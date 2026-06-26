Nicolás Pino presentó su lista para buscar la reelección en la Sociedad Rural

Nicolás Pino y Carlos Odriozola conforman la fórmula oficialista de Presencia Federal para las elecciones de la Sociedad Rural Argentina

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, oficializó su candidatura para un cuarto mandato consecutivo al frente de la entidad, en una elección prevista para el 9 de septiembre. La presentación de la lista, bajo el nombre de Presencia Federal, introduce como compañero de fórmula a Carlos Odriozola, actual director y coordinador de la Comisión de Carnes, y despliega una nómina que cubre la representación de los catorce distritos en los que la SRA estructura su funcionamiento institucional.

La propuesta de Pino apunta a reforzar la defensa de los intereses de los productores rurales con un enfoque puesto en la eliminación de retenciones y la promoción de acuerdos internacionales para ampliar las exportaciones del sector. Al anunciar la lista, el titular de la SRA describió al grupo como “un verdadero equipo” y remarcó la confianza en su postulante a vicepresidente. “Carlos es una figura fundamental, ya venimos trabajando juntos desde hace tiempo y estoy seguro de que a partir de septiembre será el vicepresidente que la SRA necesita y merece tener”, manifestó Pino al difundir la nómina.

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Por su parte, Odriozola agradeció la designación y subrayó el objetivo de la fórmula: “Es un honor para mí poder ser parte de esta fórmula para seguir haciendo cada día más grande a la Sociedad Rural Argentina y sobre todo para seguir trabajando por los casi 4.000 socios de nuestra institución, para representarlos como se merecen y como venimos haciendo durante la actual gestión”.

Entre los candidatos a vocales generales por la lista Presencia Federal figuran Juan Manuel Bautista, Alfonso Bustillo, Andrés Rubén Costamagna, Raúl Etchebehere, Eloísa Frederking, Mario Gramisu, Mauricio Groppo, Ricardo Mathó Meabe, Juan Bautista Nogués Miguens, Ángel L. Rossi, Santiago Tapia, Carlos Uranga, Carlos Alberto Antonio Vera y Daniel Werthein. El espacio también postuló un total de veinticuatro vocales titulares y suplentes distribuidos en los distintos distritos, lo que permite una cobertura federal de la conducción.

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El lanzamiento de la nómina de Presencia Federal marca la continuidad de una gestión que sostiene la consigna de defender al productor y mantener un reclamo sostenido de retenciones cero. Esa plataforma se complementa con la búsqueda de acuerdos internacionales que permitan incrementar el volumen exportador, en línea con la agenda que la actual conducción sostiene desde su inicio.

El escenario electoral de la SRA muestra una fuerte disputa interna. La principal alternativa opositora es la lista Renovación con Unidad, encabezada por el actual vicepresidente, Marcos Pereda Born. Este espacio oficializó su postulación y la de su compañero de fórmula, Santos Zuberbühler, en marzo durante la última edición de ExpoAgro. Pereda Born mantiene una postura crítica respecto a la gestión de Pino, cuestiona la posibilidad de que busque un cuarto mandato y señala supuestas incompatibilidades estatutarias para esa aspiración.

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Marcos Pereda Born lidera la lista opositora Renovación con Unidad, que propone una transformación en el perfil institucional de la entidad

La interna entre los dos espacios refleja tensiones sobre el perfil político-gremial que debe adoptar la Sociedad Rural Argentina frente a las decisiones del Gobierno nacional. Desde la oposición, Renovación con Unidad impulsa una transformación en el esquema operativo de la entidad y promueve una diferenciación en la estrategia frente a la política económica, con críticas a la relación de la actual conducción con el presidente Javier Milei.

La presentación de listas y plataformas ocurre en el marco del 160° aniversario de la SRA, en un contexto de alta exposición pública para la dirigencia agropecuaria. El proceso electoral pone en disputa no solo la conducción, sino también el rumbo futuro de la institución y su posicionamiento frente a los desafíos del sector.

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La integración de la lista Presencia Federal cubre todos los cargos de la Comisión Directiva e incorpora representantes de los catorce distritos en los que se divide la entidad. El armado responde a la consigna de dar visibilidad y voz a las distintas regiones productivas del país, un aspecto que la actual conducción considera clave para sostener legitimidad y consenso entre los socios.

La contienda electoral de septiembre presenta dos modelos de gestión y liderazgo. Por un lado, la continuidad impulsada por Pino y Odriozola, que apuestan a profundizar una línea de trabajo basada en la defensa sectorial y la apertura internacional. Por el otro, la propuesta de Renovación con Unidad, que busca renovar el perfil institucional y desafiar algunos de los lineamientos de la actual conducción.

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La lista opositora, encabezada por Pereda Born, objeta la posibilidad de un nuevo mandato de Pino y plantea la necesidad de una transformación respecto a la estrategia gremial y política de la entidad. En ese sentido, la campaña se nutre de críticas a la supuesta cercanía de la actual conducción con el Gobierno y del pedido de mayor autonomía frente al poder político y económico.

Los próximos pasos del proceso electoral incluyen la oficialización definitiva de las listas, la campaña interna y la realización de la votación el 9 de septiembre. El resultado definirá la conducción de la Sociedad Rural Argentina hasta 2028 y marcará el rumbo de la entidad en un escenario nacional atravesado por debates sobre política agropecuaria, comercio exterior y representación sectorial.

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