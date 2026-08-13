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ANSES: cuándo cobro en agosto 2026 si mi DNI termina en 8

Los haberes se actualizaron un 1,89% y los beneficiarios con haber mínimo reciben además un bono extraordinario de $70.000

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ANSES aplica en agosto de 2026 un cronograma de pagos escalonado según la terminación del DNI de cada titular
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene en marcha el cronograma de pagos de agosto 2026, con fechas distribuidas a lo largo de todo el mes según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. El sistema escalonado organiza la acreditación de millones de beneficiarios y permite que cada prestación tenga su propia secuencia de cobro.

El incremento de agosto se rige por el Decreto 274/2024, que establece un mecanismo de actualización mensual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. La suba aplicada en este período es del 1,89%, calculada a partir del dato de junio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los beneficiarios con haberes mínimos también reciben un bono extraordinario de $70.000 adicional al haber actualizado.

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El calendario varía según la prestación, ya que cada beneficio tiene su propio esquema de fechas. A continuación, el detalle para quienes tienen el DNI terminado en 8.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen el mínimo vigente percibirán el pago el 21 de agosto. El monto total asciende a $489.775,93, integrado por $419.775,93 en concepto de haber actualizado y $70.000 del bono extraordinario. La acreditación es automática en la cuenta bancaria habitual del beneficiario.

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Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Quienes perciben haberes superiores al mínimo tendrán que aguardar hasta el 31 de agosto para ver el dinero acreditado, fecha que comparten con los titulares de DNI terminado en 9. La jubilación máxima para este período es de $2.824.694,50, de acuerdo con los ajustes previstos por la normativa en vigencia.

Los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos y DNI terminado en 8 cobran el 21 de agosto un total de $489.775,93 con bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los jubilados y pensionados del SIPA con haberes mínimos y DNI terminado en 8 cobran el 21 de agosto un total de $489.775,93 con bono de $70.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo recibirán el pago el 21 de agosto. El valor de la AUH es de $150.848 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $75.433 para el primer tramo de ingresos. Para la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto asciende a $491.173.

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también cobrarán el 21 de agosto. El monto vigente para este período es de $150.848, con un valor diferencial de $196.103 para quienes residan en zona 1.

Asignación Prenatal y Asignación por Maternidad

Para la Asignación Prenatal, los titulares de DNI terminado en 8 cobrarán el 18 de agosto, junto con los beneficiarios de DNI terminado en 9. El monto base para ingresos familiares de hasta $1.146.199 es de $75.431,40, con valores decrecientes en función de tramos de ingresos superiores. La Asignación por Maternidad, en cambio, se abona desde el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI sin distinción, y su monto equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia.

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La AUH y la Asignación Familiar por Hijo para titulares con DNI terminado en 8 se pagan el 21 de agosto, con montos de $150.848 y $75.433 en el primer tramo

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por nacimiento, matrimonio y adopción —denominadas asignaciones de pago único— están disponibles para todos los beneficiarios sin distinción de terminación de documento entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. Los montos dependen del tipo de prestación y la composición del grupo familiar, conforme a los valores actualizados por ANSES para el período.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— con DNI terminado en 8 cobrarán el 14 de agosto, junto con los beneficiarios de DNI terminado en 9. El haber actualizado para este mes asciende a $363.843,15: $293.843,15 en concepto de haber con aumento y $70.000 del bono extraordinario. Las Asignaciones Familiares de PNC, en tanto, pueden percibirse entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre para todas las terminaciones de documento.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo tiene dos modalidades. El Plan 1 se abona el 28 de agosto para los titulares con DNI terminado en 8 y 9. El Plan 2, por su parte, se acredita para todas las terminaciones de DNI entre el 30 de julio y el 11 de agosto, sin distinción por el dígito final del documento.

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