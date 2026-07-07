Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 7 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público sigue negociado sin variantes este martes a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete al público promedió $1.507,05 para la venta y $1.456,17 para la compra.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado de forma mensual por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) reúne las estimaciones de bancos y consultoras sobre las variables centrales de la economía argentina. Según los resultados, la inflación terminará el año en torno al 30%, mientras que el dólar se ubicará por encima de los 1.600 pesos.
Los mercados reaccionaron positivamente a la presentación del programa financiero que realizó el equipo económico. El riesgo país cayó otro escalón y quedó muy cerca de perforar los 400 puntos básicos, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5%.
Luego de anunciar el programa financiero para hacer frente a los vencimientos de deuda en 2026 y 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que la suba del dólar está en línea con lo ocurrido en todo el mundo, proyectó que la inflación continuará a la baja y pronosticó un crecimiento de la economía en los próximos meses, al tiempo que minimizó el impacto de la salida de Manuel Adorni en las variables financieras.
El BCRA compró USD 81 millones en el mercado
El Banco Central se alzó con USD 81 millones por su intervención cambiaria del día, el 11,2% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 35 millones, a USD 48.272 millones, el stock más alto desde el 4 de junio.
El mercado de cambios viene negociando en julio es su punto más alto en cuanto a volumen, con un promedio que se sostiene por encima de los USD 700 millones diarios. Este lunes se negociaron en el segmento de contado USD 725,6 millones, una importante oferta que contribuyó a mantener estabilizado al dólar tras la suba de más de 5% en junio.