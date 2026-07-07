Economía

El programa financiero 2027 quedó demasiado ajustado si el Gobierno no consigue acceso al mercado internacional

El año que viene vencen USD 25.000 millones y Caputo aseguró que deja un colchón de USD 3.700 millones por financiación extra conseguida en 2026. El riesgo país siguió bajando y quedó a punto de perforar los 400 puntos básicos

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El minsitro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Cristina Sille)
El minsitro de Economía, Luis Caputo (Foto: REUTERS/Cristina Sille)

Los mercados reaccionaron positivamente a la presentación del programa financiero que realizó el equipo económico. El riesgo país cayó otro escalón y quedó muy cerca de perforar los 400 puntos básicos, mientras que las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5%.

El objetivo de Luis Caputo fue llevarle tranquilidad al mercado respecto a las distintas fuentes de financiamiento disponibles para hacer frente a los vencimientos de lo que resulta de 2026 y fundamentalmente lo que falta para el 2027.

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Los pagos para el año que viene son abultados, lo que resulta una complicación adicional por tratarse de un año electoral entre capital e intereses, la Argentina debe hacer frente a la necesidad de cancelar deuda por casi USD 25.000 millones.

Caputo estuvo acompañado por su segundo en Economía, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase. El funcionario destacó que la salida al mercado internacional “El ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró que emitir deuda en el exterior es “una opción, no un objetivo”. Y agregó que esperará para conseguir las tasas más bajas posibles. En esa línea, explicó que no necesitan endeudarse solo para demostrar que tienen acceso al financiamiento, como sugiere la mayoría de los analistas.

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Las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5% (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)
Las acciones de bancos que cotizan en Wall Street subieron en promedio 5% (Foto: EFE/ Ángel Colmenares)

Con una tasa en Estados Unidos a diez años a casi 4,5% anual, el riesgo país cercano a 400 puntos implicaría que el Gobierno podría tomar deuda en el mercado internacional a una tasa cercana al 8,5% anual.

Sin embargo, a Caputo le parece por ahora insuficiente y espera para colocar posiblemente a tasas más cercanas al 7% anual en dólares. Si bien no habló de un rendimiento específico, ponderó los próximos bonos que se colocarán con garantías de organismos multilaterales saldrán a una tasa de poco más de 6%.

La mejora de la calificación de riesgo por parte de dos compañías, a las que podría sumarse Moody’s en breve, alentó a una mejora de los bonos dolarizados y la consiguiente baja del riesgo país. Los 408 puntos de cierre de ayer representan el valor más bajo desde que gobierno Javier Milei y ya está en los mejores niveles de los últimos diez años.

Con vencimientos por USD 25.000 millones que habrá que enfrentar el año que viene, el panorama sigue luciendo desafiante si no se recurre al mercado internacional.

Luis Caputo
Caputo presentó el Programa Financiero 2027

De acuerdo con el detalle brindado por Caputo, el Central deberá comprar unos USD 5.000 millones para hacer frente a vencimientos, a los que se suman otros USD 4.000 millones para el pago de Bopreales.

El problema es que estos USD 9.000 millones que debería adquirir el BCRA en teoría el año no se acumularán en las reservas. Por lo tanto, lo ideal sería refinanciar los vencimientos con la emisión de nueva deuda (de ser posible en el mercado internacional) y no con el uso de los dólares que el Central compra en el mercado.

Por otra parte, se anunció la emisión de un nuevo Bonar 2029, cuyo objetivo -según se adelantó- es en esta instancia captar los dólares que cobrarán los inversores en los próximos días. El 9 de julio vencen unos USD 4.200 millones y el objetivo es que parten se reinviertan en el nuevo título, que pagará intereses de manera mensual.

El Gobierno sigue recurriendo así al financiamiento en el mercado local: ya se emitieron USD 4.000 millones entre los Bonares 2027 y 2028 y ahora van por otros USD 2.000 millones del Bonar 2029. Así, el total financiado en el mercado local ascendería a USD 6.000 millones.

En cuanto al FMI, el año que viene se aceleran los vencimientos de capital e intereses por USD 7.700 millones. El organismo a su vez realizará desembolsos pero por un monto mucho menor, por un total de USD 1.900 millones. Caputo aclaró que no está previsto solicitarle al organismo que refinancie los vencimientos, una posibilidad que había empezado a circular pero sin confirmación oficial.

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