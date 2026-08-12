La venta ilegal callejera en CABA cayó 22,8% en el último año: cuáles son las calles más afectadas

El rubro con mayor presencia fue Alimentos y bebidas, con un 68,4%, seguido por Artesanías, que alcanzó el 20,5% del total

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La venta callejera ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentó una baja del 22,8% en julio en comparación con igual mes de 2025, lo que marca una desaceleración respecto al mismo período del año anterior.

A la vez, registró un aumento mensual del 3,7% en julio, con 112 puestos detectados en las áreas relevadas, según el último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

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El relevamiento de la entidad empresarial precisó que, del total de puestos registrados, 36 funcionaban en calles, avenidas y peatonales, mientras que los 76 restantes se ubicaban en estaciones de tren y plazas.

Las calles más afectadas

El análisis del informe muestra que las diez cuadras más afectadas concentraron el 91,6% de los puestos ilegales situados en la vía pública. Dentro de este grupo, la calle Perú registró la mayor cantidad, con 24 stands, lo que equivale al 66,6% del total relevado en calles, avenidas y peatonales. El segundo lugar fue para la Avenida Corrientes, que concentró 4 puestos, seguida por la Zona Microcentro y las avenidas Rivadavia, Córdoba, Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón y Avellaneda, que sumaron entre uno y dos puestos cada una.

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La densidad promedio de puestos en las calles más comprometidas llegó a 2,4 por cuadra, superando la medición del mes anterior, con una mediana de 1 puesto por cuadra.

Se detectaron 112 puestos de venta ilegal en CABA

En el desglose por zonas, las estaciones de tren y plazas reunieron a la mayoría de los puestos ilegales. La Estación 11 de Septiembre, en el corazón de Balvanera, encabezó el listado, con 38 stands, seguida de cerca por la Estación Constitución, donde se detectaron 36. En menor medida, la Estación Retiro y la Estación Lacroze sumaron un puesto cada una.

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Rubros comercializados en los puestos ilegales

El reporte detalló que el rubro Alimentos y bebidas lideró la oferta ilegal, representando el 68,4% de los productos vendidos. Este segmento presentó una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior. El segundo puesto correspondió a Artesanías, con una participación del 20,5% y un incremento de 3,7 puntos, mientras que Artículos domésticos alcanzó el 4,3%. Por su parte, Construcción y ferretería obtuvo una incidencia del 1,7%, en tanto que rubros como juguetería, librerías, óptica, indumentaria y calzado quedaron por debajo del 1%.

En las estaciones y plazas, el rubro Alimentos y bebidas tuvo una presencia dominante, en particular en la Estación 11 de Septiembre, donde representó el 92,3% de los productos comercializados. En la Estación Constitución, la mayor oferta correspondió a Artículos domésticos e Indumentaria y calzado. En la Estación Retiro, el rubro más vendido fue óptica, fotografía, relojería y joyería. En cuanto a las calles y avenidas, la calle Perú se destacó como el principal punto de comercialización de artesanías y también de libros, mientras que en la Avenida Corrientes prevalecieron los productos alimenticios. En otras arterias, como la Avenida Córdoba, destacaron los rubros construcción y artículos domésticos.

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El relevamiento de la CAC también identificó dos falsificaciones individuales de productos registrados bajo marcas o derechos de propiedad intelectual, lo que representó una baja del 33,3% respecto a la medición previa y un descenso del 94,4% en comparación con julio de 2025, lo que se traduce en una mejora. La Estación Constitución fue el principal foco de falsificaciones de indumentaria y calzado, con las marcas Nike y Adidas como las más replicadas.

El Índice Sintético de Venta Ilegal y Piratería (ISVIP), que combina la cantidad de puestos identificados y el número de falsificaciones, se ubicó en 4,2 puntos en julio, con un incremento del 2,2% respecto a junio. En la comparación interanual, el descenso fue del 42,7 por ciento.

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