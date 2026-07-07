Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de julio

El billete al público sigue ofrecido a $1.510 para la venta en el Banco Nación, un precio máximo desde el 24 de octubre. El blue se opera a $1.515. El BCRA compró ayer USD 81 millones en el mercado

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13:13 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público sigue negociado sin variantes este martes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.

13:13 hsHoy

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fines de 2026, según los principales analistas de mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta una desaceleración de la dinámica inflacionaria y subas moderadas en el tipo de cambio hacia fin de año

malas medidas, bolsa de comercio, economía, ahorros, poder adquisitivo, crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)
malas medidas, bolsa de comercio, economía, ahorros, poder adquisitivo, crisis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado de forma mensual por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reúne las estimaciones de bancos y consultoras sobre las variables centrales de la economía argentina. Según los resultados, la inflación terminará el año en torno al 30%, mientras que el dólar se ubicará por encima de los 1.600 pesos.

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13:13 hsHoy

El programa financiero 2027 quedó demasiado ajustado si el Gobierno no consigue acceso al mercado internacional

El año que viene vencen USD 25.000 millones y Caputo aseguró que deja un colchón de USD 3.700 millones por financiación extra conseguida en 2026. El riesgo país siguió bajando y quedó a punto de perforar los 400 puntos básicos

El minsitro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Cristina Sille)
El minsitro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

Los mercados reaccionaron positivamente a la presentación del programa financiero que realizó el equipo económico. El riesgo país cayó otro escalón y quedó muy cerca de perforar los 400 puntos básicos, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5%.

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13:12 hsHoy

Luis Caputo: “Si se milita atraso cambiario en $1.400, no se puede militar preocupación en $1.500″

Tras presentar el programa financiero, el ministro de Economía se refirió a la suba del dólar, proyectó que la inflación seguirá bajando y ratificó que vendrán los “mejores 18 meses” del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación seguirá bajando y pronosticó un repunte de la actividad económica.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la inflación seguirá bajando y pronosticó un repunte de la actividad económica.

Luego de anunciar el programa financiero para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que la suba del dólar está en línea con lo ocurrido en todo el mundo, proyectó que la inflación continuará a la baja y pronosticó un crecimiento de la economía en los próximos meses, al tiempo que minimizó el impacto de la salida de Manuel Adorni en las variables financieras.

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13:12 hsHoy

El BCRA compró USD 81 millones en el mercado

El Banco Central se alzó con USD 81 millones por su intervención cambiaria del día, el 11,2% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 35 millones, a USD 48.272 millones, el stock más alto desde el 4 de junio.

13:12 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y busca un nuevo punto de equilibrio tras la suba de junio

En la plaza mayorista cedió a $1.486,50, otra vez con un importante volumen de contado por encima de los USD 700 millones

El dólar mayorista sube 31,50 pesos o 2,2% en 2026.
El dólar mayorista sube 31,50 pesos o 2,2% en 2026.

El mercado de cambios viene negociando en julio es su punto más alto en cuanto a volumen, con un promedio que se sostiene por encima de los USD 700 millones diarios. Este lunes se negociaron en el segmento de contado USD 725,6 millones, una importante oferta que contribuyó a mantener estabilizado al dólar tras la suba de más de 5% en junio.

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