El dólar rebotó por segundo día, pero se mantuvo debajo de los $1.500

El tipo de cambio oficial mantiene una baja de seis pesos o 0,4% en lo que va de julio.

El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.

“Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 12 pesos, muy por encima de la caída de 50 centavos de la semana anterior”, recordó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

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El tipo de cambio oficial mantiene en julio una baja de seis pesos o 0,4%, tendencia que, de sostenerse, perdería nuevamente contra la inflación mensual. Mientras, en el recorrido de 2026 alcanza una ganancia de 21 pesos o 1,4 por ciento.

El BCRA fijó para fecha un techo del régimen de bandas cambiarias en los 1.826,41 pesos. Así, el dólar mayorista quedó a 350,41 pesos o 23,7% de ese límite de intervención.

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El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la veta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.525 pesos.

“El dólar mayorista continúa más estable cerca de los $1.475 mientras el BCRA sigue sumando fuertes compras, en especial en las últimas ruedas que sorprendieron por la intensidad y el nivel de participación en la plaza. Más allá de eventos puntuales, que se siga avanzando en el objetivo de acumulación de reservas, dentro de un clima de calma cambiaria y desinflación, sigue siendo alentador considerando que se anticipaba una menor oferta de divisas en el segundo semestre”, estimó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El Tesoro alcanzó un rollover de 183% en la licitación de bonos de corto plazo, por unos $5,4 billones, lo que implicó una absorción de $2,5 billones de liquidez del sistema dados los vencimientos y un aumento de los depósitos oficiales en cuentas del BCRA.

Para Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, “el Palacio de Hacienda cerró una exitosa jornada financiera al superar ampliamente los vencimientos de deuda. La gran novedad fue el debut del Bonar 2029 en moneda extranjera. Para este título, el mercado ofreció un total de USD 1.046 millones. Sin embargo, el Gobierno decidió adjudicar US D470 millones con una tasa de retorno del 8,29%” (nominal anual).

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A la vez, Max Capital destacó que “la demanda por instrumentos dólar linked fue sólida y concentró el 25% del total colocado (USD 966 millones), siendo el nuevo bono con vencimiento en mayo de 2027 el más demandado (USD 604 millones)“.

“Si bien el rollover superior al 100% reducirá la liquidez del sistema, esta absorción compensará gran parte de la expansión derivada de las grandes compras de dólares realizadas por el BCRA en los últimos días, dejando probablemente poco margen para que las tasas del mercado secundario entren en tensión”, acotó Max Capital.

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El economista Salvador Vitelli, Head of Research en Romano Group, observó en “el movimiento de depósitos en pesos y moneda extranjera del Tesoro” que ”el Tesoro le compró al BCRA el 8 de julio USD 920 millones. De esta manera, calculamos que le lleva comprado al BCRA USD 6.800 millones en lo que va del año. En el programa financiero de 2026 indicaron que le comprarían al BCRA por USD 6.700 millones por lo que probablemente esta sea la última compra realizada".

Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 13 de julio, mostraron un incremento de USD 617 millones en las colocaciones en efectivo del sector privado, hasta alcanzar un total de USD 40.437 millones, un nuevo récord histórico.

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