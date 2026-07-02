El dólar tocó su punto más alto en 19 meses a nivel global: qué impacto tiene en la Argentina

El dólar tocó su nivel más alto en 19 meses a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una semana que en la práctica termina hoy porque en Estados Unidos los mercados operarán media rueda y mañana es feriado absoluto, los inversores argentinos se siguieron inclinando por los bonos soberanos, en detrimento de las acciones que tuvieron importantes retrocesos. Esta caída se dio en medio del reporte de una consultora sobre el aumento de la mora, que incluye a los 30 bancos más importantes.

1816 señaló que, en base al procesamiento de la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU), “una vez más subió la irregularidad del crédito de las entidades financieras en mayo. La mora de familias aumentó desde 12,1% en abril hasta 12,7% en mayo, la mora de empresas pasó de 3,3% a 3,5% y la mora total del sector privado creció de 7,3% a 7,7%”.

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Y agregaron: “En el caso puntual del crédito a hogares, la de mayo se trata de la decimonovena suba mensual consecutiva de la mora, que no para de batir récords. La irregularidad en el crédito a familias era de solo 2,5% en octubre 2024, de modo que se multiplicó por más de 5 en apenas 19 meses, algo sin antecedentes desde la salida de la Convertibilidad”.

En otras palabras, esta es la situación más complicada que atraviesan los deudores en lo que va del siglo. Según la consultora “da la impresión qué, con la tasa y con el tipo de cambio, el Gobierno tiene una mirada parecida: si bien ambas variables a priori flotan, la intención es que las dos tengan muy baja volatilidad, al menos desde marzo de este año (recordar que hasta febrero inclusive las tasas se movían con grande oscilaciones, incluso de manera intradiaria)”.

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“La gran incógnita pensando hacia adelante es qué priorizaría el Gobierno en caso de tener que elegir entre tasa estable o tipo de cambio estable (repetimos que en estos meses no hubo que elegir, porque se alcanzaron ambos objetivos simultáneamente ) ¿Nuestra impresión? La prioridad sigue siendo el tipo de cambio”, concluyeron.

En este escenario, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 824 millones y el Banco Central pudo comprar 25 millones de dólares. La cotización mayorista aumento $7 (+0,5%) a 1.489 pesos. Las reservas se recuperaron tras el ajuste de encajes y subieron USD 2.183 millones a USD 47.056 millones, un nivel mayor al del viernes pasado, último día hábil de junio.

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En la plaza financiera, la divisa también estuvo en alza y parece una tendencia que se va a repetir a lo largo del segundo semestre. Si bien el MEP quedó sin cambios en $1.521, el contado con liquidación (CCL) subió $8,35 (+0,6%) a 1.567 pesos. El “blue” acompañó la tendencia por el efecto aguinaldo y sumó $10 para cerrar a 1.525 pesos.

La suba de la divisa tiene correlación con el fortalecimiento del dólar en el mundo. Ayer el DXY, el indicador que compara al dólar frente a las seis principales monedas del planeta, se mantuvo en el nivel más elevado de los últimos 19 meses.

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La sensación de que la tasa de referencia de Estados Unidos va a crecer se propaga y la única duda es si se elevará una o dos veces antes de fin de año. No extrañó, entonces, que el dólar suba en la plaza local y, si no lo hizo más fue por la intervención oficial vendiendo bonos dollar linked y bonos duales.

Para la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “menos ingresos de divisas por energía y tasas más altas no benefician a un país como la Argentina que necesita reservas, volver a los mercados de deuda internacionales y necesitar menos ayuda al estar aproximándose a un año de elecciones presidenciales”.

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El reporte sumó que “en cuanto a la demanda por cobertura hubo cambio de mes, pero no de dinámica. El volumen de operaciones en futuros se contrajo a 1.629.538 contratos, pero se incrementó en la rueda de soberanos a USD 528 millones (BYMA, t+1, VN). El interés abierto agregó otros USD 140 millones y fin de julio acumuló un stock de USD 1.950 millones cuando en la primera rueda de junio, la primera posición alcanzaba los USD 1.272 millones”.

“Las tasas implícitas se hundieron luego de haber recuperado terreno en la última jornada de junio y con esto la curva de sintéticos volvió a recuperar atractivo. Por lo tanto, podríamos afirmar que, si bien el spot recibe un buen volumen de oferta, los vendedores no quitan la otra pata de la cobertura y fuerzan al BCRA a consumir mayores cantidades de las municiones que estaba reservando para un eventual salto en la demanda por dolarización preelectoral”, consignó Reschini.

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Se estima que el Banco Central seguirá interviniendo y pondrá presión en las tasas de interés. Sin embargo, ayer los bonos CER bajaron ante la estimación de una inflación menor a 2% en julio. La demanda de bonos en pesos se trasladó a los bonos duales que permiten elegir entre Tasa Tamar -la que se paga por plazos fijos de entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones- y la tasa de inflación. La TAMAR ayer rendía en 21% anual.

Por otra parte, las Lecap subieron y ajustaron su rendimiento a alrededor de 1,81% efectivo mensual. En tanto, los bonos soberanos siguieron en alza. Los aumentos llegaron hasta 0,7% y el riesgo país bajó 5 unidades (-1,2%) a 421 puntos básicos. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos le dan mérito a la suba porque al bajar su cotización aumentaron su rendimiento a 4,49% y es un imán para los bonos de países emergentes. De hecho, el Índice de Emergentes ayer se desplomó 2,8 por ciento.

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La Bolsa se acopló a la toma de ganancias de las Bolsas de Nueva York, donde el Dow Jones quedó al margen y alcanzó otro récord al subir 0,07 por ciento. El S&P 500 perdió 0,09% y el Nasdaq bajó 0,47 por ciento. El Merval de las acciones líderes acompañó la tendencia afectada por los bancos que, al conocerse que había aumentado la morosidad del sistema, tuvieron caídas importantes. El Merval perdió 1,6% en pesos y 2,2% en dólares. Banco Macro lideró las caídas con 2,8%, seguido de Supervielle con 2,7 por ciento.

En el mercado overnite, anoche las Bolsas de Nueva York exhibían leves rebotes. El oro prolongaba su baja y estaba 0,50% abajo. El petróleo también bajaba y el Brent cotizaba a 71 dólares. El Bitcoin no se pudo sostener por encima de USD 60.000, mientras el dólar seguía avanzando frente a las demás monedas del mundo.

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Para la Argentina jueves y viernes serán ruedas de escaso volumen al estar ausente Estados Unidos, el referente de los mercados del mundo.