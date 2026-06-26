Leve mejora en la cadena de pagos: cayó la cantidad de cheques rechazados, pero siguen 40% por encima de 2025

La cantidad de cheques rechazados por falta de fondos se redujo en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja de cheques rechazados por falta de fondos dio una señal de alivio en mayo de 2026, aunque el nivel siguió muy por encima del de un año antes. Según datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), hubo 99.431 rechazos de ese tipo, un 3,7% menos que en abril, pero 43,4% más que en el mismo mes de 2025.

En mayo bajaron los cheques rechazados por falta de fondos, pero el resto del sistema de pagos mostró resultados dispares. De acuerdo con el Informe de Pagos Minoristas, esos rechazos equivalieron al 2,1% del total de cheques compensados en cantidades y al 1,4% en montos, mientras crecieron las transferencias inmediatas y los pagos con transferencia.

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La relación entre los rechazos sin fondos y el total compensado se ubicó en 2,1% en cantidades y 1,4% en montos. Frente a abril, el indicador bajó 0,1 puntos porcentuales en cantidades y se mantuvo sin cambios en montos.

El tablero del informe distinguió además entre los rechazos sin fondos y el total de cheques rechazados. En conjunto, estos últimos sumaron 139.378 en mayo, con una caída mensual de 6,1% y un alza interanual de 23,7 por ciento.

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En abril de 2026, el mercado de cheques en la Argentina ya había dado la primera señal de alivio en la serie de rechazos por falta de fondos. Ese mes, el Banco Central informó que se rechazaron 103.233 cheques, un 8,1% menos que en marzo, cuando se habían registrado 112.000 rechazos.

Fue el primer retroceso mensual relevante del año y, aunque el nivel seguía siendo 60,7% superior al de abril de 2025, marcó un quiebre en la tendencia ascendente que se había observado hasta marzo. De esta forma, la baja registrada en mayo representa el segundo mes consecutivo con una caída en la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos.

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Cheques compensados y avance del ECHEQ

El universo general de cheques siguió por debajo del nivel de un año atrás. El Central consignó que se compensaron 4,7 millones de cheques físicos y electrónicos en pesos por $22,9 billones, con una baja interanual de 5,6% en cantidades y de 2,1% en montos reales.

Dentro de ese total, el cheque electrónico (ECHEQ) amplió su peso en el sistema. Alcanzó 63,5% de los cheques compensados en cantidades y 84,9% en montos, tras reunir tres millones de operaciones por 19,4 billones de pesos.

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Esa participación implicó mejoras frente a mayo de 2025. La cuota del ECHEQ subió 8,2 puntos porcentuales en cantidades y 5,4 puntos en montos.

También hubo actividad en moneda extranjera. En mayo se compensaron 152 cheques en dólares por USD 29 millones, de acuerdo con el mismo documento.

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Cayó el uso de la tarjeta de crédito en mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transferencias y pagos con QR

Mientras los cheques mostraron una baja interanual, los instrumentos digitales de transferencia mantuvieron un crecimiento marcado. Las transferencias inmediatas “push” en pesos alcanzaron 759,9 millones de operaciones por $87,5 billones, con subas de 26,6% en cantidades y 12,9% en montos reales.

Ese segmento concentró además una fuerte presencia de cuentas de pago. El 76,6% de las transacciones tuvo origen y/o destino en una CVU, según el informe.

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Las transferencias inmediatas “pull” también crecieron. En mayo sumaron 43,9 millones de operaciones por $4,2 billones, con aumentos interanuales de 15,1% en cantidades y 8% en montos reales.

El salto más pronunciado apareció en los pagos con transferencia interoperables. Totalizaron 103,7 millones de operaciones en pesos por $2,4 billones, con alzas de 63,7% en cantidades y 57,7% en montos reales.

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Casi toda esa operatoria se inició con códigos QR. El 98,8% de los pagos con transferencia usó ese mecanismo, equivalente a 102,5 millones de pagos por el mismo total de 2,4 billones de pesos.

Débitos, tarjetas, extracciones

Otros indicadores del informe mostraron un mapa heterogéneo del sistema de pagos y del consumo. Los débitos directos llegaron a 11 millones en mayo, con una caída interanual de 7,7%, por un total de $1,9 billones y una tasa de efectividad de 40 por ciento.

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En tarjetas, los últimos datos disponibles corresponden a abril de 2026. Las tarjetas de crédito registraron 172,1 millones de pagos por $9,9 billones, con descensos de 6% en cantidades y 13,3% en montos reales.

Las tarjetas de débito también retrocedieron. Sumaron 164,3 millones de transacciones por $4,9 billones, con bajas de 7% en cantidades y de 13,9% en montos reales.

Las extracciones de efectivo siguieron en descenso. En cajeros automáticos hubo 40,2 millones de operaciones por $4,1 billones en abril, con una caída interanual de 33% en cantidades y de 13% en monto real.

La factura electrónica MiPyME aportó otra referencia para la cadena de pagos entre empresas. En mayo ingresaron al sistema de circulación abierta 71,1 mil facturas en pesos por $1,7 billones, dentro de un total en el que 86,7% de las operaciones se hizo en moneda local.