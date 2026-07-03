El riesgo país se aproxima a los 400 puntos y la Argentina queda cerca de poder volver al mercado internacional

El riesgo país tocó el menor nivel en más de ocho años. (ANGELA WEISS/AFP)

La jornada en Estados Unidos fue limitada, ya que los bonos corporativos y los del Tesoro registraron dos horas menos de operación que las acciones, como suele ocurrir en la víspera del Día de la Independencia. El volumen de negocios disminuyó porque, para muchos operadores, representó el inicio de un fin de semana largo. Por este motivo, un dato clave como el de empleo se difundió con un día de anticipación, lo que tuvo un fuerte impacto en el mercado y cuyos efectos completos se observarán el lunes.

El indicador no estuvo en línea con lo que los analistas esperaban: la creación de 114.000 puestos de trabajo. Los nuevos empleos fueron 57.000 y la tasa de desempleo descendió a 4,2 por ciento.

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Por supuesto, hubo alivio inicial porque se alejó el temor a que la Reserva Federal suba las tasas de interés en setiembre porque los analistas creen que la economía se ve firme, a pesar de la inflación. Tras el cierre, el análisis detallado del índice trajo calma, aunque se identificaron señales negativas. El porcentaje de personas que busca trabajo bajó a 61,5%, el nivel más bajo desde 2021, en plena etapa posterior a la pandemia.

Este dato favoreció al Dow Jones (+1,14%), un índice compuesto principalmente por empresas tradicionales, con escasa presencia del sector tecnológico y que marcó un nuevo récord. Entre las 30 principales compañías que lo integran figuran Walt Disney Co, Coca-Cola, McDonald’s Corporation, Johnson & Johnson, J.P. Morgan Chase, Microsoft, Visa y Walmart, entre otras. En tanto, el S&P 500 bajó 0,06% y el Nasdaq, 0,80 por ciento.

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En este escenario, subieron los bonos del Tesoro de Estados Unidos pero su rendimiento bajó de 4,49% a 4,47 por ciento. El mérito de los títulos soberanos de la Argentina fue aprovechar este escenario y subir hasta 0,9 por ciento.

Con este comportamiento, el riesgo país cedió 6 unidades (-1,4%) a 415 puntos básicos, el menor nivel desde fines de abril de 2018. Si la semana próxima sigue la fe, el indicador de JP Morgan entraría en la deseada centena de los 300 puntos aproximándose al momento en que el país puede financiarse como los demás: emitiendo bonos en el mercado internacional y tomando deuda libremente en lugar de acudir a los organismos multilaterales.

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Para Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL “el dato de empleo significativamente más débil de lo previsto quitó presión inmediata a las tasas de interés de la Reserva Federal, dándole un fuerte impulso a la renta fija y al oro. La plaza financiera local capitalizó el entorno externo menos adverso: los bonos soberanos extendieron su firme recuperación, permitiendo que el Riesgo País quiebre un nuevo soporte histórico, mientras que la renta variable local rebotó con fuerza acoplándose al optimismo”.

En un contexto más favorable, el dólar retrocedió 0,5% frente a las principales monedas y el oro registró un alza superior al 2 por ciento. El S&P Merval avanzó 1,13% en pesos y 0,49% en dólares. Loma Negra lideró las subas con un incremento de 4,2%, seguida por Banco Supervielle con 3,3% y Grupo Galicia con 2,9 por ciento.

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Loas ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York al precio del dólar CCL- tuvieron subas generalizadas por la mejor cotización de la divisa frente al peso. Los más destacado fueron Loma Negra (+3,6%), Grupo Supervielle (+3,2%) y Grupo Financiero Galicia (+2,7%).

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 558 millones, USD 300 millones menos que la rueda anterior influenciados por el menor monto de negocios que hubo en Estados Unidos por la víspera del feriado. El dólar mayorista bajó $1 (-0,1%) a $1.488 y el Banco Central compró 25 millones de dólares.

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Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “en futuros volvió a contraerse en volumen a 1.413.485 contratos con ajustes mixtos y poco significativos. El interés abierto, sin embargo, cerró con un agregado de casi USD 119 millones y la posición julio acumuló un stock de USD 2.000 millones. En la rueda de soberanos dollar linked también se evidenció una caída del volumen de operaciones desde USD 528 millones a USD 258 millones. Por lo tanto, si bien no parece que se haya tratado de una jornada libre de intervenciones oficiales, es probable que hayan menguado porque la mesa del BCRA tuvo una rueda más liviana”.

En la plaza financiera, sobre el final de la rueda, los dólares salieron de su letargo y anotaron leves alzas que llevaron al MEP a $1.530 (+0,6%) y al CCL a $1,576 (+0,5%). El “blue” quedó sin cambios en 1.525 pesos.

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El feriado de este viernes de Estados Unidos impedirá que los mercados locales funcionen a pleno. Lo que pueda ocurrir no será representativo y los volúmenes de negocios, escasos.