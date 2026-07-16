Salud

Reino Unido aplicará pruebas universales de atrofia muscular espinal a todos los recién nacidos desde 2027

El sistema sanitario británico realizará test para más de 560.000 bebés cada año, lo que permitirá iniciar tratamientos de forma temprana y garantizará igualdad en el diagnóstico de una enfermedad que afecta a uno de cada 10.000 nacimientos y puede causar debilidad muscular progresiva

Guardar
Google icon
Dos profesionales de la salud con uniforme verde y guantes azules, una realiza una prueba en el talón de un bebé acostado en una cuna de hospital.
El programa sumará una prueba sanguínea a los cinco días de vida para más de 560.000 bebés al año y busca detectar antes esta enfermedad rara (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de octubre de 2027, Inglaterra pondrá en marcha un programa de detección universal para la atrofia muscular espinal (AME) en recién nacidos. La medida, anunciada por el Departamento de Salud y Asistencia Social, contempla la realización de pruebas a los más de 560.000 bebés que nacen anualmente en ese país. Según el diario británico The Guardian, se trata de un avance sin precedentes en la prevención y el tratamiento temprano de esta enfermedad rara.

La decisión responde a años de campaña impulsada por organizaciones de pacientes, figuras públicas y profesionales de la salud, quienes reclamaban la inclusión de la AME en el cribado neonatal. Hasta ahora, solo una parte de la población infantil tenía acceso a este examen, situación que generaba desigualdades regionales. La universalización del test garantiza que todos los recién nacidos reciban las mismas oportunidades de diagnóstico y tratamiento.

PUBLICIDAD

Un paso clave en la salud pública británica

Infografía con hélice de ADN, pie de bebé con punción, mapa del Reino Unido, calendario, familia, manos, hospital, balanza, bebé con escudo, globo con bandera.
El cribado universal de atrofia muscular espinal para recién nacidos en el Reino Unido se implementará desde 2027 para más de medio millón de bebés anualmente, lo que garantizará un diagnóstico temprano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La atrofia muscular espinal afecta a uno de cada 10.000 bebés y puede provocar debilidad muscular progresiva, dificultades motoras y, en algunos casos, riesgo vital antes de los dos años. Según datos del diario local, la enfermedad suele detectarse en alrededor de 48 recién nacidos al año en el Reino Unido. Cuando el diagnóstico se produce de manera temprana, existen terapias génicas que logran modificar radicalmente el pronóstico.

Las pruebas consisten en un análisis de sangre que se realiza a los cinco días de vida, aprovechando la llamada “prueba del talón”, utilizada también para otras condiciones como la fibrosis quística o la anemia falciforme. Desde octubre de este año, el sistema de salud británico prevé ampliar el cribado a un 72% de los bebés mediante un programa piloto, pero la cobertura total se alcanzará recién en 2027, cuando se equipen los 13 laboratorios nacionales para procesar las muestras.

PUBLICIDAD

El anuncio oficial se produjo luego de varias críticas por parte de activistas y familias que consideraban insuficiente un sistema parcial de pruebas. Según el gobierno, la extensión del programa responde directamente a esas preocupaciones y busca eliminar la denominada “lotería según el código postal”, que hasta ahora dejaba a muchos casos sin detectar.

Testimonios y reacciones de la comunidad

Niño de unos 6 años, con camiseta azul y vaqueros, sentado en una silla de ruedas adaptada, sonriendo mientras juega con bloques de colores en una mesa de madera.
El plan de cribado universal anunciado por el Departamento de Salud y Asistencia Social pretende que todos los recién nacidos tengan el mismo acceso a un diagnóstico precoz y a tratamiento antes de síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Giles Lomax, director ejecutivo de la organización benéfica Spinal Muscular Atrophy UK, subrayó la trascendencia del anuncio. "Es un paso adelante de suma importancia", expresó en declaraciones recogidas por The Guardian. Señaló que el cribado neonatal universal permitirá que miles de bebés accedan a tratamientos antes de que aparezcan síntomas debilitantes, lo que impactará de forma directa en su calidad de vida.

La medida también fue celebrada por Andy Fletcher, director ejecutivo de la entidad británica Muscular Dystrophy UK, quien la calificó como un “hito” para la comunidad afectada. Destacó que la iniciativa es el resultado de años de trabajo conjunto entre asociaciones de pacientes, profesionales médicos y autoridades sanitarias.

Uno de los motores de la campaña fue Jesy Nelson, exintegrante del grupo musical Little Mix, cuyas hijas gemelas fueron diagnosticadas con AME. Su intervención pública contribuyó a visibilizar la enfermedad y a reclamar una cobertura más amplia del cribado. “Hoy es un día de esperanza. Esta es una victoria para todas las familias afectadas por la atrofia muscular espinal”, declaró Nelson. También consideró que la implementación universal de la prueba “marca el comienzo de un futuro más brillante para las futuras familias afectadas por la AME”.

