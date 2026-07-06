El dólar se mantuvo estable y busca un nuevo punto de equilibrio tras la suba de junio

El dólar mayorista sube 31,50 pesos o 2,2% en 2026.

El mercado de cambios viene negociando en julio es su punto más alto en cuanto a volumen, con un promedio que se sostiene por encima de los USD 700 millones diarios. Este lunes se negociaron en el segmento de contado USD 725,6 millones, una importante oferta que contribuyó a mantener estabilizado al dólar tras la suba de más de 5% en junio.

El mayorista cedió dos pesos o 0,1%, a $1.486,50, tras haber anotado la semana pasada $1.489, un máximo desde la corrida cambiaria de octubre de 2025. Mantiene una suba de 4,50 pesos o 0,3% en julio, y de 31,50 pesos y de 2,2% en lo que va de 2026.

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El Banco Central informó que el techo de las bandas cambiarias creció a $1.814,21, lo que dejó al tipo de cambio oficial a 327,71 pesos o 22% de ese límite teórico para la flotación.

El dólar al público finalizó sin variantes, a $1.510 para la venta en el Banco Nación por cuarto día consecutivo. El dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a 1.515 pesos.

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En el mercado de futuros continuó elevado el monto de negocios, esta vez por encima del equivalente en pesos a USD 1.600 millones y un interés abierto próximo a los USD 3.700 millones, aunque inferior al viernes. Los contratos operaron con caídas en un rango de 0,3% a 0,6%. Concentró la operatoria la posición con vencimiento a fin de julio, que cedió cuatro pesos, a 1.500,50 pesos.

El dólar mayorista arranca la semana bastante estable en torno a los $1.490, a partir de un descanso tras el reacomodamiento de las últimas semanas impulsado por una mayor demanda, dentro de un contexto de depreciación también en las monedas emergentes. Dicha reacción llega principalmente como respuesta a un DXY más sostenido, a raíz de la postura más hawkish (agresiva en política monetaria) de la Fed bajo la nueva conducción de Kevin Warsh, lo cual también viene afectando a los commodities“, analizó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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Al presentar los lineamientos del Programa Financiero 2026-2027, el secretario de Finanzas Federico Furiase señaló que “producto del superávit financiero, hay un excedente de financiamiento neto de USD 3.700 millones, que se destinará como colchón para afrontar los vencimientos de capital de 2027, que será un año menos desafiante que 2026 por ese colchón y por la recomposición de reservas que viene haciendo el BCRA. El programa financiero fue diseñado con supuestos muy conservadores y múltiples opcionalidades”.

“En términos anuales al mes de junio, el dólar mayorista subió el 23,2%, mientras que la tasa de inflación se ubicaría en el 33,2%, esto daría como resultado una inflación en dólares del 8,2% anual. Desde que asumió Javier Milei la inflación fue del 319% mientras que la devaluación del dólar mayorista fue del 311,7%, el dólar ‘contado con liquidación’ pasó de $834 el 30 de noviembre del año 2023 a $1.558 a junio del año 2026 aumentando el 86,7%. El que se quedó en dólares billetes perdió contra la inflación y el dólar mayorista”, recordó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

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En materia de reservas, “el viernes, durante una rueda tranquila por el feriado en Estados Unidos, e l Banco Central sorprendió al anunciar la extensión hasta septiembre de 2028 de las operaciones de REPO con bancos internacionales por USD 6.000 millones, unos USD 1.000 millones por encima de lo que esperaba el mercado. La operación se abonará a la tasa SOFR-USD más un spread de 4%, lo que actualmente equivale a una tasa de 7,6%-7,7%“, precisó Portfolio Personal Inversiones.

“El anuncio del BCRA cambia de manera relevante la foto de las reservas. Con esta extensión, los vencimientos de REPO dentro de los próximos doce meses se reducen desde USD 8.390 millones -último dato oficial al 31 de mayo- a apenas USD 2.390 millones. El efecto es casi automático: en nuestra medición más exigente, las reservas netas saltan a USD 4.470 millones, volviendo a terreno positivo por primera vez desde octubre de 2025 y alcanzando el nivel más alto desde noviembre de 2021″, añadió Portfolio Personal.

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Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que “el agro argentino liquidaría USD 34.900 millones en 2026, unos USD 1.200 M por debajo de lo proyectado hace un mes. El recorte obedece a menores precios de exportación proyectados”.