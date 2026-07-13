Test de mercado: Caputo sale a buscar USD 2.000 millones con un bono que desafiará al “riesgo kuka”

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfrenta el primer test de su programa financiero con la licitación del Bonar 2029.

Esta semana, el ministro de Economía Luis Caputo afrontará el primer test del mercado al programa financiero anunciado días atrás. La Secretaría de Finanzas que conduce Federico Furiase lanzará el miércoles el llamado para la licitación del viernes en donde se ofrecerá el Bonar 2029 (AO29). El nuevo bono con el que Caputo pretende sumar USD 2.000 millones, es parte del del objetivo de colocar USD 6.000 millones en el mercado de capitales local y con ello —además de otros instrumentos— cubrir los vencimientos del 2026, que suman USD 19.200 millones.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, Furiase explicó que el lanzamiento del AO29 presentará diferencias respecto a emisiones anteriores. Aclaró que, a diferencia de lo ocurrido con los Bonar 2027 (AO27) y Bonar 2028 (AO28), donde el monto máximo en la primera vuelta fue de USD 150 millones y en la segunda de USD 100 millones, en esta oportunidad no habrá tope inicial.

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“En la próxima licitación inicia el Bonar 2029. La única diferencia con el Bonar 2027 y Bonar 2028, si bien tiene el monto máximo de USD 2.000 millones, en la primera licitación no le vamos a poner ese monto máximo que tenían los otros bonos de USD 150 millones en la primera vuelta y USD 100 millones en la segunda vuelta. Es de alguna manera para aprovechar el pago del vencimiento y, obviamente, ahí podemos tener más demanda eventualmente producto de que se hizo el pago del bono”, afirmó Furiase.

Del cupón a la reinversión

En esa línea, Caputo agregó que la eliminación del tope en la primera vuelta responde al volumen de fondos que el Estado pagará en concepto de cupones. “Esto es porque mucha gente, una vez que cobra el cupón, trata de reinvertirlo, como estamos pagando USD 4.200 millones en esta colocación, decimos: ‘No le ponemos un límite de USD 150 millones’ porque tal vez haya más gente que quiere reinvertirlo y por ahí es una colocación un poco mayor”, detalló el ministro. El diseño apunta a captar los fondos de inversores que reciben pagos y buscan nuevas alternativas para reinvertir en instrumentos del Tesoro.

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En la primera licitación del Bonar 2029 no habrá monto máximo ya que Economía pretende capta la mayor cantidad de dólares y confía en la reinversión del pago de cupón.

“El Tesoro ya completó cerca de USD 4.000 millones mediante las colocaciones de los AO27 y AO28. El remanente del programa podría completarse en el segundo semestre mediante el lanzamiento de un nuevo instrumento (AO29); la buena recepción de los dos anteriores permite anticipar demanda suficiente para cubrir el cupo pendiente”, explicaron en la consultora Invecq.

Los focos del mercado van a estar en la tasa con la que Finanzas logre captar dólares con el AO2029, un bono que tiene vencimiento en 2029, fuera del mandato de Javier Milei. Ya cuando se licitaban en simultaneo el AO27 y el AO28 quedaba expuesta la diferencia de tasa (6% contra 8%), brecha que en el Gobierno definieron como muestra del ‘riesgo kuka’. Aunque se debe tener en cuenta que en la última licitación del AO28, la Secretaría de Finanzas logró bajar la TNA a 7,56 por ciento.

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Mayor desafio: 2027

A pesar del optimismo oficial, el mercado mantiene dudas sobre la capacidad del gobierno para captar el financiamiento necesario en el futuro inmediato. Nicolás Cappella, analista de Invertir en Bolsa (IEB), advirtió que los desafíos se incrementarán en 2027, cuando Caputo buscará colocar USD 5.000 millones en el mercado local y el Tesoro proyecta comprar USD 4.900 millones al Banco Central. “Va a depender mucho de cómo esté el ánimo del mercado de cara a las elecciones. Si hay un clima de optimismo, debería poder cumplirse. Si no, va a ser un poco más desafiante”, señaló Cappella. Para el especialista, la próximo licitación, con el debut del AO29, representará el primer test para medir el apetito de los inversores domésticos.

Consultoras advierten sobre los desafíos de captar financiamiento local en un año electoral y con mayor demanda de dólares.

De la misma manera, en Analytica calificaron el escenario como una “colocación desafiante”. Su análisis remarcó que una emisión de USD 5.000 millones en el mercado local el próximo año puede ser compleja, sobre todo si aumenta la demanda de dólar ahorro y el panorama electoral no aporta certezas. De acuerdo con el informe, los inversores podrían decidir no destinar esos dólares a la deuda pública en un contexto de volatilidad política.

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Ante las advertencias de analistas y consultoras, el equipo económico defendió la estrategia de financiamiento local. Una fuente de Economía, en diálogo off the record con Infobae, respondió: “Si lo marcamos es porque vemos la profundidad para conseguirlo”. De este modo, Economía sostuvo que la meta oficial se fundamenta en la evaluación de la capacidad del mercado doméstico para absorber nuevas emisiones.

La respuesta del mercado a la licitación del AO29 servirá como termómetro para la estrategia de financiamiento y para el clima de confianza de los inversores. El desempeño de este instrumento será decisivo para las próximas definiciones del programa financiero y el manejo de los vencimientos previstos para 2026.

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