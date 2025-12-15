Otra multinacional confirmó que se va del país: los detalles de un acuerdo por USD 1.200 millones

Planta industrial de Profertil en Bahía Blanca, eje de la producción nacional de fertilizantes (Prensa Profertil)

El sector agroindustrial argentino experimenta un nuevo sacudón con la adquisición del 50% de Profertil S.A. por parte de Adecoagro S.A. y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), tras la salida de la multinacional canadiense Nutrien y la oficialización del traspaso por parte de la petrolera estatal YPF. Esta operación, valuada en 1.200 millones de dólares estadounidenses, coloca a productores locales y cooperativistas al frente de la principal compañía argentina de fertilizantes.

Un comunicado emitido por YPF confirma que el Directorio de la empresa aprobó la oferta vinculante para la adquisición del 50% de su participación en Profertil por parte de Adecoagro. El acuerdo fue validado en la reunión del jueves 11 de diciembre y, tras cumplir con las condiciones previstas en el contrato de compraventa, quedó efectivamente sellada la transferencia. “YPF aceptó la oferta vinculante presentada por Adecoagro para adquirir el 50% de su participación en Profertil, empresa líder en la producción de urea granulada en la región”, se detalla en el texto institucional. Desde la petrolera, señalan que esta decisión permite a la compañía concentrar esfuerzos en el desarrollo de Vaca Muerta y avanzar en el Plan 4x4, una estrategia para consolidar a la empresa en el segmento shale. Además, remarcan que parte de esta gestión implica la salida de activos no estratégicos y la expansión en áreas clave, como las recientes adquisiciones de campos en la cuenca neuquina.

La nueva composición accionaria convierte a Adecoagro y ACA en los principales controladores de Profertil, mientras el 50% restante sigue bajo la órbita de YPF. Ambas entidades nacionales realizaron el anuncio de la toma de posesión, tras la validación de todos los requisitos regulatorios. De acuerdo a los documentos difundidos, la participación de Adecoagro y ACA se reparte en un 90% y 10%, respectivamente. Profertil S.A. es responsable de aproximadamente el 60% del consumo nacional de urea y produce cerca de 1,3 millones de toneladas de ese insumo vital para la agricultura, además de 790 mil toneladas de amoníaco cada año.

Profertil cuenta con su principal planta industrial en el polo petroquímico de Bahía Blanca, el más importante del país, y desarrolla su actividad en una ubicación estratégica, con acceso competitivo a gas natural y electricidad. La infraestructura incluye oficinas administrativas en Buenos Aires y terminales logísticas en Bahía Blanca, Necochea, San Nicolás (Buenos Aires) y Puerto General San Martín (Santa Fe). Esta red asegura el abastecimiento y la distribución local de fertilizantes a escala nacional.

La salida de Nutrien y la venta de la participación de YPF marcan un punto de inflexión en la configuración del mercado de insumos agrarios en Argentina. El propio comunicado de Adecoagro y ACA subraya que la operación significa “un paso trascendental en la consolidación de nuestra presencia en la producción y distribución de insumos agropecuarios”, en palabras de Ricardo Wlasicsuk, gerente general de ACA. El texto oficial apunta también a la integración de la cadena productiva agroindustrial y a una mayor capacidad para dar respuestas a las necesidades de socios y clientes en toda la región.

Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas adquirieron el capital accionario de Profertil

Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro, declaró que están entusiasmados con la adquisición por tratarse de una de las mejores empresas del país en su rubro, y que la asociación con ACA fortalece el compromiso para desarrollar negocios agroindustriales sustentables y competitivos. Destacó también el valor de transformar gas natural en insumos clave para la producción de alimentos, consolidando así la posición regional de Profertil como proveedor eficiente.

El ingreso de Adecoagro y ACA garantiza la continuidad de la producción y la mejora tecnológica en Profertil, en línea con los objetivos de desarrollar insumos estratégicos y asegurar el abastecimiento interno. Tanto los nuevos propietarios como YPF definieron el acuerdo como una plataforma para sostener y ampliar la provisión de fertilizantes y amoníaco al sector agrícola.

Desde YPF se reafirma el enfoque en la transformación de la compañía, con el objetivo de sumar valor para los accionistas y focalizar recursos en los negocios estratégicos de energía. El Plan 4x4 fue mencionado en el comunicado institucional como la hoja de ruta interna, que desde hace casi dos años orienta la gestión activa del portafolio, la desinversión en activos maduros y la adquisición de nuevas áreas productivas. La petrolera remarca la venta de su participación en Profertil como parte coherente de esa estrategia, junto a la decisión de priorizar inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta.

La planta central de Profertil en Bahía Blanca se mantiene como referente tecnológico y operativo en Sudamérica, con una capacidad instalada que alcanza unos 1.320.000 toneladas anuales de urea granulada. Los datos oficiales precisan que la compañía abastece cerca del 60% de la demanda nacional de ese fertilizante nitrogenado, utilizado en los principales cultivos extensivos del país. La empresa también comercializa mezclas y otros insumos a medida, de acuerdo a las necesidades de cada cliente y región, asegurando la nutrición precisa para distintos suelos y cultivos.

El Directorio de YPF aprobó la venta como parte de su estrategia de transformación y foco en Vaca Muerta (Prensa Profertil)

El comunicado difundido por los adquirentes sostiene que la participación combinada de Adecoagro y ACA facilitará una integración vertical de recursos y defenderá la posición de la producción agropecuaria nacional frente a los desafíos globales. Adecoagro ostenta una red de instalaciones industriales en Argentina, Brasil y Uruguay, al tiempo que produce más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y más de un millón de MWh de electricidad renovable al año. En tanto, ACA nuclea a 134 cooperativas primarias y actúa como uno de los mayores operadores en la comercialización de granos y suministros agropecuarios.

Fuentes con acceso al detalle del proceso de adquisición indicaron que la transacción requirió la validación de organismos regulatorios y que la gestión incluyó negociaciones complejas entre los compradores y la matriz internacional. El monto total de la inversión asciende a los 1.200 millones de dólares estadounidenses y se dividió en dos etapas: la primera correspondiente a la compra del 50% que estaba en manos de Nutrien, y la segunda, la mitad que pertenecía a YPF, que se transfirió tras el aval del Directorio y la firma del convenio definitivo.

Con este escenario, el mercado de fertilizantes argentino queda con un control accionario mayoritario de empresas nacionales y cooperativas, y YPF se reposiciona en su plan estratégico de desarrollo energético. Los próximos movimientos determinarán el ritmo y la profundidad de la integración entre productores agropecuarios e industria química, así como el impacto sobre el precio y el acceso a insumos en la próxima campaña agrícola.