Mercados volátiles: por qué la tensión en Brasil dejó un mensaje de alerta para la Argentina

Brasil fue uno de los mercados más afectados de Sudamérica en la caída global de activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fue un día negro para los inversores. La Argentina fue afectada, pero menos que los países de la región donde Brasil se constituyó como el más castigado: cayeron sus bonos, la Bolsa de San Pablo perdió 2,50% y el dólar está en su valor más alto desde principios de julio.

Por ese motivo, el ETF que sigue el desempeño del sector retrocedió 3,4%, en contraste con el avance del 0,4% registrado por el índice de mercados emergentes. El país vecino incrementó las tasas de interés y endureció su política monetaria.

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El foco del problema radica en la incertidumbre electoral, ya que se acortó la diferencia entre Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro, y varios grandes bancos recomendaron reducir la exposición a activos brasileños. Esta situación representa una señal de alerta: Argentina podría enfrentar un escenario similar el próximo año. Analizar lo que ocurre en la región no ofrece consuelo, pero ayuda a anticipar posibles escenarios futuros.

En este escenario, el comportamiento de los bonos soberanos locales fue bueno porque tuvieron leves subas de hasta 0,6% que dejó al riesgo país casi sin cambios en 466 puntos básicos.

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El problema es que esta contención de daños colaterales, se hace a costa de tasas de interés más elevadas, menor consumo y perspectivas negativas sobre el futuro.

A excepción del dólar “blue”, que subió 15 pesos (1%) hasta ubicarse en 1.550 pesos y suele reflejar las expectativas del pequeño y mediano inversor —perfil que coincide con el consumidor promedio—, las demás cotizaciones del dólar mostraron variaciones dispares.

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El Banco Central ofrece títulos dollar linked y absorbe pesos, elevando las tasas de interés. Por otro lado, compra menos dólares para liberar menos pesos. El objetivo está a la vista: abatir la inflación. El tipo de cambio por debajo de $1.500 es la consecuencia.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron nada menos que USD 513 millones, 32% por encima de la rueda anterior y el Central compró USD 57 millones, el monto más alto en el mes. A la vez, el dólar mayorista bajó $3 (-0,2%) a 1.490,50 pesos.

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Los dólares financieros siguieron caminos diferentes. El MEP perdió $3,50 a $1.524 pero el contado con liquidación (CCL) aumentó $17 a $1.583 por la demanda para pagar bonos corporativos que se colocan en dólares y cotizan al valor del CCL.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini, “en futuros hubo desarme neto de USD 64,7 millones, que es el mayor para un día desde el 18 de junio, explicado por una merma de casi USD 85 millones en fin de agosto. Las implícitas se desplazaron al alza impactando negativamente en el rendimiento de los sintéticos y en soberanos dollar linked el volumen de operaciones se contrajo a USD 107 millones (VN en BYMA, t+1). Todo esto sugiere que BCRA podría haber reducido su posición vendedora de futuro”.

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El Merval de las acciones líderes fue el más golpeado por el escenario internacional. El índice bajó 3,2% en pesos y 4,7% en dólares por la fuerte suba del CCL. Transener fue la excepción a una rueda negativa al subir 11,7% después de la venta de las acciones que tenía YPF a Edenor.

Las tasas de interés no solo se mantuvieron elevadas, sino que subieron un día antes de la licitación de Letras del Tesoro. La tasa fija que pagan las LECAP a mediano plazo ya está en 2,07% efectivo mensual. Es que es más poderosa el ansia por conocer el dato de inflación de mañana que el resultado de la licitación donde hay que renovar 4,5 billones de pesos. Los bonos que ajustan por inflación (BONCER) subieron hasta 0,22% y la caución a un día se mantuvo en 25% anual.

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En el mercado overnite, seguía la cobertura contra riesgo por el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El conflicto en Medio Oriente se encuentra en un laberinto del que no se tienen novedades ni se sabe cómo se saldrá.

En ese contexto, los inversores se seguían cubriendo con el oro, que anotaba leves subas. Los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York no definían tendencia. El petróleo, en cambio, sumaba alzas y el Brent estaba a 50 centavos de cotizar a USD 90, el techo que puede profundizar la crisis en caso de superarse.

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Todos los inversores norteamericanos operaron mirando al petróleo y esperando el inflación que se conocerá hoy. En la Argentina, el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conocerá mañana.