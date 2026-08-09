Las variables a las que apuesta el sector de la construcción para salir de dos años de caídas

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El sector de la construcción perdió más de 62.000 empleos formales desde noviembre de 2023, según datos oficiales (EFE)

La construcción atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas en la economía argentina. Desde fines de 2023, la actividad del sector y el empleo formal vinculado a las obras registraron una fuerte contracción, en un contexto donde la paralización de la obra pública y el freno en la inversión privada afectaron especialmente a los rubros más intensivos en mano de obra. El impacto en el empleo resultó particularmente severo si se compara con otras ramas productivas, como la industria manufacturera y el comercio.

De acuerdo con registros oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y relevamientos sectoriales del IERIC y el Ministerio de Trabajo, desde noviembre de 2023 se perdieron entre 62.300 y 65.000 empleos asalariados registrados en la construcción. Esta caída representa más del 14% al 15% del total de los trabajadores registrados del sector. El dato cobra mayor dimensión si se observa que la construcción explicó por sí sola cerca de un tercio de la pérdida total de empleos asalariados privados en el país durante el período, en el que el número total de empleos formales destruidos superó los 200.000, según el SIPA y el Ministerio de Trabajo.

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La magnitud del golpe sobre la construcción se refleja, además, en la comparación con la industria manufacturera, que perdió aproximadamente 66.500 puestos desde noviembre de 2023. El comercio, otro de los grandes empleadores privados, también mostró una contracción importante, aunque menor en términos relativos. El carácter intensivo en mano de obra de las obras y la dependencia histórica respecto de la inversión pública y privada explican en parte la profundidad de la crisis sectorial.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), difundido por el INDEC, muestra que tras tocar un piso en el primer trimestre de 2024, la economía argentina inició un rebote parcial. Sectores como la explotación de minas y canteras —con el desarrollo de Vaca Muerta y el litio—, la agricultura, la ganadería y la intermediación financiera encabezaron las recuperaciones más notorias. Sin embargo, la mejora no fue homogénea: la construcción, la industria manufacturera y el comercio continuaron con caídas marcadas en comparación con los niveles de actividad previos al ajuste macroeconómico iniciado a fines de 2023.

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La disparidad sectorial quedó en evidencia en los indicadores de actividad. Mientras la minería, la energía, el agro y las finanzas avanzaron, la construcción se consolidó como el sector con mayor deterioro relativo y absoluto en el empleo registrado. Las causas se encuentran, en buena medida, en la paralización de la obra pública nacional y en el freno a las iniciativas privadas, en un contexto de tasas de interés elevadas, caída del ingreso disponible y restricciones al financiamiento.

Un gráfico de LCG en base a INDEC muestra la actividad de la construcción en Argentina, con el índice desestacionalizado cayendo de 101 en noviembre de 2023 a 81 en junio de 2026

Frente a este panorama, el Gobierno apuesta a una recuperación gradual de la construcción a partir de varios factores. El primero es el lanzamiento de nuevos procesos licitatorios para la red de Concesiones Viales, que, según la visión oficial, puede reactivar la infraestructura y, con ella, la actividad y el empleo sectorial. El equipo económico del presidente Javier Milei sostiene que la recuperación de la obra pública y la participación privada en concesiones de rutas, puentes y carreteras podría generar un efecto multiplicador en la demanda de insumos, servicios y mano de obra calificada.

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Hasta el momento, las licitaciones viales no se tradujeron en el inicio de obras de magnitud. El proceso licitatorio avanza, pero aún resta que los proyectos adjudicados comiencen a ejecutarse en el territorio y que el flujo de fondos alcance a las empresas y trabajadores involucrados. Para el sector, la expectativa sigue centrada en que esas obras funcionen como motor de una recuperación progresiva, aunque reconocen que el impacto no será inmediato.

