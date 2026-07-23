Economía

Furor turístico mundialista: cuál fue el rival de Argentina que ahora todos quieren visitar y cuánto cuesta hacerlo

Cabo Verde comenzó a generar interés entre los hinchas ante el desempeño de su equipo en la Copa del Mundo

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Cabo verde
Playas de Cabo Verde (Expedia)

Luego del triunfo de la Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el seleccionado africano se ganó el reconocimiento de millones de hinchas por el nivel de juego que mostró durante el partido. Su desempeño, que sorprendió incluso a los hinchas argentinos, despertó un creciente interés por conocer más sobre el país, que en cuestión de horas se convirtió en una verdadera vidriera turística.

El resultado fue un fuerte crecimiento en las búsquedas del país, que aumentaron casi un 750% entre los argentinos.

Se trata de un archipiélago de origen volcánico que combina playas paradisíacas, aguas turquesas, paisajes naturales, pueblos coloridos y una rica cultura de raíces africanas y portuguesas. Destinos como Sal y Boa Vista atraen a viajeros en busca de descanso, naturaleza y deportes acuáticos.

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También se puede mencionar la Isla de São Vicente, que alberga la ciudad de Mindelo, considerada la capital cultural del país, y se destaca por su música, festivales, carnaval y gastronomía.

Despegar ofrece tres opciones de viaje. Los paquetes turísticos a São Filipe, en la isla de Fogo, parten desde los $5.784.534 por persona por una estadía de 10 noches, del 5 al 17 de octubre. La tarifa incluye vuelos con tres escalas tanto en el tramo de ida como en el de regreso, además de alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno y estacionamiento gratuitos.

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cabo verde sao filipe
São Filipe, Cabo Verde (Grosby)

Dentro de la oferta también se encuentran alternativas de mayor valor. Un paquete de $6.108.073 por persona incluye vuelos con las mismas características y hospedaje de tres estrellas con spa, terraza, jardín y estacionamiento gratuito.

Otra opción asciende a $6.326.093 por persona e incorpora alojamiento de tres estrellas con desayuno, piscina, terraza y estacionamiento gratuito, además de los vuelos con tres escalas de ida y vuelta.

Por otra parte, según la agencia Booking, que reveló el enorme crecimiento en las búsquedas por este destino, una estadía de cuatro noches para dos personas en un hotel de Santa María, localidad de Cabo Verde situada en el extremo sur de la isla de Sal, tiene un costo aproximado de $1.500.000, aunque los valores pueden variar según la categoría y los servicios del alojamiento.

cabo verde santa maria
Santa María, Cabo Verde (Grosby)

También existen opciones más económicas: el alquiler de departamentos para dos personas durante el mismo período puede conseguirse desde $700.000, e incluso por montos inferiores, dependiendo de la ubicación y las características de la propiedad.

Vale mencionar que Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta 1975. A diferencia de la Argentina, no partió de una estructura económica apoyada en grandes extensiones de tierra fértil, sino de una ubicación estratégica en el Atlántico, de acuerdo a un informe de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Durante siglos, el archipiélago funcionó como escala marítima entre Europa, África y América.

Esa condición geográfica sigue siendo central. Hoy, Cabo Verde convierte parte de esa ubicación en una ventaja económica: turismo internacional, servicios y vínculos con su diáspora.

El turismo se consolidó como un pilar central de su economía: los servicios turísticos explican cerca del 60% de sus exportaciones totales.

En 2025, el archipiélago recibió 1.248.052 turistas y contabilizó 6.120.204 pernoctaciones, cifras posibles gracias a una infraestructura diseñada para atender un flujo de visitantes que supera ampliamente el tamaño de su población residente.

Cabo Verde
En 2025, Cabo Verde recibió 1.248.052 turistas y contabilizó 6.120.204 pernoctaciones (worldpackers.com)

La comparación con Argentina resulta ilustrativa: mientras Cabo Verde recibió turistas equivalentes a más del doble de sus habitantes, los 8,7 millones de visitantes registrados en Argentina durante el mismo período representaron menos de una quinta parte de su población.

El perfil de esa demanda es marcadamente internacional y con fuerte peso europeo: el Reino Unido es el principal país de origen de los turistas que visitan Cabo Verde, con cerca del 29% de las llegadas de no residentes, seguido por Portugal, Alemania y Francia.

La combinación de naturaleza, patrimonio cultural y una creciente conectividad aérea lo posiciona como una alternativa atractiva para viajeros que buscan experiencias diferentes, alejadas de los circuitos tradicionales.

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