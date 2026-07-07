Opinión

La inteligencia artificial frente al temeroso ímpetu regulador

La discusión global oscila entre vigilar sus efectos y frenar su desarrollo, mientras el texto advierte que una intervención apresurada puede limitar libertades y desconoce el conocimiento disperso en la sociedad

Guardar
Dos hombres sentados en un sofá miran a dos computadoras portátiles en una mesa de café, con iconos virtuales de inteligencia artificial y datos flotando.
Observar con atención los impactos de la IA no equivale a apresurarse a regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial frente al temeroso ímpetu regulador. La sociedad global está frente a un gran desafío, quizás el más importante de todos los tiempos, y experimenta una enorme incertidumbre sobre el camino a tomar. La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestras vidas y aún no sabemos bien de qué se trata; el problema que nos acosa es el temor frente a lo nuevo.

Sin embargo, se trata de una fenomenal herramienta que cualquier empresario o emprendedor puede emplear para satisfacer las necesidades de los consumidores. No sería descabellado creer que alcance la importancia de la agricultura —la revolución neolítica de hace unos 10.000 años—, cuya aparición transformó la existencia humana al poner fin al nomadismo y dar origen a la civilización.

PUBLICIDAD

A la luz del pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía, se podría decir que la IA es un procesador de cantidades masivas de información dispersa para resolver interrogantes, pero carece de la capacidad creativa de la mente humana. Esta tecnología podrá transformar las industrias y desplazar trabajadores, pero no puede abolir las realidades económicas fundamentales: la acción humana, la escasez, el valor subjetivo y el cálculo empresarial.

Según la Escuela Austríaca de Economía, se podría decir que la IA es un procesador de cantidades de información dispersa para resolver interrogantes, pero carece de la capacidad creativa de la mente humana

La propia Iglesia católica ha publicado posturas con afirmaciones controversiales, a pesar de que reconoce desde antaño sus limitaciones intelectuales en asuntos mundanos. Con sus reflexiones para un debate constructivo, en la encíclica Magnifica Humanitas, León XIV afirma que la Iglesia “no tiene respuestas técnicas ni pretende sustituir a los expertos, sino que busca inyectar discernimiento moral para que la tecnología no deshumanice a la sociedad”. Por eso, habla de la “algorética”, un término que fusiona las palabras “algoritmo” y “ética” para referirse a la necesidad de inscribir principios morales y valores. Lo relevante de este documento es su llamado a no olvidar la centralidad del ser humano.

PUBLICIDAD

Frente a este desafío, se ha instalado la idea de regular o frenar su desarrollo. Al ímpetu regulador hay que sosegarlo con la advertencia de Friedrich von Hayek sobre “la fatal arrogancia”, la cual se manifiesta cuando una autoridad centralizada cree poseer o anticipar el conocimiento disperso de toda una sociedad. Observar con atención los impactos de la IA no equivale a apresurarse a regular; quienes opten por esto último pecarían de arrogancia y terminarían por cercenar las libertades individuales. Ello no significa que deba permitirse que la tecnología derive en caos, sino que su desarrollo debe canalizarse a través de las reglas universales del libre mercado y el derecho de propiedad.

La máquina de vapor nos liberó del esfuerzo físico y la agricultura de la precariedad nómada; hoy, nos encontramos ante un cambio de era similar. Mientras los inventos de los últimos siglos mecanizaron la materia y la energía, las revoluciones actuales automatizan la gestión de la información. El temor a lo desconocido es una constante histórica. Superarlo exige comprender que la inteligencia artificial no es una amenaza. Por el contrario, es la continuación de nuestra capacidad innata para crear, adaptarnos y progresar.

Manuel Alvarado Ledesma

Para Infobae.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialRegulaciónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Beneficios tributarios, Súper RIGI y unicornios: cómo dejar de castigar el futuro

La iniciativa con media sanción en Diputados prevé inversiones mínimas de USD 1.000 millones, alícuota de Ganancias del 15%, exenciones aduaneras y estabilidad normativa por 30 años con arbitraje internacional

Beneficios tributarios, Súper RIGI y unicornios: cómo dejar de castigar el futuro

Litio y uranio: la última oportunidad del Perú para dejar de exportar pobreza

Mientras el mundo observa el crecimiento del litio para fabricar baterías y el renacimiento del uranio para garantizar seguridad energética, el Perú enfrenta otra vez el mismo dilema de siempre: vender el recurso o construir la industria

Litio y uranio: la última oportunidad del Perú para dejar de exportar pobreza

Equipos de alto rendimiento en IT

La competencia empresarial ya no se define solo por productos o ideas, sino por la capacidad de sumar especialistas en datos, inteligencia artificial, desarrollo de software y ciberseguridad

Equipos de alto rendimiento en IT

Datos para enseñar mejor

¿Por qué ninguna escuela debería negarse a la data analítica?

Datos para enseñar mejor

Necesaria reforma de la Carta Orgánica del BCRA y con competencia de monedas

Descartado el cierre del Banco Central de la República Argentina y la dolarización que el presidente Javier Milei prometió en la campaña electoral, el gobierno ahora va por un cambio que vuelve a la esencia del ente monetario y regulador del sistema financiero

Necesaria reforma de la Carta Orgánica del BCRA y con competencia de monedas

DEPORTES

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina-Egipto, EN VIVO, por los octavos de final del Mundial: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La broma pesada de una figura de Inglaterra: fingió una lesión durante los festejos en el vestuario y preocupó a su entrenador

River, a un paso de romper el mercado de pases: acordó la compra de Thiago Almada con Atlético de Madrid

La polémica de Balogun y su futuro en la selección: Pochettino habló tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El partido que necesita Argentina frente a Egipto: volver a parecerse a sí misma

TELESHOW

Fue a Es mi sueño y sorprendió al jurado con su método de preparación: “Le cuento todo”

Fue a Es mi sueño y sorprendió al jurado con su método de preparación: “Le cuento todo”

Murió a los 77 años Luis Margani, el recordado protagonista de Mundo Grúa

Julieta Ortega recordó las fantasías que provocaba en Sex: “Muchos pendejos me esperaban a la salida”

La placa planta de Gran Hermano se cobró una nueva víctima: quién fue el último eliminado

Cómo se habrían conocido la China Suárez y el piloto Franco Deambrosi: “No dan las fechas”

INFOBAE AMÉRICA

Cuarto día de funerales por Khamenei en Irán: la procesión llegó a Qom

Cuarto día de funerales por Khamenei en Irán: la procesión llegó a Qom

La inflación en Bolivia llega al 4,82% en el primer semestre de 2026 tras periodo de protestas y bloqueos

Fuerza Pública de Costa Rica desplegará tres mil oficiales para reforzar la seguridad durante las vacaciones de medio año

Más de 31,700 migrantes repatriados llegaron a Guatemala en el primer semestre de 2026 según la OIM

En seis meses, Panamá sacó de circulación 47 toneladas de droga