Otro de los factores clave que podría impulsar la reactivación de la construcción es el crecimiento del crédito hipotecario. La posibilidad de acceder a créditos a largo plazo, con tasas razonables y condiciones estables, permitiría aumentar la demanda de viviendas, incluidas las unidades nuevas, y elevar el valor del metro cuadrado. Esto, a su vez, haría más rentables los proyectos inmobiliarios y permitiría absorber los altos costos locales de construcción. Sin embargo, el financiamiento hipotecario sigue siendo muy restringido. Los bancos mantienen un bajo nivel de otorgamiento de préstamos para viviendas, afectados por la falta de fondeo de largo plazo, el encarecimiento de las tasas y la persistente incertidumbre respecto del futuro económico. Además, la morosidad de las familias en créditos al consumo limita la capacidad del sistema para expandir el crédito destinado a la vivienda.

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El CEO de Loma Negra, Sergio Faifman, compartió su perspectiva sobre la importancia del crédito para el sector durante una visita a Nueva York en la que protagonizó el toque de la campana de apertura de Wall Street por los 100 años de la compañía: “La mayoría de los países, el metro cuadrado se vende con crédito hipotecario. Argentina, crédito hipotecario, cero”. Según Faifman, “sin financiamiento, sin crédito hipotecario, es difícil, porque hoy quién se compra un departamento”. El ejecutivo resaltó que la reactivación de la actividad inmobiliaria depende en gran medida de la existencia de un mercado de crédito sólido y accesible para los compradores y desarrolladores.

Faifman también analizó la rentabilidad de la construcción nueva en el contexto actual: “Hoy lo que está faltando no es que el precio de la construcción baje, lo que tiene que subir es el precio de venta del metro cuadrado”. En su visión, el hecho de que el valor de venta de las propiedades no acompañe los costos de construcción desalienta la inversión en nuevos desarrollos y limita la reactivación del sector. “Hoy el precio por ahí está a mil doscientos, mil trescientos el metro cuadrado, quinientos, depende también la calidad, pero ponele por ahí”, detalló Faifman en diálogo con periodistas.

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Marcelo Mindlin y Sergio Faifman, rpresidente del directorio y CEO de Loma Negra(respectivamente), participan en la ceremonia de toque de la campana de apertura en el New York Stock Exchange

La falta de obra pública nacional constituye otro de los principales condicionantes para el repunte de la construcción. Faifman describió la situación al afirmar que la obra pública se encuentra “virtualmente cero”. Si bien algunas provincias y municipios impulsan proyectos propios, la escala de las obras y la capacidad de tracción sobre el empleo y la actividad resultan menores que en los años en que la inversión pública nacional actuó como motor del sector. El ejecutivo señaló que “va a revivir primero con obra de infraestructura, que la vas a tener que hacer, no importa quién la haga, yo creo”.

En este contexto, la expectativa de mediano plazo se apoya en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura vinculados a la expansión de Vaca Muerta y a las inversiones que se canalizan a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Estas iniciativas prevén obras de magnitud como rutas, puentes, vías férreas, gasoductos y oleoductos, que demandarán la participación de empresas constructoras, proveedores de insumos y trabajadores de obra civil. Faifman explicó que “la otra es todo lo que tiene que ver con minería y proyectos que hay hoy, todos los proyectos de RIGI, que hoy todavía están como anuncios. La verdad es que todavía no están empezando, pero todos esos proyectos traccionan”.

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El CEO de Loma Negra vinculó el futuro del sector al avance efectivo de estos proyectos y a la mejora de las condiciones de financiamiento. Para Faifman, el déficit habitacional argentino solo podrá reducirse cuando exista un mercado de crédito hipotecario desarrollado, como ocurre en los países vecinos. “Ese déficit habitacional se va a solucionar el día que empiece a haber en serio un mercado de crédito hipotecario como hay en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en el país que vaya, en Brasil mismo. Entonces, eso hoy no lo tenés acá y nunca lo tuviste, la verdad es esa”, sintetizó.

El análisis sectorial coincide en que la eventual reactivación de la construcción dependerá de la dinámica de estos factores: la puesta en marcha de las concesiones viales, la recuperación del crédito hipotecario y el inicio efectivo de obras de gran escala asociadas a proyectos energéticos y mineros. Todos los actores del sector remarcan, además, que el horizonte de recuperación es de mediano plazo, sin esperar un repunte fuerte ni inmediato en el futuro más cercano.

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