Alcance y perspectivas del nuevo programa

Atrofia muscular espinal
El país incorporará un test universal desde 2027 para identificar una enfermedad que afecta a cerca de uno de cada 10.000 bebés y puede causar debilidad progresiva y complicaciones graves tempranas

La universalización del cribado neonatal requerirá la ampliación de la infraestructura sanitaria. Actualmente, solo siete laboratorios realizan este tipo de análisis, pero el objetivo es que los 13 centros disponibles en Inglaterra puedan procesar la totalidad de las muestras a partir de 2027. El programa se integrará en la rutina del control neonatal, sin necesidad de procedimientos adicionales para las familias.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) evaluó que la inclusión de la AME en el panel de detección representa una mejora sustancial en la atención pediátrica, ya que el diagnóstico precoz permite administrar terapias eficaces antes de que se produzca daño irreversible. Según cifras oficiales, entre 560.000 y 570.000 bebés por año accederán al test, lo que reducirá la mortalidad y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

Además, la decisión política coloca a Inglaterra entre los países pioneros en la detección neonatal de enfermedades raras, un campo en el que la innovación científica y la presión social han impulsado importantes avances. El artículo periodístico subrayó que la medida podría servir de modelo para otras jurisdicciones interesadas en mejorar la prevención y el tratamiento de patologías poco frecuentes.

Las organizaciones de pacientes anticipan que la medida transformará la vida de cientos de familias cada año. La cobertura universal permitirá que ningún bebé quede excluido de la posibilidad de recibir a tiempo un tratamiento que puede evitar graves consecuencias para su salud y desarrollo.

Temas Relacionados

Reino UnidoInglaterraEnfermedades rarasSistema Nacional de SaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lecciones emocionales de la selección argentina finalista: resiliencia, perseverancia y el valor del trabajo en equipo

Con remontadas históricas y una entrega pocas veces vista, los dirigidos por Scaloni construyeron una identidad marcada por la fortaleza mental y el sentido colectivo ante las adversidades. Cómo lo logran y qué podemos imitar en la vida, según los especialistas

Las lecciones emocionales de la selección argentina finalista: resiliencia, perseverancia y el valor del trabajo en equipo

Chatbots y educación: cómo interviene la IA en la construcción del conocimiento

La inteligencia artificial puede responder en segundos, pero no puede hacer el trabajo psíquico que implica aprender

Chatbots y educación: cómo interviene la IA en la construcción del conocimiento

Cómo el daño de las mitocondrias podría influir en el desarrollo del cáncer, según un experto

En una entrevista para el podcast The Diary of a CEO, un profesor de biología expuso una perspectiva que cuestiona el modelo predominante en oncología y explicó de qué manera los procesos bioenergéticos de las células podrían abrir nuevas líneas para la prevención de esta enfermedad

Cómo el daño de las mitocondrias podría influir en el desarrollo del cáncer, según un experto

Por qué el cabello puede empezar a debilitarse y cuándo conviene consultar a un dermatólogo

Cleveland Clinic explica por qué la consulta temprana puede marcar la diferencia cuando aparecen señales de afinamiento o caída visible. Especialistas recomiendan evaluar la causa antes de elegir un abordaje

Por qué el cabello puede empezar a debilitarse y cuándo conviene consultar a un dermatólogo

10 hábitos respaldados por especialistas para mejorar la alimentación, el descanso y la actividad física

Pequeñas modificaciones en la rutina diaria pueden contribuir al bienestar cuando se sostienen en el tiempo. Nutricionistas y fisiólogos del ejercicio de Cleveland Clinic reunieron recomendaciones basadas en evidencia para incorporar de forma gradual sin recurrir a cambios drásticos

10 hábitos respaldados por especialistas para mejorar la alimentación, el descanso y la actividad física

DEPORTES

La selección argentina se entrena por primera vez pensando en la final de la Copa del Mundo ante España

La selección argentina se entrena por primera vez pensando en la final de la Copa del Mundo ante España

Al ritmo de “La cumbia de los trapos”, Antonela Roccuzzo filmó su celebración íntima tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

“Es un ejemplo descomunal para los jóvenes”: la reflexión de Fernando Marín sobre la Scaloneta

“Que pase lo que tenga que pasar, yo voy a estar feliz”: la reflexión del comentarista español fanático de Messi de cara a la final del Mundial

“Me pregunto si mi relación sobrevivirá a este partido”: así vivió la semifinal Kelci-Rose Bowers, la pareja inglesa de Marcos Senesi

TELESHOW

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

La caída de Georgina Barbarossa durante el alocado festejo en su programa del triunfo contra Inglaterra

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

INFOBAE AMÉRICA

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

Encuentran en el sur de Marruecos vestigios de una fábrica de metales preciosos de la Edad Media

Pareja fue condenada a 78 años de cárcel tras robar $84 mil y asesinar a la víctima en San Salvador

La historia detrás de la mujer indultada por el régimen de Nicaragua que cometió un asesinato en Masachapa

Vino al Parque regresa a Bogotá: fechas, entradas y todo lo que tendrá la octava edición