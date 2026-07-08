Economía

Cuánto hay que ganar para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

El último informe del Idecba, correspondiente a junio de 2026, exhibe una diversidad de situaciones sociales. Un hogar precisó al menos $1.577.313,83 para no ser pobre

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Una familia necesita casi $2,3 millones para ser de clase media en CABA. (Sarah Pabst/Bloomberg)

Ser de clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) requirió en junio de 2026 un ingreso familiar mensual de al menos $2.493.587,18 para un hogar tipo de cuatro integrantes, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba). Ese misma familia quedó bajo la línea de indigencia si no alcanzó $858.406,87 y debió superar $1.577.313,83 para no ser pobre.

Para una familia tipo de la Ciudad de Buenos Aires, el umbral oficial para ingresar al sector medio fue de $2.493.587,18 mensuales y el rango de esa franja llegó hasta 7.979.478,95 pesos. Por debajo de $858.406,87, el hogar se ubicó en la indigencia, y por debajo de $1.577.313,83, en la pobreza no indigente, de acuerdo con IDECBA.

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El rango completo del sector medio o clase media fue de $2.493.587,18 a $7.979.478,95 mensuales, según el cuadro de estratificación de Idecba. Por encima de ese límite, el informe ubicó a los hogares en los sectores acomodados.

La referencia corresponde al Hogar 1, que el organismo define como una pareja de 35 años, ambos económicamente activos y propietarios de la vivienda, con dos hijos varones de nueve y seis años. Sobre esa composición, el organismo estadístico ordenó los ingresos teóricos mínimos y máximos de cada estrato social en la Ciudad.

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La escala de ingresos por estrato en CABA

La escala comenzó con los hogares en situación de indigencia, que en junio de 2026 quedaron entre $0 y $858.406,87 de ingreso total familiar teórico. El siguiente tramo fue el de pobreza no indigente, entre $858.406,88 y 1.577.313,83 pesos.

A partir de allí, los no pobres vulnerables se ubicaron entre $1.577.313,84 y 1.994.869,73 pesos. El sector medio frágil quedó delimitado entre $1.994.869,74 y 2.493.587,17 pesos.

El siguiente escalón fue el del sector medio o clase media, con ingresos de $2.493.587,18 a 7.979.478,95 peos. Desde $7.979.478,96, Idecba clasificó a los hogares como sectores acomodados.

La estratificación distingue seis grupos y clasifica a las personas según el estrato del hogar al que pertenecen. Según la entidad porteña, esa división permite identificar a los sectores más desprotegidos y también la heterogeneidad de los hogares no pobres en la Ciudad.

Pobreza e indigencia

Para no ser indigente, un hogar como el de referencia debió cubrir al menos la línea de indigencia, equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En junio de 2026, ese valor fue de $858.407 para el Hogar 1, mientras que el cuadro de estratos fijó el corte exacto en 858.406,87 pesos.

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Para no ser pobre, el ingreso debió superar la línea de pobreza, que corresponde a la Canasta Básica Total (CBT). En ese mismo mes, Idecba la ubicó en $1.577.314 para el mismo hogar y en $1.577.313,83 como límite exacto dentro de la estratificación.

El informe también publicó la Canasta Total del Sistema de Canastas de Consumo, que no debe confundirse con la CBT. Para el hogar de referencia, esa Canasta Total valió $1.994.870 en junio de 2026 y funcionó como umbral entre los no pobres vulnerables y el sector medio frágil.

La inflación se desaceleró en CABA

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) presentó un incremento de 1,8% en junio, de acuerdo con el último reporte del Idecba. Este resultado marca un nuevo retroceso respecto al 2,1% anotado en mayo, con una variación interanual del 32,6 por ciento. Se trata del tercer descenso consecutivo en la medición mensual.

El comportamiento de los precios tuvo diferencias según los componentes del índice. Los bienes experimentaron un alza de 1,5% en el mes, en tanto que los servicios subieron 2 por ciento. Dentro del rubro bienes, los incrementos más significativos correspondieron a alimentos, especialmente verduras, productos panificados y lácteos. También se observaron aumentos en medicamentos, autos, combustibles y productos de limpieza. El acumulado inflacionario en lo que va de 2026 se ubica en 16 por ciento.

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En cuanto a los servicios, las principales subas se registraron en alquileres, sueldos del servicio doméstico y precios en restaurantes, bares y locales de comida. Otros aumentos relevantes se dieron en cuotas de medicina prepaga, pasaje de colectivo urbano y gastos comunes de vivienda.

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles reportó una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales sobre el nivel general, impulsada por ajustes en alquileres y tarifas de agua. Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,6%, principalmente por el encarecimiento de verduras (5,9%), pan y cereales (2%) y lácteos (1,7%). El sector salud registró una variación de 2,9%, atribuida sobre todo a aumentos en medicina prepaga.

Entre otros rubros, transporte registró un alza de 2,1%, mientras que equipamiento y mantenimiento del hogar subió 4,1%, impulsado por mejoras salariales en el personal doméstico y mayores precios en productos de limpieza. Prendas de vestir y calzado mostró una reducción de 0,7 por ciento.

Los precios regulados avanzaron 2% y los bienes y servicios estacionales promediaron una suba de 0,1%. La inflación núcleo, agrupada bajo la categoría “resto IPCBA”, subió 1,9% durante junio.

En el análisis interanual, los principales aportes a la suba general provinieron de vivienda, alimentos, transporte y restaurantes y hoteles, que explicaron el 63,7% de la variación total. Según el informe, dentro del segmento alimentos, carnes y derivados aumentaron 40,6% en el último año, verduras 36,2% y panificados 28,3 por ciento.

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