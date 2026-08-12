Plazo fijo: cuánto hay que invertir en cada banco para ganar $200 mil por mes

Actualmente ningún banco llega al 23% de TNA para los plazos fijos. (Franco Fafasuli)

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El plazo fijo tradicional es una de las alternativas más elegidas por quienes ahorran en pesos, aun en un escenario donde conviven distintas opciones para invertir el dinero. La posibilidad de conocer de antemano cuánto se va a cobrar de interés, sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos, explica buena parte de su popularidad entre pequeños y medianos ahorristas.

Cada entidad financiera define de manera diaria su Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a 30 días y la informa al Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sobre la base de esos datos, actualizados al 11 de agosto de 2026, Infobae calculó cuánto dinero debe colocarse a plazo fijo en cada banco para obtener un rendimiento de $200.000 en un mes. El relevamiento incluyó a 29 entidades, entre bancos principales y otras entidades financieras, con tasas que van del 16,00% al 22,25% anual.

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Las tasas del mercado

Dentro del grupo de bancos principales, el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta, del 19,50% anual, por lo que alcanza con un depósito de $12.478.631 para obtener el rendimiento buscado de $200 mil en un mes. En el otro extremo se ubican Santander Argentina y Banco Patagonia, con una tasa del 16,00%, la más baja del segmento, que exige un capital de $15.208.331 para lograr la misma ganancia mensual.

El resto de los bancos principales se ubica entre esos dos extremos: BBVA Argentina ofrece una tasa del 18,25% anual y requiere un depósito de $13.333.332, mientras que ICBC paga 17,70% y exige $13.747.644 para alcanzar la misma meta de rendimiento mensual.

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Un rasgo que se repite es la coincidencia exacta de tasas entre distintas entidades, lo que se traduce en el mismo monto necesario para alcanzar los $200.000 mensuales. Es el caso del 19,00% anual, tasa que también ofrece Banco Nación y que comparten Banco de Comercio, Banco Julio, Banco Masventas y Banco Provincia de Tierra del Fuego: en las cinco entidades alcanza con un depósito de $12.807.016 para obtener ese rendimiento.

Lo mismo ocurre con el 22,00% anual, tasa que pagan Banco Bica, CMF, Banco Mariva y Reba, y que demanda un capital de 11.060.605 pesos. En el tramo del 18,50% coinciden Banco Macro, Banco de Formosa y Banco del Chubut, con un monto necesario de 13.153.151 pesos. También se repiten los pares de entidades: Banco Galicia y Credicoop pagan 17,50% y requieren $13.904.760, mientras que Banco Ciudad y Banco Hipotecario ofrecen 17,00% y exigen 14.313.724 pesos.

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Por su parte, Banco Meridian y Crédito Regional Compañía Financiera pagan 22,25%, la tasa más alta, y requieren el menor capital de todo el cuadro: 10.936.328 pesos.

Al comparar los dos extremos, la diferencia entre la tasa más alta y la más baja de todo el relevamiento es de 6,25 puntos porcentuales. Esa brecha de tasa se traduce en una diferencia de $4.272.003 entre el monto mínimo y el máximo necesarios para obtener los mismos $200.000 de rendimiento mensual, según la entidad que se elija.

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La diferencia entre ambos montos equivale a cerca del 39% del capital mínimo requerido, lo que refleja el peso que tiene la elección del banco a la hora de definir dónde constituir un plazo fijo. Un mismo objetivo de renta mensual puede terminar exigiendo un desembolso inicial sensiblemente distinto según la entidad en la que se decida invertir.

Otras opciones disponibles

El resto de las entidades también exhibe una dispersión amplia entre sí. Comafi, por ejemplo, ofrece una TNA del 18,00% y requiere $13.518.517; Banco Dino paga 20,00% y necesita $12.166.665, mientras que Bancor, con una tasa del 20,75%, exige un depósito de 11.726.906 pesos.

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La brecha entre la tasa más alta y la más baja del relevamiento alcanza los 6,25 puntos porcentuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco del Sol paga 21,00% y requiere $11.587.300 para alcanzar el mismo objetivo mensual. Por su parte, Bibank y Banco VOII pagan 21,50% y 21,75%, respectivamente, y exigen $11.317.828 y 11.187.738 pesos.

Del total de 29 entidades relevadas, diez corresponden a los bancos considerados principales y las diecinueve restantes, a otras entidades financieras. Entre ambos grupos, los montos necesarios para obtener $200.000 de rendimiento mensual con un plazo fijo tradicional a 30 días van desde los $10.936.328 hasta los $15.208.331, según las tasas informadas al Banco Central al 11 de agosto de 2026.

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