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La incertidumbre económica se mantuvo alta en julio y la política volvió a ser la principal preocupación, según la UCA

El Índice de Incertidumbre Económica registró 54 puntos el mes pasado y mostró niveles similares a los de los últimos semestres. Qué lugar ocupó el trabajo

El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA registró 54 puntos en julio de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
El Índice de Incertidumbre Económica de la UCA registró 54 puntos en julio de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura)
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La incertidumbre económica se mantuvo en niveles elevados durante julio y la política se ubicó como el principal factor asociado con las preocupaciones económicas. Según el Índice de Incertidumbre Económica elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina (UCA), la política representó el 30% del total de las preocupaciones identificadas durante el mes.

El porcentaje alcanzó niveles similares a los registrados durante el proceso electoral del segundo semestre de 2025. De esta manera, la política quedó por encima de otros factores que explicaron las expresiones de incertidumbre económica durante julio.

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En segundo lugar se ubicó la categoría inestabilidad económica, que representó el 22% del total. El informe señaló que este componente sostuvo el descenso progresivo que mostró a lo largo de la presidencia de Javier Milei.

El trabajo quedó en tercer lugar, con una participación del 20%. El valor superó los registros observados durante 2024 y 2025 y marcó una mayor presencia de esta preocupación dentro de las expresiones de incertidumbre económica.

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En conjunto, política, inestabilidad económica y trabajo concentraron las principales preocupaciones identificadas durante julio. La distribución mostró, al mismo tiempo, comportamientos diferentes entre cada una de las categorías.

Qué pasó con el índice en julio

El Índice de Incertidumbre Económica UCA registró 54 puntos en julio. Esto significó que, en promedio, por cada 10.000 palabras en mensajes económicos, se identificaron 54 palabras vinculadas con incertidumbre.

El resultado consolidó el aumento observado durante los meses recientes. En enero de 2026, el índice se ubicó por debajo de 50 puntos y luego avanzó hasta alcanzar los 54 puntos registrados en julio.

informe UCA

El valor más reciente resultó muy similar a los valores observados durante la primera mitad del año. La medición de julio también quedó en niveles similares a los registrados durante los últimos tres semestres.

El comportamiento del indicador mostró así una continuidad de los niveles elevados que se observaron durante los últimos períodos. La evolución de más largo plazo también marcó un cambio respecto del descenso registrado durante los primeros tres semestres de la presidencia de Milei.

El índice alcanzó un pico de 76 puntos durante el segundo semestre de 2023. Durante los primeros tres semestres de la presidencia de Milei, el indicador cayó en forma acumulada 22 puntos desde ese máximo.

Ese proceso de descenso se interrumpió durante 2025. A partir de entonces, los valores permanecieron elevados desde una perspectiva histórica. La medición más reciente resultó similar a las observadas durante los últimos tres semestres.

informe UCA

La comparación con períodos anteriores también mostró una diferencia significativa. Durante 2017, el promedio del índice fue de 40 puntos, un nivel sensiblemente menor al registrado actualmente. El dato de julio, con 54 puntos, se ubicó entonces 14 puntos por encima de aquel promedio anual. Al mismo tiempo, el indicador se mantuvo cerca de los niveles registrados durante la primera mitad de 2026.

El informe de la UCA señaló que los resultados sugieren que, pese a la caída de la inflación, el público percibe que la economía es vulnerable a shocks que dificultan anticipar un sendero hacia adelante.

El indicador se mantuvo en niveles elevados desde una perspectiva histórica. La comparación con 2017 mostró que los valores actuales quedaron por encima de los registrados en aquel período.

Según indicó la UCA, el Índice de Incertidumbre Económica UCA describe las opiniones económicas transmitidas por usuarios argentinos y la incertidumbre es un aspecto clave que impacta sobre las decisiones de consumo de las familias, la inversión por parte de empresas y las condiciones en los mercados financieros.

“Un aumento de la incertidumbre desacelera el crecimiento económico y tiende a aumentar la desocupación. Afecta especialmente las inversiones de largo plazo, como aquellas de infraestructura y de internacionalización de empresas locales. Al incrementar el riesgo, el incremento de la incertidumbre aumenta el costo financiero a todas las instituciones frenando su expansión”, precisó.

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