56 mil millones que es el menor registro desde la operación del 28 de abril”.

De todas maneras, las tasas de interés siguieron en alza y las LECAP de mediano plazo rinden 2,09% efectivo mensual. La BONCAP que vence el 31 de mayo próximo paga 2,15% efectivo mensual. Los BONCER, que ajustan por inflación, siguieron subiendo hasta 0,10% para los que vencen en noviembre.

El índice Merval de las acciones líderes bajó 0,8% en pesos y subió 0,8% en dólares por la caída del contado con liquidación (CCL). Las acciones de peor performance fueron las de BBAR (-2,7%), BYMA (-2,06%) y Ternium (-1,9%).

Finalmente, se conoció la reglamentación para invertir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se forma con la acumulación de aportes de las empresas para pagar indemnizaciones y otras obligaciones laborales. Sin embargo, el abanico de inversiones que aprobó el Ministerio de Economía no dejó satisfecho a todos.

Para Martín Villafañe de Aldazabal “las pautas de inversión que aprobó el MECON resultaron más restrictivas de lo que esperábamos, dejando afuera los instrumentos hard dollar (soberanos, provinciales, ON). ⁠La Comisión Nacional de Valores (CNV) había deslizado su intención de adoptar una reglamentación lo menos restrictiva posible, dejando que el mercado de gestores de fondos se adaptara a las preferencias de las compañías en términos de horizonte de inversión, perfil de liquidez, etc.⁠ Pero la norma publicada hoy no comparte ese enfoque, optando en cambio por un esquema bastante rígido y sesgado hacia letras de corto plazo y depósitos bancarios”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 591 millones y el Banco Central compró USD 12 millones para no alimentar la demanda de dólares y el mayorista cerró con un alza de $1 a 1.491,50 pesos.

F2 puntualizó que “en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen de operaciones se contrajo nuevamente a USD 81 millones (VN) siendo otro dato que refuerza la hipótesis de una demanda de cobertura relativamente satisfecha”.

En la plaza financiera bajaron los dólares. El MEP cedió 0,1% a $1.525 y el CCL devolvió lo que subió el día anterior y bajó $22 (-1,6%) a 1.585 pesos. El “blue” siguió el mismo camino y bajó $15 que era todo lo que había subido el día anterior. De esta manera, cerró en 1.535 pesos.

Tras el buen dato de inflación, en el overnite de Estados Unidos, se acomodaban a la ceguera sobre el futuro del conflicto en el Golfo Pérsico. Los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York no pudieron sostener las ganancias del día anterior y operaban con leves bajas. El petróleo retrocedía 0,50% y el oro seguía en alza y se ubicaba 0,50% arriba en 4.485 dólares.

Para hoy se espera que este cambio en la estrategia política del Gobierno acercándose al Pro pueda apaciguar el efecto electoral de 2027. Con sus cotizaciones, los mercados darán su opinión.

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