YPF avanza con el proceso de venta de Metrogas

Oficinas de Metrogas S.A., distribuidora de gas natural con amplia cobertura en la zona metropolitana (NA)

La petrolera nacional YPF comunicó que avanza a la fase de “due diligence” en el proceso de venta de su participación en Metrogas S.A.. El procedimiento forma parte de una revisión estratégica permanente de su portafolio de activos y contempla la transferencia de la tenencia accionaria en una de las principales distribuidoras de gas del país. La empresa designó como asesor financiero a Citigroup, conocido en el sector como Citi, para coordinar y guiar el proceso competitivo.

La compañía informó que la primera fase de este proceso incluyó la participación de 13 compañías interesadas. Este grupo presentó ofertas no vinculantes el 9 de abril y, según datos oficiales, sólo las propuestas más competitivas pasarán a una siguiente etapa. En esa segunda fase, las compañías seleccionadas accederán a la instancia de análisis exhaustivo, conocida como “due diligence”, lo que permitirá una evaluación detallada de los activos y pasivos de Metrogas S.A..

La petrolera nacional explicó que la transacción podría cerrarse dentro del año 2026. Este plazo está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias pertinentes, así como de las garantías de cumplimiento que exige la normativa vigente en este tipo de operaciones. De acuerdo con la información proporcionada, hasta el momento no se tomó ninguna decisión final ni se celebró acuerdo vinculante con los potenciales compradores.

Durante el proceso, YPF mantuvo el objetivo de garantizar la máxima transparencia en la comunicación al mercado y en el manejo de sus activos. La empresa remarcó que la revisión estratégica de su portafolio busca optimizar la gestión de sus inversiones y adaptarse a los cambios en el sector energético local e internacional.

Metrogas S.A. ocupa un lugar relevante dentro del sector de la distribución de gas natural en Argentina. La compañía distribuye gas a una extensa zona metropolitana y representa un activo estratégico dentro de la estructura de negocios de YPF. El proceso de venta se produce en un contexto donde la empresa busca focalizarse en sus áreas principales de negocio y fortalecer su posición financiera.

Fachada de la sede principal de YPF en Buenos Aires, donde se coordinan las decisiones estratégicas de la compañía (EFE)

La selección de Citigroup como asesor financiero responde a la necesidad de contar con una entidad de trayectoria internacional capaz de conducir un proceso competitivo y riguroso. El asesoramiento de Citi abarca la estructuración del procedimiento, la convocatoria de interesados y la evaluación de las propuestas recibidas. En la primera etapa, la convocatoria atrajo a trece jugadores del sector, tanto locales como internacionales, lo que generó expectativas sobre el interés que despierta Metrogas S.A. en el mercado.

La etapa de ofertas no vinculantes finalizó el 9 de abril, fecha en la que las compañías participantes presentaron sus propuestas iniciales. Tras este primer filtro, YPF seleccionará aquellas ofertas que considere más competitivas. Las compañías elegidas podrán analizar en profundidad la situación de Metrogas S.A. a través de la “due diligence”, una práctica habitual en operaciones de esta magnitud que permite a los compradores potenciales revisar documentos, estados financieros y aspectos regulatorios.

El proceso prevé que la transacción se concrete dentro del año 2026, siempre que se cumplan los requisitos legales y regulatorios. Además, la operación dependerá de la obtención de garantías de cumplimiento que aseguren el compromiso de las partes involucradas. YPF aclaró que la concreción de la venta queda supeditada a estos pasos y que, hasta la fecha, no se firmó ningún acuerdo de carácter obligatorio.

En el contexto de la venta, la petrolera reafirmó su compromiso con la gestión responsable de sus activos. El proceso de revisión estratégica del portafolio forma parte de una política orientada a maximizar el valor de sus inversiones y responder a las condiciones cambiantes del mercado energético. La empresa destacó su intención de mantener una comunicación clara con el mercado y con los actores del sector.

La participación de trece compañías interesadas en la compra de la tenencia accionaria de Metrogas S.A. refleja el atractivo que mantiene la distribuidora para inversores nacionales e internacionales. La selección de las ofertas más competitivas marcará el paso a una fase clave, centrada en la evaluación técnica, financiera y legal de la operación.

La venta de la participación en Metrogas S.A. representa una de las principales operaciones de reorganización de activos encaradas por YPF en los últimos años. El resultado del proceso dependerá de la evolución de las negociaciones y de la aprobación de los organismos de control.

Actualmente, YPF no adoptó ninguna decisión definitiva sobre la transferencia de su participación ni celebró acuerdos vinculantes con terceros. La empresa mantiene su postura de transparencia y comunicación abierta en todas las instancias del proceso.

YPF reiteró su compromiso con la gestión responsable y transparente de su portafolio de activos, subrayando la importancia de informar oportunamente a los mercados y a la opinión pública sobre los avances en la venta de su participación en Metrogas S.A..